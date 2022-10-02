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    Динамовцы снова вырубят «Северсталь»?

    «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Северсталь»
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    Эрик О’Делл
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 2 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Москва

    За 12 раундов новой регулярки динамовцам удалось заработать 18 очков, с которыми команда заехала на второе место в Западной конференции, имея при этом хороший перевес в сторону забитых голов — 34:16.

    Последние два поражения «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» накрыли команду одной мини-серией. Сперва бело-синие проиграли СКА (2:3), а затем по непонятной причине перевели 2 очка на счет «Локо» (1:3).

    После упомянутых потерь бригада Алексея Кудашова завязала с поражениями минимум на четыре игры — именно столько длится нынешний вин-стрик столичного клуба.

    Все прогнозы на КХЛ

    Во время серии побед «Динамо» Москва успело вырубить «Северсталь» (3:1), стать первой командой, отнявшей очки у СКА (2:1 Б) и жестко проехаться по «Авангарду» (4:1) с «Амуром» (5:0).

    «Северсталь»

    Череповецкий клуб сдал позиции — после 12 игр он остался с 12 очками и опустился на девятое место на Западе. За это время команда успела забросить 34 шайбы, пропустив на одну меньше.

    У «Северстали» игра совсем разладилась — сейчас ей максимально трудно цепляться за набранные баллы. В шести последних заездах «сталь» потерпела пять поражений.

    С 18-го по 22-е сентября команда Алексея Кудашова пережила микросерию лузов, во время которой ее успели вырубить СКА (1:2 Б), и два динамовских клуба — московский (2:3) и минский (1:3).

    Ненадолго почувствовать прилив энергии «Северстали» удалось в матче с «Барысом» (5:2). На другие игры такого запала не хватило — «сталь» уступила «Адмиралу» (1:2 Б) и «Локомотиву» (3:5).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Москва в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.04, а на «Северсталь» — 3.42.

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    Прогноз

    С багажом из четырех побед команда Кудашова подъезжает к домашним разборкам с «Северсталью», в активе которой только одна удачная встреча на чужом льду из пяти последних.

    В списке динамовских побед имеется и игра с «Северсталью», прошедшая 22-го сентября. Сейчас у столичного клуба достаточно мощи, чтобы в очередной раз нагнуть череповчан и продлить вин-стрик до пяти раундов.

    Ставка

    «Северсталь» в данный момент пробует нащупать игру, которая вновь будет приносить результат, а пока им придется снова получать от бело-синих на их территории. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.19.

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    «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на хоккей. Динамовцы снова вырубят «Северсталь»?
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