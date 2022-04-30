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    Какую результативность «Вашингтон» покажет в последней игре регулярки?

    «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.51) на хоккейный матч НХЛ 30 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Вашингтон»
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    Евгений Кузнецов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Апреля 2022 года

    «Рейнджерс»

    Ньюйоркцы с Манхэттена провели в регулярном первенстве 81 встречу, в которой подняли 108 очков. Текущий сезон они закончат на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    С 14 по 22 апреля «Рейнджерс» повезло скатать четыре матча с андердогами. В каждой игре «синерубашечники» успешно воспользовались моментов и взяли по 3 балла. А итоговый перевес в счете все время доходил до 3+ голов.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
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    В первом матче парни Жерара Галлана грохнули «Филадельфию» (4:0), а позже с таким же результатом они унизили «Детройт» (4:0). В остальных встречах «рейнджеры» размазали «Виннипег» (3:0) и «Айлендерс» (6:3).

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    После дерби Нью-Йорка команда Галлана забила на остаток чемпионата и трижды кряду проиграла. Соперниками «Рейнджерс» в этих матчах были «Бостон» (1:3). «Каролина» (3:4) и «Монреаль» (3:4).

    «Вашингтон»

    Вашингтонская команда в 81 игре чемпионата выбила себе сотню баллов, что делает ее четвертой в турнирной таблице Столичного дивизиона с отставанием на 1 очко от третьего «Питтсбурга».

    «Вашингтон» в последних матчах также позволил себе раздать очки нуждающимся. Четырежды в предыдущих пяти встречах «Кэпс» проиграли. Одно из поражений они выхватили в Неваде, где уступили «Вегасу» в овертайме (3:4 ОТ).

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    • Единственная в этот период победа прилетела в копилку «Вашингтона» 23 апреля. В выездной встрече с «Аризоной» команда Питера Лавиолетта ограничилась двумя заброшенными шайбами и безгрешной обороной (2:0).

    После визита в Финикс «Вашингтон» дома отдал матч «Торонто» в овертайме (3:4 ОТ). В последних играх «Кэпиталз» зарубились с «Айлендерс» и оба раза вытащили из своей сетки полный комплект (1:4, 1:5).

    Коэффициенты

    Победа «Рейнджерс» в домашнем матче оценивается букмекерами в 2.48. Чуть ниже можно поймать победу «Вашингтона» — 2.43. Ничейный исход специалисты видят за 4.25.

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    Прогноз

    Перед финальной встречей чемпионата обе команды проиграли в трех матчах, поэтому в очном противостоянии они могут зарубиться за то, чтобы закрыть сезон удачнее. Правда, сильно настаивать на этом немотивированные клубы не будут.

    Ставка

    Предыдущая игра в «Мэдисон Сквер Гарден» закончилась разгромом «Кэпиталз» (1:4). Возможно, парни Лавиолетта об этом помнят и попытаются кинуть «рейнджерам» ответку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.51.

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    «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на хоккей. Какую результативность «Вашингтон» покажет в последней игре регулярки?
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