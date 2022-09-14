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    Из-за «Спартака» терять лидерскую позицию «Автомобилист» не планирует

    «Автомобилист» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Спартак»
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    Сергей Широков
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Уралец» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2022 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Автомобилист»

    Екатеринбургская команда после пяти раундов является лучшей по голам на Востоке — забросили уральцы 18 шайб, при этом набрать им удалось 7 очков, что дает уникальный шанс залететь на первую строчку на Востоке.

    Вошел в новый чемпионат «Автомобилист» идеально — дома он взял две победы с общим тоталом 8 голов. На родной площадке уральцы загасили «Локомотив» (4:2) и «Северсталь» (4:3).

    Коэффициенты матча Автомобилист — Спартак

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    Вторая игровая неделя запомнилась более частыми потерями очков. В Челябинске команду Николая Заварухина вырубил в овертайме «Трактор» (3:4 ОТ), а в Нижнем с показательным номером выступило «Торпедо» (3:7).

    Все прогнозы на КХЛ

    После разгромного поражения в «Нагорном» «Автомобилист» приехал домой, где зарубился с главным разочарованием новой кампании — «Авангардом». Эту встречу «Авто» закрыло очередной результативной победой (4:2).

    «Спартак»

    Столичный клуб в пяти турах взял 9 баллов и зарядил десяток голов при шести пропущенных. В режиме реального времени, пока другие жители Запада выясняют отношения в очных заходах, он занимает второе место.

    Лайтовый календарь «Спартака» выкатил на старте проходных соперников, которых команда поочередно разобрала на «Мегаспорт Арене». Пострадавшими оказались «Амур» (3:2), «Сибирь» (1:0) и «Адмирал» (2:1).

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    • Первый выезд заставил команду Бориса Миронова рубиться со стопроцентной выкладкой. В Магнитогорске красно-белые дрались с «Магниткой» до овертайма, в котором второй балл достался сопернику (1:2 ОТ).

    Пожалуй, самый сильный по качеству матч «Спартак» провел в Уфе, где переиграл «Салават Юлаев» благодаря шикарной реализации моментов во втором периоде — уфимцы психологически вернулись на лед слишком поздно (3:1).

    Коэффициенты

    В предматчевых раскладах «Автомобилист» фаворит — 1.96. Победа «Спартака» оценивается в 3.17, а на ничью букмекеры грузят кэф 4.20.

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    Прогноз

    Несмотря на матч в Уфе, «Спартак» на фоне мощного «Авто» не производит впечатление команды, готовой как-то навредить уральским парням на их арене. В «Уральце» состав Заварухина щелкнет московских гостей и закрепит за собой позицию в верхней части Востока.

    Ставка

    Рассматривая линию, в данном случае лучше железно поверить в фаворита, кажется, он проведет встречу с запасом голов. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой -1 за 2.30.

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    «Автомобилист» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на хоккей. Из-за «Спартака» терять лидерскую позицию «Автомобилист» не планирует
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