В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 2 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

За 12 раундов новой регулярки динамовцам удалось заработать 18 очков, с которыми команда заехала на второе место в Западной конференции, имея при этом хороший перевес в сторону забитых голов — 34:16.

Последние два поражения «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» накрыли команду одной мини-серией. Сперва бело-синие проиграли СКА (2:3), а затем по непонятной причине перевели 2 очка на счет «Локо» (1:3).

После упомянутых потерь бригада Алексея Кудашова завязала с поражениями минимум на четыре игры — именно столько длится нынешний вин-стрик столичного клуба.

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Во время серии побед «Динамо» Москва успело вырубить «Северсталь» (3:1), стать первой командой, отнявшей очки у СКА (2:1 Б) и жестко проехаться по «Авангарду» (4:1) с «Амуром» (5:0).

«Северсталь»

Череповецкий клуб сдал позиции — после 12 игр он остался с 12 очками и опустился на девятое место на Западе. За это время команда успела забросить 34 шайбы, пропустив на одну меньше.

У «Северстали» игра совсем разладилась — сейчас ей максимально трудно цепляться за набранные баллы. В шести последних заездах «сталь» потерпела пять поражений.

С 18-го по 22-е сентября команда Алексея Кудашова пережила микросерию лузов, во время которой ее успели вырубить СКА (1:2 Б), и два динамовских клуба — московский (2:3) и минский (1:3).

Ненадолго почувствовать прилив энергии «Северстали» удалось в матче с «Барысом» (5:2). На другие игры такого запала не хватило — «сталь» уступила «Адмиралу» (1:2 Б) и «Локомотиву» (3:5).

Коэффициенты

На победу «Динамо» Москва в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.04, а на «Северсталь» — 3.42.

Прогноз

С багажом из четырех побед команда Кудашова подъезжает к домашним разборкам с «Северсталью», в активе которой только одна удачная встреча на чужом льду из пяти последних.

В списке динамовских побед имеется и игра с «Северсталью» , прошедшая 22-го сентября. Сейчас у столичного клуба достаточно мощи, чтобы в очередной раз нагнуть череповчан и продлить вин-стрик до пяти раундов.

Ставка

«Северсталь» в данный момент пробует нащупать игру, которая вновь будет приносить результат, а пока им придется снова получать от бело-синих на их территории. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.19.