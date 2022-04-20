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    Зацепит ли ЦСКА нужный результат перед возвращением в Москву?

    «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 20 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — ЦСКА
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    Матвей Гуськов
    Во втором матче серии финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Металлург» 20 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 20 Апреля 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Металлург» Мг

    Стартовый матч финала Кубка Гагарина пошел не по плану «Магнитки». После нулевого первого периода хозяева пропустили 2 шайбы, а попытка Максима Карпова начать камбэк ни к чему толковому не привела. В итоге «лисы» уступили — 1:3.

    За час игры «Металлург» Мг нанес 28 бросков в створ ворот ЦСКА, но показал слабую реализацию — 3.57%. У своей рамы «сталевары» отработали неплохо, отразив 92.59% моментов гостей.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — ЦСКА

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
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    В Кубке Гагарина подопечные Ильи Воробьева начали свой марафон с 5-матчевого замеса с «Барысом» — 5:1, а самой нервной для «Магнитки» оказалась битва с «Авангардом» — 4:3.

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    В финале Востока «Металлург» Мг скатал пять поединков с «Трактором» — 4:1. В регулярке магнитогорцы поучаствовали в 48 встречах и закончили чемпионат первыми в конференции с 71 баллом в резерве.

    ЦСКА

    Выезд в Магнитогорск столичная бригада начала с добротной победы в две шайбы — 3:1. В составе красно-синих отличились Андронов, Нестеров и Плотников.

    За три периода ЦСКА бахнул в рамку «Магнитки» 28 раз. По количеству ударов «армейцы» не уступили, зато в реализации заметно превзошли соперников — 10.71%. В обороне москвичи сломали 96.43% попыток «Металлурга».

    В первом плей-офф раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Федорова в одну калитку вынесли «Локомотив» — 4:0. Четыре встречи красно-синим хватило и в серии с «Динамо» Москва — 4:0.

    Ярчайшей получилась заруба со СКА, в которой «армейцы» скатали 7 поединков — 4:2. Регулярный чемпионат ЦСКА закончил на третьем месте на Западе с 63 очками в копилке.

    Коэффициенты

    На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.81, поставить на ничью можно за 4.10. Победа ЦСКА оценивается в 2.29.

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    Прогноз

    В первой игре московские парни затащили победу благодаря топовой реализации, которую они с удовольствием продемонстрируют во втором поединке в Магнитогорске, чтобы приехать домой с максимально комфортной форой.

    Ставка

    У команды Федорова достаточно сил, чтобы грохнуть «Магнитку» во второй встрече кряду. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.33.

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    «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на хоккей. Зацепит ли ЦСКА нужный результат перед возвращением в Москву?
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