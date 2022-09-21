В матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 21 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда из Краснодарского края в семи встречах подобрала всего 2 очка, забросила 12 шайб и 23 пропустила. В Западной конференции она справедливо торчит на последнем месте.

Первую победу в сезоне «Сочи» записал себе в актив 9-го сентября, когда на своем льду устроил серьезные разборки с «Барысом», вырубив того благодаря сильному третьему периоду (6:3).

Ко встрече с казахстанским клубом команда Андрея Назарова подъезжала с бэкграундом из трех поражений. После матча с гостями из Нур-Султана серия неудач вновь накрыла «леопардов».

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Очередная цепочка лузов стартовала с выездной игры с «Динамо» Москва (0:2), после которой «Сочи» на чужом льду уступил «Куньлуню» в битве аутсайдеров (1:3) и был казнен хоккеистами ЦСКА (2:5).

«Авангард»

Омская команда начала копить баллы. В данный момент в ее распоряжении уже 5 очков, добытых в восьми матчах. В Восточной конференции она занимает десятое место с минусовой разницей голов — 21:28.

У «Авангарда» начало чемпионата было еще печальнее — шесть поражений подряд и минимум 4 пропущенные шайбы в пяти встречах горе-серии.

Первый набранный балл команда Дмитрия Рябыкина урвала в результате ничьей в основное время матча с «Сибирью». Их заруба дошла до буллитов, в которых омичи мазали чаще (2:3 Б).

Вторая половина месяца стартовала с двух стыков с «Барысом». В первом «Авангард» проиграл (3:5), зато во втором — оформил долгожданную победу (5:2). Попутно 2 очка омичи зацепили в Челябинске 19-го числа, хлопнув «Трактор» (3:1).

Коэффициенты

На победу «Сочи» в этом матче букмекеры выкатывают кэф 2.83, чуть ниже котировка на «Авангард» — 2.12. На ничью можно зарядить за 4.14.

Прогноз

«Авангарду» удалось оформить две подряд победы с запасом в 2+ шайбы. Кажется, команда Рябыкина наконец-то приходит в себя и успешно разбирается с проблемными соперниками . «Сочи» как раз к таким относится.

Ставка

Слабейший игрок Запада рискует нарваться на окрыленный предыдущими успехами коллектив из Омска. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.12.