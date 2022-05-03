В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Миннесота» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 3 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Скатав в регулярке 82 игры, команде из Сент-Пола удалось выбить себе 113 очков. В турнирной таблице Западной конференции «Минни» заняла второе место, как и в Центральном дивизионе.

В завершившемся сезоне «Миннесота» оформила 53 победы, при этом только в 37 матчах она разобралась с соперниками в основное время. Чемпионат «дикари» закончили с 310 заброшенными шайбами и 253 пропущенными.

Перед финишной прямой команда Дина Эвансона успела провести очередную беспроигрышную серию, которая продержалась в течение пяти матчей, а затем была прервана во встрече с «Аризоной» (3:5).

Все прогнозы на НХЛ

После неприятной сенсации в зарубе с андердогом «Миннесота» все же оформила пару побед на своем льду. Позитивно закрыть регулярку «дикарям» помогли «Калгари» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (4:1).

«Сент-Луис»

В регулярном сезоне команда из Миссури смогла поднять 109 очков в 82 играх. Благодаря таким цифрам «музыканты» оказались четвертыми в Западной конференции и третьими в Центральном дивизионе.

В 82 встречах «Блюз» удалось забросить 311 шайб, что стало второй лучшей статистикой в атаке на Западе. Но и пропустил «Сент-Луис» многовато — 242 гола.

Регулярный сезон 2021/22 команда Крейга Беруби закончила с 49 победами. В 43 встречах она разрулила все проблемы в основное время. Закрылся чемпионат двумя крупными поражениями «музыкантов».

Сперва в Денвере «Сент-Луис» не сумел справиться с «Колорадо» (3:5), а в последней игре, прошедшей в «Энтерпрайз-центре», хозяева отдали очки слабому «Вегасу» (4:7).

Коэффициенты

В первом матче серии победу «Миннесоты» букмекеры предлагают поймать за 2.12, ничья оценивается в 4.30, а победа «Сент-Луиса» — в 2.85.

Прогноз

Против «Миннесоты» «Сент-Луис» привык играть мощно в атаке. В десяти предыдущих встречах с «дикарями» команда забивала минимум 3 гола в основное время . При этом восемь матчей из десяти закончились победой «Блюз».

На старте Кубка Стэнли парни Беруби планируют продолжить традицию, из-за которой у «Миннесоты» вновь испортится настроение.

Ставка

Заруба двух атакующих команд в очередной раз пробьет «верх», а голы полетят в обе стороны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 3 за 2.15.