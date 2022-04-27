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    С какой результативностью «Эдмонтон» заедет на встречу с «Питтсбургом»?

    «Питтсбург» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Эдмонтон»
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    Коннор Макдэвид
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2022 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Эдмонтон Эдмонтон
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    Проведя в чемпионате 80 матчей, коллективу из Пенсильвании удалось выбить себе 101 балл. В таблице Столичного дивизиона «Пенс» сейчас идут третьими и опережают на 1 очко «Вашингтон».

    В этом месяце у «Питтсбурга» был отрезок, во время которого он не смог зацепить хотя бы один балл. Данная серия продлилась в течение четырех игровых дней и была прервана благодаря победе над «Нэшвиллом» 10 числа (3:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Эдмонтон

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
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    После встречи с соперниками из Теннесси парни Майка Салливана дважды зарубились с «Айлендерс». В Нью-Йорке «Пингвинз» проиграли по буллитам (4:5 Б), а дома — грохнули «островитян» (6:3).

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    Еще одно поражение «Питтсбург» поймал в матче с «Бостоном» (1:2). Но уже в ответке «пингвины» были лучше (4:0). В последних играх команда Салливана размазала «Детройт» (7:2) и беззубо отдала дерби «Филадельфии» (1:4).

    «Эдмонтон»

    Канадцам из Альберты удалось решить вопрос с выходом в плей-офф Кубка Стэнли. После 79 матчей команда имеет в своем распоряжении 98 очков и занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе.

    После неприятного выезда в Сент-Пол на встречу с «Миннесотой» (1:5) «Эдмонтон» провел мощную серию, выбив четыре победы с перевесом в 3+ шайбы.

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    • На старте этого пути «Ойлерз» разгромили «Нэшвилл» на «Бриджстоун Арене» (4:0). Далее на своей территории коллектив Джея Вудкрофта прихлопнул «Вегас» (4:0), «Даллас» (5:2) и «Колорадо» (6:3).

    Однако добить стрик до пяти поединков «Эдмонтону» было не суждено. В матче 24 апреля, прошедшем на «Нэшнуайд Арене», канадскую команду унизили хоккеисты «Коламбуса» (2:5).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Питтсбурга» в этой игре букмекеры предлагают с кэфом 2.00. Ничья видится специалистами за 4.78, а победа «Эдмонтона» — за 3.05.

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    Прогноз

    В четырех матчах из пяти предыдущих «Эдмонтон» грохнул всех, кто попался ему в календаре чемпионата. При этом в каждой игре «Ойлерз» забивали по 4+ шайбы и делали гандикап в 3+ гола. Пока канадцы в такой форме, «Питтсбург» также может получить щедрую пачку на своем льду.

    Ставка

    Два серьезных атакующих клуба зарубятся в открытый хоккей, в котором гости попробуют переиграть «пингвинов». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 за 2.19.

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    «Питтсбург» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на хоккей. С какой результативностью «Эдмонтон» заедет на встречу с «Питтсбургом»?
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