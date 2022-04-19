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    В Лас-Вегасе «Нью-Джерси» будет беспощадно разбит?

    «Вегас» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 5.80) на хоккейный матч НХЛ 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Нью-Джерси»
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    Нико Хишир
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    Команда из Лас-Вегаса приняла участие в 76 матчах чемпионата, в которых оформила 87 очков. В таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает четвертое место, отставая от третьего «Лос-Анджелеса» на 3 балла.

    В период с 25 марта по 4 апреля «Вегас» провел 5-матчевую серию без поражений, которую приговорил дерзкий «Ванкувер» 7 числа на «Т-Мобайл Арене» (1:5).

    После унизительного матча на своем льду «Вегас» принимал «Аризону» и отыгрался на ней за предыдущую неудачу (6:1). А еще в одном замесе с «Кэнакс» парни Питера Дебура снова были слабее (4:5 ОТ).

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    Два последних матча «Голден Найтс» скатали в Альберте, Канада. Сперва «отбросы» грохнули лидера Тихоокеанского дивизиона — «Калгари» (6:1), а в следующей встрече «Вегас» — получили сполна от «Эдмонтона» (0:4).

    «Нью-Джерси»

    Хоккеисты из Ньюарка провели в чемпионате 75 поединков, в которых собрали 59 очков. В Столичном дивизионе «дьяволы» расположились на седьмой позиции.

    В начале апреля «Нью-Джерси» схлопотал пять подряд поражений. В этой серии соперниками «Девс» оказались «Бостон» (1:8), «Флорида» (6:7 ОТ), «Айлендерс» (3:4), «Рейнджерс» (1:3) и «Монреаль» (4:7).

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    • Разбить волну потерь команде Линди Раффа удалось в Техасе, где она сенсационно переиграла «Даллас» (3:1). Следом «Дэвилз» в Финиксе размазали «Аризону» (6:2).

    После двух крутых поединков «Нью-Джерси» снова пережил поражения. Один матч «дьяволы» сдали «Колорадо» (1:3). А в последнем матче парней Раффа подвела точность в буллитах с «Сиэтлом» (3:4 Б).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на победу «Вегаса» букмекеры дают возможность за 1.55, ничья оценивается в 5.34, а победа «Нью-Джерси» — в 4.84.

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    Прогноз

    После сложнейшего выезда в Канаду «Вегас» возвращается домой с надеждой затащить 2 очка в игре с одним из аутсайдеров регулярки — «Нью-Джерси». Однако в недавних матчах «Дэвилз» оформили пару побед, поэтому недооценивать гостей команда Дебура не станет.

    Ставка

    Осознавая важность победы в зарубе с более слабым соперником, «Голден Найтс» скатают достойный матч, сделав акцент на атаке. Наши прогноз и ставка — «Вегас» выиграет во всех периодах за 5.80.

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    «Вегас» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (5.80), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на хоккей. В Лас-Вегасе «Нью-Джерси» будет беспощадно разбит?
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