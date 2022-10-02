В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на арене «Уралец» 2 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

В 12 играх чемпионата уральские мужики подняли 19 очков, благодаря которым вернули себе лидерство в Восточной конференции оставаясь самой результативной командой в Лиге — 47 забитых при 32 пропущенных.

Совсем недавно, а если быть точным, то в период с 11-го по 18-е сентября, «Автомобилист» зарядил 4-матчевую серию побед на своем льду, где суммарно было забито екатеринбуржцами 17 голов.

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Прервалась беспроигрышная линия «Авто» неожиданно — в Нур-Султане атакующие способности команды Николая Заварухина выключил «Барыс» (0:2).

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После сенсации в Казахстане «Автомобилист» решил делать новый вин-стрик, который на сегодня дошел до трех раундов. Во всех своих заходах уральцы успели обыграть «Сибирь» (5:3), «Куньлунь» (6:1) и «Ак Барс» (5:2).

«Салават Юлаев»

Уфимцам в 12 стычках перепали 14 баллов, которые дают им право занимать пятое место в Восточной конференции. За 12 матчей команда зарядила и пропустила по 24 шайбы.

В середине сентября «Салават Юлаев» потерпел три подряд поражения в играх, где можно было цеплять максимум. Мрачная статистика вовремя расшевелила команду, она смогла оформить четыре победы в пяти следующих матчах.

С 19 по 21 сентября ребята Виктора Козлова задержались на две игры в Хабаровске, в которых вырубили «Амур» (2:0. 3:2 Б). Вдогонку уфимцы хлопнули «Динамо» Минск 24-го числа (3:2 Б).

Приостановить поток побед «Салават Юлаев» заставил «Ак Барс» в «зеленом дерби», прошедшим в Уфе (0:3). А после разгрома от топов Востока «юлаевцы» легко разобрались с лайтовым соперником, коим сегодня является «Трактор» (3:0).

Коэффициенты

Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.91, ничья — в 4.28, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.38.

Прогноз

В текущем сезоне «Автомобилист» превратился в суперзабивную домашнюю команду .

На своем льду банда Заварухина только побеждает, причем делает это в основное время и с 4+ заброшенными шайбами в ворота соперников. Такая предыстория не может не волновать «Салават», который в новой регулярке не готов тягаться с конкурентами подобного разряда.

Ставка

В эту минуту нет никаких причин, из-за которых «Авто» испачкает кристально чистую статистику дома. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит за 1.91.