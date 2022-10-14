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    Для «Нэшвилла» еще не настало время терять очки

    «Нэшвилл» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч НХЛ 14 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Даллас»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 14 октября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нэшвилл»

    Парни из Теннесси остаются на первом месте в Западной конференции, заработав 4 очка в двух матчах, открывших сезон. В чемпионат «Нэшвилл» ворвался победами над «Сан-Хосе» в рамках Global Series.

    Первая встреча в Праге закончилась крупной победой «Предаторз» — 4:1. В той игре команда Джона Хайнса вырубила «Шаркс» благодаря 12.5%-й реализации и высокой продуктивности вратаря Юусе Сароса, отбившего 96.77% того, что летело в его рамку.

    Во втором матче «Нэшвиллу» было труднее — дважды в лайв-режиме он вынужден был камбэчить. Но бодрый заряд Нино Нидеррайтера позволил оформить волевую победу — 3:2. Сам швейцарец стрельнул дублем.

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    За три периода второго раунда разборок с «Шаркс» «Предаторз» смогли нанести всего 18 бросков, правда, точность ударов стала ключевой (16.67%). Неплохо в составе «Нэшвилла» дебютировал вратарь Кевин Ланкинен, который совершил 31 сейв (93.94%).

    «Даллас»

    В отличие от банды из Теннесси, техасцы в новом сезоне пока не играли, а прошлую регулярку закончили на седьмом месте в Западной таблице. В плей-офф «Старз» хватило сил на один раунд с «Калгари».

    В межсезонье «Даллас» сменил тренера. Вместо Рика Боунесса управление командой доверили Питеру Дебуру, который пережил увольнение в качестве босса «Вегаса», оставшегося за бортом Кубка Стэнли.

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    • Летом сквад-лист «Старз» пополнил молодой нападающий Матей Блюмель, а также два более возрастных форварда — Мэйсон Маршмент и Райли Барбер. Защитную линию техасцев усилили Колин Миллер, Уилл Батчер.

    Предсезонная кампания «Далласа» состояла из семи матчей, в пяти из которых из «Старз» сделали неудачников. В трех проигранных встречах техасцев вырубили с гандикапом в 3+ шайбы.

    Коэффициенты

    Загрузить на победу «Нэшвилла» букмекеры дают возможность с кэфом 2.16, на ничью — за 4.44, а на «Даллас» — за 2.74.

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    Прогноз

    Две победы над «Сан-Хосе» в Чехии — это мегаприятный старт и жирный бонус перед домашней программой, по которой «Предаторз» стопроцентно соскучились.

    В родные стены «Нэшвилл» также заедет с хорошей игрой, благодаря которой он шлепнет «Даллас». Однако особенность соперника и желание «Предс» довольствоваться малым обрубят результативность.

    Ставка

    На «Бриджстоун Арене» хозяева не потеряют очки, а игра закончится скромным по меркам НХЛ тоталом. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.22.

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    «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на хоккей. Для «Нэшвилла» еще не настало время терять очки
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