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    Показательный матч в Чехии «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут со стопроцентной выкладкой

    «Нэшвилл» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 2.29) на хоккейный матч НХЛ 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»
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    Филип Форсберг
    В матче Global Series Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» сыграет с «Сан-Хосе». Игра пройдет в Праге, на «O2 Арене» 7 октября. Начало встречи — в 21:00 мск. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Октября 2022 года
    Нэшвилл
  • НХЛ
    •  Нэшвилл 21:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    «Нэшвилл»

    По итогам прошлого сезона клуб из Теннесси оказался восьмым в Западной конференции, заработав 97 очков в 82 играх. Такие данные позволили ему проскочить в плей-офф.

    В Кубке Стэнли «Нэшвилл» попал на «Колорадо», однако на фоне будущего чемпиона андердог выглядел уныло — четыре подряд поражения и максимально ранний отдых.

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Сан-Хосе

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    В предсезонке НХЛ команда Джона Хайнса откатала четыре матча, в трех из которых победила. В рамках подготовки «Предс» проиграли только «Флориде» (3:4 ОТ), которую грохнули в ответке (4:0).

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    Далее были два раунда с «Тампой-Бэй», закончившиеся победами (2:0, 7:1). За пределами НХЛ «Смэшвилл» зарубился с «Берном», его парни Хайнса вырубили в напряженной драке (4:3).

    «Сан-Хосе»

    Сохраняя традицию последних лет, калифорнийская команда закончила чемпионат неудачно. В 82 встречах она собрала всего 77 очков и приземлилась на 12-ю строчку на Западе.

    Захотев перемен, боссы «Сан-Хосе» сменили коуча — летом в клуб заехал Дэвид Куинн, ранее тащивший в НХЛ «Рейнджерс». В предсезонке «Шаркс» с новым менеджером провели пять матчей и победили четырежды.

    В сентябре «Сан-Хосе» поочередно разобрался с другими калифорнийскими командами — с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ), «Анахаймом» (5:4) и снова с «Кингз» (3:1).

    В следующем подготовительном матче «Шаркс» грохнули «Вегас» (7:3), а другим составом в тот же день — крупно влетели «Дакс» (1:4).

    Коэффициенты

    На победу «Нэшвилла» букмекеры выгружают коэффициент 1.86, на ничью — 4.20, а на «Сан-Хосе» — 3.50.

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    Прогноз

    В начале сезона, да еще и в чужой стране, спортивные разборки будут важны, но отъедут на второй план. Прежде всего клубы захотят показать бренд НХЛ, благодаря чему встреча получится суперсобытийной.

    Ставка

    По ходу прошлого чемпионата «Смэшвилл» смотрелся приятнее коллег из Калифорнии, поэтому советуем поверить в их способность взять очки в результативной игре. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.29.

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    «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на хоккей. Показательный матч в Чехии «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут со стопроцентной выкладкой
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