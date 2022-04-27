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    На своей территории «Торонто» разорвет слабый «Детройт»?

    «Торонто» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Детройт»
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    Джек Кэмпбелл и Митч Марнер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2022 года

    «Торонто»

    Проведя в чемпионате 80 матчей, канадская бригада из Онтарио подняла 111 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «листочки» расположились на второй позиции.

    Вторую половину апреля «Торонто» начал с четырех подряд побед с внушительным индивидуальным тоталом. В каждом матче серии канадцы забрасывали минимум 4 шайбы за три периода.

    Коэффициенты матча Торонто — Детройт

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 6.00
  • Ставка
    •

    Соперниками «Мэйпл Лифс» в этой серии оказались «Вашингтон» (7:3), «Оттава» (5:4 ОТ), «Айлендерс» (4:2) и «Филадельфию» (5:2). Пойти дальше по беспроигрышному маршруту команде Шелдона Кифа помешала «Тампа-Бэй» (1:8).

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    После морального и физического унижения во встрече с «Болтс» «Торонто» отдал победу «Флориде» (2:3 ОТ). Но в последней игре канадцы перебили «Вашингтон» по буллитам (4:3 Б).

    «Детройт»

    Мичиганская команда приняла участие в 80 поединках регулярки, в которых ей достались всего 72 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «крылья» закрепились на шестом месте.

    В конце чемпионата «Детройт» продолжает крупно проигрывать и иногда дарить нам локальные сенсации в матчах с топ-соперниками. К примеру, вторую половину апреля красно-белые начали с унижения «Каролины» (3:0).

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    • Однако после 3:0 в Роли команда Джеффа Блашилла напомнила саму себя, и получила вытащила сетку от «Рейнджерс» (0:4) и «Флориды» (1:6). А еще одну серьезную победу «Ред Уингз» вырвали в замесе с «Тампой-Бэй» (4:3).

    После очередного однодневного подвига «Детройт» крупно проиграл «Флориде» (2:5) и «Питтсбургу» (2:7). Позже в матче андердогов мичиганские парни грохнули «Нью-Джерси» (3:0).

    Коэффициенты

    Поймать победу «Торонто» в этой встрече букмекеры предлагают со скромным кэфом 1.38. Поставить на ничью можно за 6.10, а на победу «Детройта» — за 6.00.

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    Прогноз

    Несмотря на два поражения в семи последних матчах, канадцы не растратили свою силу, и все еще показывают мощную игру впереди. Находясь на две головы выше «Детройта», бригада Кифа набьет им полную рамку при своих фанатах.

    Ставка

    В домашней встрече «Мэйпл Лифс» в очередной раз сверкнут шикарной атакой. Наши прогноз и ставка — «Торонто» забьет в каждом периоде за 1.91.

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    «Торонто» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на хоккей. На своей территории «Торонто» разорвет слабый «Детройт»?
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