В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 14 октября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Парни из Теннесси остаются на первом месте в Западной конференции, заработав 4 очка в двух матчах, открывших сезон. В чемпионат «Нэшвилл» ворвался победами над «Сан-Хосе» в рамках Global Series.

Первая встреча в Праге закончилась крупной победой «Предаторз» — 4:1. В той игре команда Джона Хайнса вырубила «Шаркс» благодаря 12.5%-й реализации и высокой продуктивности вратаря Юусе Сароса, отбившего 96.77% того, что летело в его рамку.

Во втором матче «Нэшвиллу» было труднее — дважды в лайв-режиме он вынужден был камбэчить. Но бодрый заряд Нино Нидеррайтера позволил оформить волевую победу — 3:2. Сам швейцарец стрельнул дублем.

Все прогнозы на НХЛ

За три периода второго раунда разборок с «Шаркс» «Предаторз» смогли нанести всего 18 бросков, правда, точность ударов стала ключевой (16.67%). Неплохо в составе «Нэшвилла» дебютировал вратарь Кевин Ланкинен, который совершил 31 сейв (93.94%).

«Даллас»

В отличие от банды из Теннесси, техасцы в новом сезоне пока не играли, а прошлую регулярку закончили на седьмом месте в Западной таблице. В плей-офф «Старз» хватило сил на один раунд с «Калгари».

В межсезонье «Даллас» сменил тренера. Вместо Рика Боунесса управление командой доверили Питеру Дебуру, который пережил увольнение в качестве босса «Вегаса», оставшегося за бортом Кубка Стэнли.

Летом сквад-лист «Старз» пополнил молодой нападающий Матей Блюмель, а также два более возрастных форварда — Мэйсон Маршмент и Райли Барбер. Защитную линию техасцев усилили Колин Миллер, Уилл Батчер.

Предсезонная кампания «Далласа» состояла из семи матчей, в пяти из которых из «Старз» сделали неудачников. В трех проигранных встречах техасцев вырубили с гандикапом в 3+ шайбы.

Коэффициенты

Загрузить на победу «Нэшвилла» букмекеры дают возможность с кэфом 2.16, на ничью — за 4.44, а на «Даллас» — за 2.74.

Прогноз

Две победы над «Сан-Хосе» в Чехии — это мегаприятный старт и жирный бонус перед домашней программой, по которой «Предаторз» стопроцентно соскучились.

В родные стены «Нэшвилл» также заедет с хорошей игрой, благодаря которой он шлепнет «Даллас» . Однако особенность соперника и желание «Предс» довольствоваться малым обрубят результативность.

Ставка

На «Бриджстоун Арене» хозяева не потеряют очки, а игра закончится скромным по меркам НХЛ тоталом. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.22.