В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Восемь игр хватило казанскому клубу, чтобы зайти в тройку лидеров Восточной конференции с 11 очками в активе. При этом результативность у команды пока скромная — 18 забитых при 13 пропущенных.

В регулярке «Ак Барс» стартовал с двух побед в четырех матчах, после которых ему удалось провести три подряд безупречные по результату встречи.

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Состоялась выигрышная микросерия казанцев в период с 14-го по 18-е сентября. Команда Олега Знарка успела вздернуть «Торпедо» (2:1), «Динамо» Минск (3:2 ОТ) и «Спартак» (4:1).

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Небольшой вин-стрик «Ак Барса» был прерван максимально неожиданно. В домашнем стыке со «Спартаком» банда Знарка не смогла ни разу зарядить гол в ворота его бывшего клуба (0:2).

«Трактор»

Челябинцы откатали десять заходов, в которых успешно взяли 8 очков. В турнирной таблице Восточной конференции это чистая восьмая строчка, а разница голов у команды сейчас минусовая — 25:29.

На счету «Трактора» в новой кампании четыре победы, причем пару раз по два очка он перехватил на чужих площадках. Один из таких матчей прошел 11-го сентября в ходе гостевых разборок с «Сибирью» (3:2 Б).

После упомянутой игры команде Анвара Гатиятулина удалось дважды хлопнуть андердога Востока, проиграв при этом в трех других встречах, в которых в ворота челябинцев кидали минимум 3 шайбы.

В данный временной период «Трактор» уступил «Барысу» (1:3), наигрался в топ-команду с «Нефтехимиком» (4:0), отсыпал очки «Авангарду» (1:3) и «Торпедо» (3:4) и снова закошмарил «нефть» (5:3).

Коэффициенты

Зарядить на «Ак Барс» в этом матче букмекеры предлагают за 1.90, с коэффициентом 4.20 рассматривается ничья, а победу «Трактора» можно урвать за 3.32.

Прогноз

Казанцы недобрали очки в стыках со «Спартаком», поэтому дома они будут отыгрываться на проблемном «Тракторе» , который даже после недавней победы не готов соперничать на равных с суперкомандой Знарка.

Ставка

В родных стенах казанцы перестанут чудить и возьмут верх с запасом. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит с форой -1 за 2.22.