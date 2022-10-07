В матче Global Series Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» сыграет с «Сан-Хосе». Игра пройдет в Праге, на «O2 Арене» 7 октября. Начало встречи — в 21:00 мск. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

По итогам прошлого сезона клуб из Теннесси оказался восьмым в Западной конференции, заработав 97 очков в 82 играх. Такие данные позволили ему проскочить в плей-офф.

В Кубке Стэнли «Нэшвилл» попал на «Колорадо», однако на фоне будущего чемпиона андердог выглядел уныло — четыре подряд поражения и максимально ранний отдых.

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В предсезонке НХЛ команда Джона Хайнса откатала четыре матча, в трех из которых победила. В рамках подготовки «Предс» проиграли только «Флориде» (3:4 ОТ), которую грохнули в ответке (4:0).

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Далее были два раунда с «Тампой-Бэй», закончившиеся победами (2:0, 7:1). За пределами НХЛ «Смэшвилл» зарубился с «Берном», его парни Хайнса вырубили в напряженной драке (4:3).

«Сан-Хосе»

Сохраняя традицию последних лет, калифорнийская команда закончила чемпионат неудачно. В 82 встречах она собрала всего 77 очков и приземлилась на 12-ю строчку на Западе.

Захотев перемен, боссы «Сан-Хосе» сменили коуча — летом в клуб заехал Дэвид Куинн, ранее тащивший в НХЛ «Рейнджерс». В предсезонке «Шаркс» с новым менеджером провели пять матчей и победили четырежды.

В сентябре «Сан-Хосе» поочередно разобрался с другими калифорнийскими командами — с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ), «Анахаймом» (5:4) и снова с «Кингз» (3:1).

В следующем подготовительном матче «Шаркс» грохнули «Вегас» (7:3), а другим составом в тот же день — крупно влетели «Дакс» (1:4).

Коэффициенты

На победу «Нэшвилла» букмекеры выгружают коэффициент 1.86, на ничью — 4.20, а на «Сан-Хосе» — 3.50.

Прогноз

В начале сезона, да еще и в чужой стране, спортивные разборки будут важны, но отъедут на второй план. Прежде всего клубы захотят показать бренд НХЛ, благодаря чему встреча получится суперсобытийной .

Ставка

По ходу прошлого чемпионата «Смэшвилл» смотрелся приятнее коллег из Калифорнии, поэтому советуем поверить в их способность взять очки в результативной игре. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.29.