«Флорида»
После 30 проведенных поединков у «Флориды» только 32 очка в активе, и всего лишь 11 место в турнирной таблице. Поклонники клуба абсолютно недовольны новым тренером их команды, поскольку результаты по сезону упали практически в два раза.
«Флорида» за пять последних матчей выиграла только два: у «Коламбуса» (4:0) и «Детройта» (5:1). Не очень большой урожай, учитывая, что коллективу из Санрайза нужно подниматься вверх по таблице, а не опускаться по ней.
Коэффициенты матча Флорида — Питтсбург
Два из трех последних поединков между «Флоридой» и «Питтсбургом» клубами не завершились в основное время, поэтому вполне можно рассчитывать на упорную борьбу с овертаймом, и в предстоящей игре, а шансы победить примерно равные у обоих команд.
«Питтсбург»
«Питтсбург» максимально уверенно чувствует себя в гостях, поскольку за восемь последних поединков на выезде он проиграл только один матч и тот в овертайме «Монреалю» (4:5).
На данный момент времени у «пингвинов» шесть матчей без поражений, и очень хорошие шансы продлить свою серию до семи выигрышных поединков подряд.
Хорошая выигрышная серия позволила подопечным Салливана подняться на пятое место в своей конференции и сократить отставание от лидирующего в лиге «Бостона» до 9 очков.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.58, на гостей — 2.66.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Питтсбург» на подъеме и претендует на победу в гостях даже больше, чем сами хозяева.
Альтернативный прогноз: Между этими клубами получаются максимально упорные поединки в последнее время, поэтому не станет сюрпризом, если соперники сыграют дополнительную пятиминутку
Ставка: П2 с коэффициентом 2.66.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.