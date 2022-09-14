В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Пять матчей — пять очков, в этом плане у «Локо» все красиво. Но за идеально совпадающие цифры высоких мест не накидывают. Сейчас ярославцы идут девятыми на Западе с разницей голов 15:14.

В рамках первой проверки на прочность в новом сезоне «Локомотив» отправился на Урал, где пытался в равных условиях биться с «Автомобилистом». Но гостям из Ярославля не повезло нарваться на прайм-форму «Авто» (2:4).

Следующим пунктом в выездной серии оказался Челябинск. В зарубе с «Трактором» события прошли без интриг — команда Игоря Никитина размазала соперников всухую (4:0).

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Вторую подряд победу «Локомотив» выгрыз на своем льду — пришлось на сто процентов выкладываться в игре с «Нефтехимиком» (4:3). После «нефти» с набором очков у «Локо» начались проблемы. В двух матчах парни Никитина уступили «Витязю» (3:4 ОТ) и ЦСКА (2:3).

СКА

Команда Ротенберга остается единственной на две конференции, идущей без потерь очков. В пяти встречах она захватила 10 баллов и закрепилась на первом месте на Западе с разницей голов 18:6.

Близки к упомянутой потере баллов питерцы были в первой игре. В «Ледовом» СКА рубился с «Салаватом Юлаевым» и вырвал победу только в овертайме — Дамир Жафяров зарешал (3:2 ОТ).

Остальные матчи прошли для команды Романа Ротенберга в спокойном режиме — четырежды кряду «армейцы» обыграли соперников с разницей в 2+ шайбы.

Вин-стрик в основное время СКА открыл матчем с «Барысом» (3:1). В остальных встречах питерцы с запасом хлопнули «Авангард», «Динамо» Москва (4:1) и «Северсталь» (4:1).

Коэффициенты

Как ни странно, но на «Локомотив» и СКА букмекеры выкатывают одинаковый коэффициент — 2.46, а на ничью можно зарядить за 3.90.

Прогноз

К игре с сильнейшим в данный момент клубом Запада «Локо» подъезжает с воспоминаниями о двух поражениях. Команда Никитина до конца билась с «Витязем» и ЦСКА, однако нарвалась на лучшие версии этих клубов.

Увы, но в матче с одним из самых крепких в защите коллективов у ярославцев минимум шансов на чудо. СКА идет напролом и сносит соперников уровня «Локо» . Вероятно, так будет и в шестой игре питерцев.

Ставка

Сейчас не время сбавлять мегатемп. Кажется, Роман Ротенберг и его подопечные тоже так думают. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.30.