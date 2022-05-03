«Миннесота»
Скатав в регулярке 82 игры, команде из Сент-Пола удалось выбить себе 113 очков. В турнирной таблице Западной конференции «Минни» заняла второе место, как и в Центральном дивизионе.
В завершившемся сезоне «Миннесота» оформила 53 победы, при этом только в 37 матчах она разобралась с соперниками в основное время. Чемпионат «дикари» закончили с 310 заброшенными шайбами и 253 пропущенными.
Коэффициенты матча Миннесота — Сент-Луис
Перед финишной прямой команда Дина Эвансона успела провести очередную беспроигрышную серию, которая продержалась в течение пяти матчей, а затем была прервана во встрече с «Аризоной» (3:5).
После неприятной сенсации в зарубе с андердогом «Миннесота» все же оформила пару побед на своем льду. Позитивно закрыть регулярку «дикарям» помогли «Калгари» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (4:1).
«Сент-Луис»
В регулярном сезоне команда из Миссури смогла поднять 109 очков в 82 играх. Благодаря таким цифрам «музыканты» оказались четвертыми в Западной конференции и третьими в Центральном дивизионе.
В 82 встречах «Блюз» удалось забросить 311 шайб, что стало второй лучшей статистикой в атаке на Западе. Но и пропустил «Сент-Луис» многовато — 242 гола.
Регулярный сезон 2021/22 команда Крейга Беруби закончила с 49 победами. В 43 встречах она разрулила все проблемы в основное время. Закрылся чемпионат двумя крупными поражениями «музыкантов».
Сперва в Денвере «Сент-Луис» не сумел справиться с «Колорадо» (3:5), а в последней игре, прошедшей в «Энтерпрайз-центре», хозяева отдали очки слабому «Вегасу» (4:7).
Коэффициенты
В первом матче серии победу «Миннесоты» букмекеры предлагают поймать за 2.12, ничья оценивается в 4.30, а победа «Сент-Луиса» — в 2.85.
Прогноз
Против «Миннесоты» «Сент-Луис» привык играть мощно в атаке. В десяти предыдущих встречах с «дикарями»
На старте Кубка Стэнли парни Беруби планируют продолжить традицию, из-за которой у «Миннесоты» вновь испортится настроение.
Ставка
Заруба двух атакующих команд в очередной раз пробьет «верх», а голы полетят в обе стороны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 3 за 2.15.