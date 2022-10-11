В матче Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В 16 матчах питерский суперклуб подряд 31 очко из 32 возможных. В турнирной таблице он с запасом лидирует. Второе «Динамо» Москва «армейцы» обходят на 7 баллов.

Микроосечку 24 сентября СКА уже давно забыл. После проигранной серии буллитов «Динамо» Москва (1:2 Б) он зарядил очередной мощный вин-стрик, который держится шесть матчей.

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В пяти встречах из шести команда Романа Ротенберга забрасывала минимум 3 шайбы, а первым пострадавшим в новой цепочке питерцев оказалось «Торпедо» (3:0).

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Позже СКА проехался и по минскому «Динамо» (6:1), после которого разобрал ЦСКА благодаря камбэку и голу Максима Грошева в овертайме (3:2 ОТ), а также вырубил «Спартак» (5:1) и «Витязь» (4:3).

«Динамо» Минск

Минчане в 16 матчах взяли 16 баллов, из-за чего застряли на восьмом месте в Западной конференции, опережая при этом девятую «Северсталь» исключительно по вторичной статистике.

В памяти «Динамо» Минск по-прежнему хранится самая крупная индивидуальная серия лузов — четыре подряд матча, начавшаяся в Уфе, где белорусы чаще «Салавата Юлаева» мазали буллиты (2:3 Б).

В трех остальных встречах команду Крэйга Вудкрофта растопатли «Металлург» Мг (1:4), «Сочи» (1:3) и СКА (1:5). На один день забыть о частых потерях минчанам удалось в драке с «Торпедо» 3 октября (3:2 ОТ).

После визита в Нижний «Динамо» Минск сгоняло домой, где слилось «Витязю» (3:5). А последний матч белорусы снова скатали в «Нагорном» и нарвались на ответку «Торпедо» (2:5).

Коэффициенты

Поймать в этой встрече победу СКА букмекеры предлагают за 1.53, взять ничью можно за 4.70, а победу «Динамо» Минск — за 5.00.

Прогноз

Пока «Динамо» Минск терпит поражения, пропуская по 5 голов, СКА таранит всех, кто ему попадается в календаре КХЛ и проводит зрелищные в атакующем плане матчи.

Минимум 4 шайбы питерцы забросили в четырех встречах из пяти предыдущих , брать паузу сейчас команда Ротенберга не собирается.

Ставка

В «Ледовом» хозяева оформляют очередную мощную победу. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 4.5 за 2.26.