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    «Рейнджерс» наконец-то перекрасят Нью-Йорк в синий?

    «Айлендерс» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.31) на хоккейный матч НХЛ 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Рейнджерс»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «UBS Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Апреля 2022 года

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркская команда из Элмонта поучаствовала в 76 играх регулярки и собрала за этот период 80 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на пятом месте.

    После 4-матчевой победной серии, оформленной в период с 30 марта по 3 апреля, «Айлендерс» устроили результативные скачки. В восьми следующих встречах они трижды выиграли и пережили пять поражений.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    В поединках 13 и 15 апреля подопечные Барри Троца дважды сыграли с «Питтсбургом». На своем льду «островитяне» грохнули «пингвинов» по буллитам (5:4 Б), а в гостях — проиграли крупно (3:6).

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    После 2-матчевой зарубы с «Питтсбургом» «Айлендерс» удалось разнести в Канаде «Монреаль» (3:0). В двух последних поединках «островитяне» слились «Торонто» (2:4) и «Флориде» (2:3 ОТ).

    «Рейнджерс»

    Ньюйоркцы с Манхэттена скатали в чемпионате 77 поединков, в которых захватили 106 очков. В Столичном дивизионе команда идет второй и отстает от лидера по дополнительным показателям.

    После двух обидных поражений в начале этого месяца «Рейнджерс» сумели нарастить темп и выбить три подряд победы. В период с 6 по 10 апреля они обыграли «Нью-Джерси» (3:1), «Питтсбург» (3:0) и «Оттаву» (5:1).

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    • Ненадолго взять паузу в вопросе набора очков команду Жерара Галлана вынудила «Каролина», которой «синерубашечники» слились в «Мэдисон Сквер Гарден» (2:4).

    Но после зарубы с «Харрикейнз» «Рейнджерс» снова начали громить всех подряд. В трех последних матчах банда с Манхэттена всухую размазала «Филадельфию» (4:0), «Детройт» (4:0) и «Виннипег» (3:0).

    Коэффициенты

    Взять победу «Айлендерс» в битве Нью-Йорка букмекеры предлагают за 2.91, поставить на ничью можно с кэфом 3.84, а на победу «Рейнджерс» — за 2.31.

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    Прогноз

    Два предыдущих очных матча закончились поражениями «рейнджеров». Более того, в последней игре «синерубашечники» были унижены дома — 0:3.

    Однако команда Галлана вернула топ-форму, в то время как «Айлс» снова теряются в больших поединках. Сейчас у «Рейнджерс» лучший момент, чтобы кинуть «Айлендерс» хорошую ответку за былые обиды.

    Ставка

    Борясь с «Каролиной» за лидерство в дивизионе, манхэттенская бригада на мотивации готова затащить дерби. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.31.

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    «Айлендерс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» наконец-то перекрасят Нью-Йорк в синий?
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