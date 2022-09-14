В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Уралец» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Екатеринбургская команда после пяти раундов является лучшей по голам на Востоке — забросили уральцы 18 шайб, при этом набрать им удалось 7 очков, что дает уникальный шанс залететь на первую строчку на Востоке.

Вошел в новый чемпионат «Автомобилист» идеально — дома он взял две победы с общим тоталом 8 голов. На родной площадке уральцы загасили «Локомотив» (4:2) и «Северсталь» (4:3).

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Вторая игровая неделя запомнилась более частыми потерями очков. В Челябинске команду Николая Заварухина вырубил в овертайме «Трактор» (3:4 ОТ), а в Нижнем с показательным номером выступило «Торпедо» (3:7).

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После разгромного поражения в «Нагорном» «Автомобилист» приехал домой, где зарубился с главным разочарованием новой кампании — «Авангардом». Эту встречу «Авто» закрыло очередной результативной победой (4:2).

«Спартак»

Столичный клуб в пяти турах взял 9 баллов и зарядил десяток голов при шести пропущенных. В режиме реального времени, пока другие жители Запада выясняют отношения в очных заходах, он занимает второе место.

Лайтовый календарь «Спартака» выкатил на старте проходных соперников, которых команда поочередно разобрала на «Мегаспорт Арене». Пострадавшими оказались «Амур» (3:2), «Сибирь» (1:0) и «Адмирал» (2:1).

Первый выезд заставил команду Бориса Миронова рубиться со стопроцентной выкладкой. В Магнитогорске красно-белые дрались с «Магниткой» до овертайма, в котором второй балл достался сопернику (1:2 ОТ).

Пожалуй, самый сильный по качеству матч «Спартак» провел в Уфе, где переиграл «Салават Юлаев» благодаря шикарной реализации моментов во втором периоде — уфимцы психологически вернулись на лед слишком поздно (3:1).

Коэффициенты

В предматчевых раскладах «Автомобилист» фаворит — 1.96. Победа «Спартака» оценивается в 3.17, а на ничью букмекеры грузят кэф 4.20.

Прогноз

Несмотря на матч в Уфе, «Спартак» на фоне мощного «Авто» не производит впечатление команды, готовой как-то навредить уральским парням на их арене. В «Уральце» состав Заварухина щелкнет московских гостей и закрепит за собой позицию в верхней части Востока.

Ставка

Рассматривая линию, в данном случае лучше железно поверить в фаворита, кажется, он проведет встречу с запасом голов. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой -1 за 2.30.