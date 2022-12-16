В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 16 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

После 30 проведенных поединков у «Флориды» только 32 очка в активе, и всего лишь 11 место в турнирной таблице. Поклонники клуба абсолютно недовольны новым тренером их команды, поскольку результаты по сезону упали практически в два раза.

«Флорида» за пять последних матчей выиграла только два: у «Коламбуса» (4:0) и «Детройта» (5:1). Не очень большой урожай, учитывая, что коллективу из Санрайза нужно подниматься вверх по таблице, а не опускаться по ней.

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Два из трех последних поединков между «Флоридой» и «Питтсбургом» клубами не завершились в основное время, поэтому вполне можно рассчитывать на упорную борьбу с овертаймом, и в предстоящей игре, а шансы победить примерно равные у обоих команд.

«Питтсбург»

«Питтсбург» максимально уверенно чувствует себя в гостях, поскольку за восемь последних поединков на выезде он проиграл только один матч и тот в овертайме «Монреалю» (4:5).

На данный момент времени у «пингвинов» шесть матчей без поражений, и очень хорошие шансы продлить свою серию до семи выигрышных поединков подряд.

Хорошая выигрышная серия позволила подопечным Салливана подняться на пятое место в своей конференции и сократить отставание от лидирующего в лиге «Бостона» до 9 очков.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.58, на гостей — 2.66.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Питтсбург» на подъеме и претендует на победу в гостях даже больше, чем сами хозяева.

Альтернативный прогноз: Между этими клубами получаются максимально упорные поединки в последнее время, поэтому не станет сюрпризом, если соперники сыграют дополнительную пятиминутку

Ставка: П2 с коэффициентом 2.66.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.