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    «Металлург» Мг накроет ворота ЦСКА в первой выездной игре?

    ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.71) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Металлург» Мг
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    Максим Карпов
    В третьем матче серии финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    Финал Кубка Гагарина московская бригада начала с победы — 3:1. В этой игре три шайбы в составе ЦСКА зарядили Сергей Андронов, Никита Нестеров и Сергей Плотников.

    Стартовую встречу «армейцы» затащили благодаря хорошей реализации — 10.71%. Всего же ЦСКА пробил 28 раз в створ ворот. В обороне красно-синие также были на высоте, отразив 96.43% ударов «Магнитки».

    Второй поединок серии перерос в голевую зарубу, в которой команда Сергея Федорова оказалась слабее — 4:6. Из 27 бросков в раму соперников 14.81% зашли в сетку, однако на этот раз «армейцев» подкачала защита — 83.78% нейтрализованных попыток.

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    На пути к финалу ЦСКА в одну калитку вынес «Локомотив» — 4:0 и «Динамо» Москва — 4:0, после чего провел мощнейшую серию со СКА, подарившую публике семь поединков — 4:3.

    «Металлург» Мг

    Домашнее противостояние в ходе финала началось для «Магнитки» со слабой первой игры, в которой команда показала низкую реализацию — 3.57% и по делу проиграла — 1:3. Единственный гол за хозяев бахнул Максим Карпов.

    Во второй встрече магнитогорские зрители увидели прокачанную версию «Металлурга» Мг, которая была топовой в реализации — 16.22%. За счет атаки «лисы» перекрыли проблемы в обороне и затащили победу — 6:4.

    Несмотря на яркую игру нападающих, подопечные Ильи Воробьева по-прежнему неважно катали матч у своих ворот. Всего за три периода «сталеварам» удалось убить 85.19% моментов ЦСКА.

    В первом плей-офф раунде Кубка Гагарина «Металлург» Мг прошел «Барыс» — 4:1, затем устроил 7-матчевый замес с «Авангардом» — 4:3, а в полуфинале конференции влегкую грохнул «Трактор» — 4:1.

    Коэффициенты

    Поставить на победу ЦСКА в этой встрече букмекеры предлагают за 1.89, ничья оценивается в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 3.62.

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    Прогноз

    После слабой по результативности первой игры «Магнитка» нашла способ разорвать оборону ЦСКА во второй встрече на своем льду. Конечно, во время выезда в Москву «сталевары» постараются удержать высокую планку, которую они сами поставили в прошлом матче.

    Ставка

    Очередной замес двух топов «Магнитка» скатает уверенно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 2.71.

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    ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг накроет ворота ЦСКА в первой выездной игре?
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