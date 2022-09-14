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    Лидеры Западной конференции продолжат биться без потерь?

    «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — СКА
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    СКА в игре с «Северсталью»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Пять матчей — пять очков, в этом плане у «Локо» все красиво. Но за идеально совпадающие цифры высоких мест не накидывают. Сейчас ярославцы идут девятыми на Западе с разницей голов 15:14.

    В рамках первой проверки на прочность в новом сезоне «Локомотив» отправился на Урал, где пытался в равных условиях биться с «Автомобилистом». Но гостям из Ярославля не повезло нарваться на прайм-форму «Авто» (2:4).

    Следующим пунктом в выездной серии оказался Челябинск. В зарубе с «Трактором» события прошли без интриг — команда Игоря Никитина размазала соперников всухую (4:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Вторую подряд победу «Локомотив» выгрыз на своем льду — пришлось на сто процентов выкладываться в игре с «Нефтехимиком» (4:3). После «нефти» с набором очков у «Локо» начались проблемы. В двух матчах парни Никитина уступили «Витязю» (3:4 ОТ) и ЦСКА (2:3).

    СКА

    Команда Ротенберга остается единственной на две конференции, идущей без потерь очков. В пяти встречах она захватила 10 баллов и закрепилась на первом месте на Западе с разницей голов 18:6.

    Близки к упомянутой потере баллов питерцы были в первой игре. В «Ледовом» СКА рубился с «Салаватом Юлаевым» и вырвал победу только в овертайме — Дамир Жафяров зарешал (3:2 ОТ).

    Остальные матчи прошли для команды Романа Ротенберга в спокойном режиме — четырежды кряду «армейцы» обыграли соперников с разницей в 2+ шайбы.

    Вин-стрик в основное время СКА открыл матчем с «Барысом» (3:1). В остальных встречах питерцы с запасом хлопнули «Авангард», «Динамо» Москва (4:1) и «Северсталь» (4:1).

    Коэффициенты

    Как ни странно, но на «Локомотив» и СКА букмекеры выкатывают одинаковый коэффициент — 2.46, а на ничью можно зарядить за 3.90.

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    Прогноз

    К игре с сильнейшим в данный момент клубом Запада «Локо» подъезжает с воспоминаниями о двух поражениях. Команда Никитина до конца билась с «Витязем» и ЦСКА, однако нарвалась на лучшие версии этих клубов.

    Увы, но в матче с одним из самых крепких в защите коллективов у ярославцев минимум шансов на чудо. СКА идет напролом и сносит соперников уровня «Локо». Вероятно, так будет и в шестой игре питерцев.

    Ставка

    Сейчас не время сбавлять мегатемп. Кажется, Роман Ротенберг и его подопечные тоже так думают. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.30.

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    «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на хоккей. Лидеры Западной конференции продолжат биться без потерь?
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