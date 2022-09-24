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    СКА продолжит выносить динамовцев?

    СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч КХЛ 24 сентября 2022 года

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    В матче Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 24 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    Петербуржцы в девяти играх подняли 18 очков. Со стопроцентным показателем и мощной разницей голов (32:14) команда единолично возглавляет Западную конференцию.

    Новый чемпионат СКА открыл матчем с «Салаватом Юлаевым» в «Ледовом». На своей площадке «армейцы» были близки к жестокому наказанию от соперника, но победа в овертайме (3:2 ОТ) только начала таранную серию клуба с Невы.

    После «Юлаева» команде Романа Ротенберга было полегче. В четырех подряд встречах питерцы с комфортной форой разобрали «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1), «Динамо» Москва (4:1) и «Северсталь» (4:1).

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    Безукоризненно СКА провел игру в Ярославле против «Локо» (3:2), после которой «армейцы» снова уложили на лопатки «Динамо» (3:2) и «сталь» (2:1 Б). В последней встрече парни Ротенберга щелкнули «Куньлунь» (6:3).

    «Динамо» Москва

    Столичная команда в девяти встречах набрала 12 очков, забросила 23 шайбы и 14 пропустила. С такими статистическими параметрами она замыкает топ-3 на Западе.

    Три подряд победы — таков был старт «Динамо» Москва в новом сезоне. Первое же поражение накрыло сине-белых именно в драке со СКА (1:4). Все события разворачивались в Питере.

    После крупного луза команда Алексея Кудашова откатала два идеальных матча, в которых хлопнула «Витязь» (2:0) и «Сочи» (2:0). Поочередно шатауты записали в свой актив Коновалов и Волков.

    16-го сентября «Динамо» Москва снова наткнулось на СКА и осталось с нулем (2:3). Позже сине-белые проиграли «Локо» (1:3) и одержали победу над «Северсталью» (3:1).

    Коэффициенты

    Взять победу СКА в основное время предстоящего матча букмекеры дают возможность за 1.75, на ничью можно поставить за 4.44, а на победу «Динамо» Москва — за 3.90.

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    Прогноз

    В двух очных встречах текущего сезона динамовцы получали по 3+ шайбы и покидали площадку в статусе лузеров.

    К сожалению, для команды Кудашова нет никаких перспектив улучшения ситуации в пересечении с мощнейшими питерцами, которые должны снова брать 2 очка с голевым запасом.

    Ставка

    Вероятно, в этом матче хозяева продолжат свое безупречное путешествие по регулярке. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1 за 2.06.

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    СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на хоккей. СКА продолжит выносить динамовцев?
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