В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В 77 играх регулярного чемпионата клубу из Санрайза удалось поднять 118 очков. В таблицах Востока и Атлантического дивизиона «коты» идут первыми. С самой вершины они врываются в зарубу за Кубок Стэнли.

В матче 30 марта «Флорида» на свое льду устроила замес с «Монреалем», в котором одержала победу (7:4). С этой встречи началась беспроигрышная серия «пантер», являющаяся актуальной и сегодня. На данный момент они не уступают никому в течение 12 поединков.

Коэффициенты матча Флорида — Торонто 1 2.00 X 4.80 2 2.90 Ставка

После «Монреаля» команда Эндрю Брюнетта дома успела грохнуть «Чикаго» (4:0), а затем на чужой площадке оформила победы над «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) и «Баффало» (5:3). Вернувшись на «ФЛА Лайв Арену», «Пантерз» вынесли «Торонто» (7:6 ОТ) и снова обидели «Баффало» (4:3).

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Закончив встречу с «Сейбрз», «Флорида» катнула еще шесть топовых поединков. Ее соперниками были «Нэшвилл» (4:1), «Анахайм» (3:2 ОТ), «Виннипег» (6:1), «Детройт» (6:1), «Айлендерс» (3:2 ОТ) и еще раз «Детройт» (5:2).

«Торонто»

Канадская команда из Онтарио поучаствовала в 78 встречах чемпионата, в которых выбила 108 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она занимает второе место.

В игре 13 апреля «Торонто» на своем льду без личного согласия поучаствовал в сенсации. Во встрече на «Скотиабанк Арене» «Мэйпл Лифс» были разгромлены андердогом — «Баффало» (2:5).

Зато после провального матча против «Сейбрз» подопечные Шелдона Кифа выбили четыре подряд победы. Это приятное занятие они начали с разгрома «Вашингтона» (7:3).

Остальные победы «Торонто» выцепил в играх с «Оттавой» (5:4 ОТ), «Айлендерс» (4:2) и «Филадельфией» (5:2). Зато в последнем поединке над «листочками» жестко поиздевалась «Тампа-Бэй» (1:8).

Коэффициенты

В этом матче взять победу «Флориды» букмекеры предлагают за 2.05, в 4.54 специалисты оценивают вероятность ничейного результата. Поставить на «Торонто» можно за 2.89.

Прогноз

«Пантеры», несмотря на всевозможные решенные вопросы в регулярке, продолжают выносить всех подряд . «Торонто» для «Флориды» будет одним из серьезнейших оппонентов данного отрезка, но и с ним парни Брюнетта разберутся дома.

Ставка

После 1:8 в игре с «Тампой» слабо верится, что канадские парни смогут потопить на чужом льду мощный коллектив из Санрайза. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 2.22.