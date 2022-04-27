В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Вашингтонские ребята приняли участие в 79 матчах чемпионата и выбили себе сотню очков. В таблице Столичного дивизиона команда идет четвертой, отставая на 1 балл от «Питтсбурга».

Во встрече 15 апреля «Вашингтон» пережил одно из крупнейших в последнее время поражений, которое ему обеспечил «Торонто». Тот матч прошел на «Скотиабанк Арене», где в сетку «Кэпиталз» влетели 7 шайб (3:7).

Коэффициенты матча Вашингтон — Нью-Йорк Айлендерс 1 1.75 X 4.70 2 3.70 Ставка

После игры с «Мэйпл Лифс» «Вашингтон» оформил три победы в пяти поединках. Первые 2 очка команда Питера Лавиолетта беспощадно отняла у «Монреаля» на его площадке (8:4). Еще одну победу «Кэпс» оформили в замесе с «Колорадо» (3:2).

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Позже столичные хоккеисты уступили в гостях «Вегасу» (3:4 ОТ) и влегкую справились с «Аризоной» (2:0). В последней игре «Вашингтон» снова бился с «Торонто». В этот раз парни Лавиолетта слились в серии буллитов (3:4 Б).

«Айлендерс»

Ньюйоркцы из Элмонта в 79 играх чемпионата зацепили всего 80 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона «островитяне» засели на пятой позиции.

Последнюю победу в регулярке «Айлендерс» отпраздновали с размахом 16 апреля. В тот день они пошумели в «Белл Центре», где всухую размазали «Монреаль» (3:0).

После встречи с такими же аутсайдерами сезона подопечные Барри Троца потерпели пять поражений. Очередная темная серия началась с провального выезда на матч с «Торонто» (2:4).

Затем на своем льду «Айлендерс» взяли 1 балл в зарубе с «Флоридой» (2:3 ОТ), но позже — провалили дерби с «Рейнджерс» (3:6). В последних матчах «островитяне» получили по пятерке от «Баффало» (3:5) и «Каролины» (2:5).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на победу «Вашингтона» букмекеры дают возможность за 1.80, на «Айлендерс» они предлагают жирный кэф — 3.68. Ничья оценивается в 4.74.

Прогноз

В четырех встречах и пяти последних (во всех «Айлс» проиграли) ньюйоркцы пропустили по 4+ шайбы . Пока команда Троца снова топит себя в защите, «Вашингтон» воспользуется моментом и при своих фанатах напихает в их раму примерно столько же.

Ставка

«Кэпиталз» еще могут вклиниться в топ-3 Столичного дивизиона. Для этого им желательно грохнуть соперников, являющихся очевидными андердогами. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 за 2.03.