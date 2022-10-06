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    «Торпедо» и «Барыс» обеспечат «верх» в очной встрече?

    «Торпедо» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Барыс»
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    «Торпедо» в игре с «Динамо» Минск
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Барыс». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 6 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Октября 2022 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    «Торпедо»

    Нижегородцев недавно опустили на пятую позицию в Западной конференции. На счету команды хранятся 17 баллов, оформленных в 13 раундах. Столько же очков имеет и идущий ниже «Витязь», и «Спартак», занимающий четвертую строчку.

    Во второй половине прошлого месяца «Торпедо» прокачало персональные статистические параметры серией из четырех подряд побед, начав турнирный апгрейд с выездной игры со «Спартаком» (2:1 ОТ).

    Коэффициенты матча Торпедо — Барыс

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    Три следующих захода ждали команду Игоря Ларионова в «Нагорном», где торпедовцы вырубили «Витязь» в серии буллитов (2:1 Б), одержали верх над «Трактором» (4:3) и не без внешних факторов унизили «Авангард» (4:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    После небольшой серии побед «Торпедо» трижды в четырех матчах проиграло. Ребята из Нижнего уступили СКА (0:3), хлопнули «Локомотив» (3:1), скинули 2 балла «Спартаку» (3:4) и не справились дома с минским «Динамо» (2:3 ОТ).

    «Барыс»

    Казахстанцы откатали 14 раундов, по итогам которых они находятся на шестом месте на Востоке с 15 очками в активе. Ближайшего соседа снизу команда обходит на 3 очка, поэтому в скором будущем она не эту текущую позицию.

    В текущем сезоне «Барыс» на выезде побеждает редко. Только в двух матчах из семи на чужом льду казахстанцы выиграли. Правда, последнее поражение на площадке соперника было относительно давно — 24-го сентября в разборках с «Северсталью» (2:5).

    Следующей контрольной точкой «Барыса» оказался Ярославль, где в драке с «Локо» парни Андрея Скабелки вытащили первую в сезоне выездную победу (1:0 Б). Вдогонку казахстанцы уложили «Спартак» в Москве (3:1).

    В октябре «Барыс» успел откатать пару матчей в Нур-Султане. Дома он провел огненный замес с «Сочи», закончившийся победой (5:4 ОТ) и выдал вялую игру с «Нефтехимиком», ставшую причиной поражения (1:2).

    Коэффициенты

    На победу «Торпедо» букмекеры выкатывают коэффициент 2.04, на ничью — 4.20, а на «Барыс» — 2.97.

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    Прогноз

    Пусть торпедовцы не занимают верхних позиций на Западе, они являются одними из самых результативных во всей Лиге.

    В то же время «Барыс» стал чаще набирать очки и проводить крутые в плане атаки матчи. Такие железные факторы обеспечат их личным разборкам высокую событийность.

    Ставка

    Последняя их встреча в КХЛ состоялась в 2021-м году. Тогда выиграл «Барыс», а стороны зарядили суммарно 6 голов. В предстоящем матче победа казахстанцев ставится под сомнение, а результативность только приветствуется. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.99.

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    «Торпедо» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» и «Барыс» обеспечат «верх» в очной встрече?
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