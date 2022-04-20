«Металлург» Мг
Стартовый матч финала Кубка Гагарина пошел не по плану «Магнитки». После нулевого первого периода хозяева пропустили 2 шайбы, а попытка Максима Карпова начать камбэк ни к чему толковому не привела. В итоге «лисы» уступили — 1:3.
За час игры «Металлург» Мг нанес 28 бросков в створ ворот ЦСКА, но показал слабую реализацию — 3.57%. У своей рамы «сталевары» отработали неплохо, отразив 92.59% моментов гостей.
Коэффициенты матча Металлург Мг — ЦСКА
В Кубке Гагарина подопечные Ильи Воробьева начали свой марафон с 5-матчевого замеса с «Барысом» — 5:1, а самой нервной для «Магнитки» оказалась битва с «Авангардом» — 4:3.
В финале Востока «Металлург» Мг скатал пять поединков с «Трактором» — 4:1. В регулярке магнитогорцы поучаствовали в 48 встречах и закончили чемпионат первыми в конференции с 71 баллом в резерве.
ЦСКА
Выезд в Магнитогорск столичная бригада начала с добротной победы в две шайбы — 3:1. В составе красно-синих отличились Андронов, Нестеров и Плотников.
За три периода ЦСКА бахнул в рамку «Магнитки» 28 раз. По количеству ударов «армейцы» не уступили, зато в реализации заметно превзошли соперников — 10.71%. В обороне москвичи сломали 96.43% попыток «Металлурга».
В первом плей-офф раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Федорова в одну калитку вынесли «Локомотив» — 4:0. Четыре встречи красно-синим хватило и в серии с «Динамо» Москва — 4:0.
Ярчайшей получилась заруба со СКА, в которой «армейцы» скатали 7 поединков — 4:2. Регулярный чемпионат ЦСКА закончил на третьем месте на Западе с 63 очками в копилке.
Коэффициенты
На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.81, поставить на ничью можно за 4.10. Победа ЦСКА оценивается в 2.29.
Прогноз
В первой игре московские парни
Ставка
У команды Федорова достаточно сил, чтобы грохнуть «Магнитку» во второй встрече кряду. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.33.