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    «Сент-Луис» снова раскидает оборону «Миннесоты»?

    «Миннесота» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 3 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис» в игре с «Вегасом»
    В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Миннесота» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 3 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Мая 2022 года
    Миннесота
  • НХЛ
    •  Миннесота 04:30 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    «Миннесота»

    Скатав в регулярке 82 игры, команде из Сент-Пола удалось выбить себе 113 очков. В турнирной таблице Западной конференции «Минни» заняла второе место, как и в Центральном дивизионе.

    В завершившемся сезоне «Миннесота» оформила 53 победы, при этом только в 37 матчах она разобралась с соперниками в основное время. Чемпионат «дикари» закончили с 310 заброшенными шайбами и 253 пропущенными.

    Коэффициенты матча Миннесота — Сент-Луис

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    Перед финишной прямой команда Дина Эвансона успела провести очередную беспроигрышную серию, которая продержалась в течение пяти матчей, а затем была прервана во встрече с «Аризоной» (3:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    После неприятной сенсации в зарубе с андердогом «Миннесота» все же оформила пару побед на своем льду. Позитивно закрыть регулярку «дикарям» помогли «Калгари» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (4:1).

    «Сент-Луис»

    В регулярном сезоне команда из Миссури смогла поднять 109 очков в 82 играх. Благодаря таким цифрам «музыканты» оказались четвертыми в Западной конференции и третьими в Центральном дивизионе.

    В 82 встречах «Блюз» удалось забросить 311 шайб, что стало второй лучшей статистикой в атаке на Западе. Но и пропустил «Сент-Луис» многовато — 242 гола.

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    • Регулярный сезон 2021/22 команда Крейга Беруби закончила с 49 победами. В 43 встречах она разрулила все проблемы в основное время. Закрылся чемпионат двумя крупными поражениями «музыкантов».

    Сперва в Денвере «Сент-Луис» не сумел справиться с «Колорадо» (3:5), а в последней игре, прошедшей в «Энтерпрайз-центре», хозяева отдали очки слабому «Вегасу» (4:7).

    Коэффициенты

    В первом матче серии победу «Миннесоты» букмекеры предлагают поймать за 2.12, ничья оценивается в 4.30, а победа «Сент-Луиса» — в 2.85.

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    Прогноз

    Против «Миннесоты» «Сент-Луис» привык играть мощно в атаке. В десяти предыдущих встречах с «дикарями» команда забивала минимум 3 гола в основное время. При этом восемь матчей из десяти закончились победой «Блюз».

    На старте Кубка Стэнли парни Беруби планируют продолжить традицию, из-за которой у «Миннесоты» вновь испортится настроение.

    Ставка

    Заруба двух атакующих команд в очередной раз пробьет «верх», а голы полетят в обе стороны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 3 за 2.15.

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    «Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 03.05.2022. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» снова раскидает оборону «Миннесоты»?
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