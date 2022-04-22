В третьем матче серии финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Финал Кубка Гагарина московская бригада начала с победы — 3:1. В этой игре три шайбы в составе ЦСКА зарядили Сергей Андронов, Никита Нестеров и Сергей Плотников.

Стартовую встречу «армейцы» затащили благодаря хорошей реализации — 10.71%. Всего же ЦСКА пробил 28 раз в створ ворот. В обороне красно-синие также были на высоте, отразив 96.43% ударов «Магнитки».

Второй поединок серии перерос в голевую зарубу, в которой команда Сергея Федорова оказалась слабее — 4:6. Из 27 бросков в раму соперников 14.81% зашли в сетку, однако на этот раз «армейцев» подкачала защита — 83.78% нейтрализованных попыток.

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На пути к финалу ЦСКА в одну калитку вынес «Локомотив» — 4:0 и «Динамо» Москва — 4:0, после чего провел мощнейшую серию со СКА, подарившую публике семь поединков — 4:3.

«Металлург» Мг

Домашнее противостояние в ходе финала началось для «Магнитки» со слабой первой игры, в которой команда показала низкую реализацию — 3.57% и по делу проиграла — 1:3. Единственный гол за хозяев бахнул Максим Карпов.

Во второй встрече магнитогорские зрители увидели прокачанную версию «Металлурга» Мг, которая была топовой в реализации — 16.22%. За счет атаки «лисы» перекрыли проблемы в обороне и затащили победу — 6:4.

Несмотря на яркую игру нападающих, подопечные Ильи Воробьева по-прежнему неважно катали матч у своих ворот. Всего за три периода «сталеварам» удалось убить 85.19% моментов ЦСКА.

В первом плей-офф раунде Кубка Гагарина «Металлург» Мг прошел «Барыс» — 4:1, затем устроил 7-матчевый замес с «Авангардом» — 4:3, а в полуфинале конференции влегкую грохнул «Трактор» — 4:1.

Коэффициенты

Поставить на победу ЦСКА в этой встрече букмекеры предлагают за 1.89, ничья оценивается в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 3.62.

Прогноз

После слабой по результативности первой игры «Магнитка» нашла способ разорвать оборону ЦСКА во второй встрече на своем льду. Конечно, во время выезда в Москву «сталевары» постараются удержать высокую планку , которую они сами поставили в прошлом матче.

Ставка

Очередной замес двух топов «Магнитка» скатает уверенно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 2.71.