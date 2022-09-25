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    На «Татнефть Арене» «Ак Барс» вырубит проблемный «Трактор»?

    «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч КХЛ 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Трактор»
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    Дмитрий Юдин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2022 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Ак Барс»

    Восемь игр хватило казанскому клубу, чтобы зайти в тройку лидеров Восточной конференции с 11 очками в активе. При этом результативность у команды пока скромная — 18 забитых при 13 пропущенных.

    В регулярке «Ак Барс» стартовал с двух побед в четырех матчах, после которых ему удалось провести три подряд безупречные по результату встречи.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Трактор

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    Состоялась выигрышная микросерия казанцев в период с 14-го по 18-е сентября. Команда Олега Знарка успела вздернуть «Торпедо» (2:1), «Динамо» Минск (3:2 ОТ) и «Спартак» (4:1).

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    Небольшой вин-стрик «Ак Барса» был прерван максимально неожиданно. В домашнем стыке со «Спартаком» банда Знарка не смогла ни разу зарядить гол в ворота его бывшего клуба (0:2).

    «Трактор»

    Челябинцы откатали десять заходов, в которых успешно взяли 8 очков. В турнирной таблице Восточной конференции это чистая восьмая строчка, а разница голов у команды сейчас минусовая — 25:29.

    На счету «Трактора» в новой кампании четыре победы, причем пару раз по два очка он перехватил на чужих площадках. Один из таких матчей прошел 11-го сентября в ходе гостевых разборок с «Сибирью» (3:2 Б).

    После упомянутой игры команде Анвара Гатиятулина удалось дважды хлопнуть андердога Востока, проиграв при этом в трех других встречах, в которых в ворота челябинцев кидали минимум 3 шайбы.

    В данный временной период «Трактор» уступил «Барысу» (1:3), наигрался в топ-команду с «Нефтехимиком» (4:0), отсыпал очки «Авангарду» (1:3) и «Торпедо» (3:4) и снова закошмарил «нефть» (5:3).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Ак Барс» в этом матче букмекеры предлагают за 1.90, с коэффициентом 4.20 рассматривается ничья, а победу «Трактора» можно урвать за 3.32.

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    Прогноз

    Казанцы недобрали очки в стыках со «Спартаком», поэтому дома они будут отыгрываться на проблемном «Тракторе», который даже после недавней победы не готов соперничать на равных с суперкомандой Знарка.

    Ставка

    В родных стенах казанцы перестанут чудить и возьмут верх с запасом. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит с форой -1 за 2.22.

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    «Ак Барс» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на хоккей. На «Татнефть Арене» «Ак Барс» вырубит проблемный «Трактор»?
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