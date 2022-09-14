«Автомобилист»
Екатеринбургская команда после пяти раундов является лучшей по голам на Востоке — забросили уральцы 18 шайб, при этом набрать им удалось 7 очков, что дает уникальный шанс залететь на первую строчку на Востоке.
Вошел в новый чемпионат «Автомобилист» идеально — дома он взял две победы с общим тоталом 8 голов. На родной площадке уральцы загасили «Локомотив» (4:2) и «Северсталь» (4:3).
Коэффициенты матча Автомобилист — Спартак
Вторая игровая неделя запомнилась более частыми потерями очков. В Челябинске команду Николая Заварухина вырубил в овертайме «Трактор» (3:4 ОТ), а в Нижнем с показательным номером выступило «Торпедо» (3:7).
После разгромного поражения в «Нагорном» «Автомобилист» приехал домой, где зарубился с главным разочарованием новой кампании — «Авангардом». Эту встречу «Авто» закрыло очередной результативной победой (4:2).
«Спартак»
Столичный клуб в пяти турах взял 9 баллов и зарядил десяток голов при шести пропущенных. В режиме реального времени, пока другие жители Запада выясняют отношения в очных заходах, он занимает второе место.
Лайтовый календарь «Спартака» выкатил на старте проходных соперников, которых команда поочередно разобрала на «Мегаспорт Арене». Пострадавшими оказались «Амур» (3:2), «Сибирь» (1:0) и «Адмирал» (2:1).
Первый выезд заставил команду Бориса Миронова рубиться со стопроцентной выкладкой. В Магнитогорске красно-белые дрались с «Магниткой» до овертайма, в котором второй балл достался сопернику (1:2 ОТ).
Пожалуй, самый сильный по качеству матч «Спартак» провел в Уфе, где переиграл «Салават Юлаев» благодаря шикарной реализации моментов во втором периоде — уфимцы психологически вернулись на лед слишком поздно (3:1).
Коэффициенты
В предматчевых раскладах «Автомобилист» фаворит — 1.96. Победа «Спартака» оценивается в 3.17, а на ничью букмекеры грузят кэф 4.20.
Прогноз
Несмотря на матч в Уфе, «Спартак» на фоне мощного «Авто» не производит впечатление команды, готовой как-то навредить уральским парням на их арене. В «Уральце»
Ставка
Рассматривая линию, в данном случае лучше железно поверить в фаворита, кажется, он проведет встречу с запасом голов. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой -1 за 2.30.