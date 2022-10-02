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    «Автомобилист» не испортит беспроигрышную серию в домашней игре

    «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
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    Степан Хрипунов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на арене «Уралец» 2 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2022 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    «Автомобилист»

    В 12 играх чемпионата уральские мужики подняли 19 очков, благодаря которым вернули себе лидерство в Восточной конференции оставаясь самой результативной командой в Лиге — 47 забитых при 32 пропущенных.

    Совсем недавно, а если быть точным, то в период с 11-го по 18-е сентября, «Автомобилист» зарядил 4-матчевую серию побед на своем льду, где суммарно было забито екатеринбуржцами 17 голов.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Салават Юлаев

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  • 1.953.853.55Фрибет$40
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    Прервалась беспроигрышная линия «Авто» неожиданно — в Нур-Султане атакующие способности команды Николая Заварухина выключил «Барыс» (0:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    После сенсации в Казахстане «Автомобилист» решил делать новый вин-стрик, который на сегодня дошел до трех раундов. Во всех своих заходах уральцы успели обыграть «Сибирь» (5:3), «Куньлунь» (6:1) и «Ак Барс» (5:2).

    «Салават Юлаев»

    Уфимцам в 12 стычках перепали 14 баллов, которые дают им право занимать пятое место в Восточной конференции. За 12 матчей команда зарядила и пропустила по 24 шайбы.

    В середине сентября «Салават Юлаев» потерпел три подряд поражения в играх, где можно было цеплять максимум. Мрачная статистика вовремя расшевелила команду, она смогла оформить четыре победы в пяти следующих матчах.

    С 19 по 21 сентября ребята Виктора Козлова задержались на две игры в Хабаровске, в которых вырубили «Амур» (2:0. 3:2 Б). Вдогонку уфимцы хлопнули «Динамо» Минск 24-го числа (3:2 Б).

    Приостановить поток побед «Салават Юлаев» заставил «Ак Барс» в «зеленом дерби», прошедшим в Уфе (0:3). А после разгрома от топов Востока «юлаевцы» легко разобрались с лайтовым соперником, коим сегодня является «Трактор» (3:0).

    Коэффициенты

    Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.91, ничья — в 4.28, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.38.

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    Прогноз

    В текущем сезоне «Автомобилист» превратился в суперзабивную домашнюю команду.

    На своем льду банда Заварухина только побеждает, причем делает это в основное время и с 4+ заброшенными шайбами в ворота соперников. Такая предыстория не может не волновать «Салават», который в новой регулярке не готов тягаться с конкурентами подобного разряда.

    Ставка

    В эту минуту нет никаких причин, из-за которых «Авто» испачкает кристально чистую статистику дома. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит за 1.91.

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    «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» не испортит беспроигрышную серию в домашней игре
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