В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 18 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Миннесота» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 74 матчах регулярного чемпионата бригада из Сент-Пола сумела зацепить 99 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает третье место.

Последний раз без очков «Миннесота» заканчивала встречу 6 апреля. На «Бриджстоун Арене» ее в одну калитку вынес «Нэшвилл» (2:6). В пяти следующих поединках «дикари» взяли минимум 1 балл, при этом трижды они выиграли.

Поражением «Миннесоты» в овертайме закончился ее выезд в «Энтерпрайз-центр» на матч с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ), после чего подопечные Дина Эвансона выбили три подряд победы.

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Соперниками «дикарей» в этой серии оказались «Лос-Анджелес» (6:3), «Эдмонтон» (5:1) и «Даллас» (3:2 ОТ). В последней встрече «Миннесота» снова зарубилась с «Сент-Луисом» и уступила в овертайме (5:6 ОТ).

«Сан-Хосе»

В регулярном первенстве калифорнийцы скатали 74 встречи, в которых взяли всего 69 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «рыбы» занимают седьмую позицию.

С 31 марта «Сан-Хосе» всем подряд проигрывает. Серия поражений «акул» доросла до девяти матчей. Первая беда настигла их в Финиксе, где было унижение от «Аризоны» (2:5).

Позже в Денвере команда Боба Бугнера осталась без набранных баллов в игре с «Колорадо» (2:4), а затем в «САП Центре» «Шаркс» слились «Далласу» (4:5), «Эдмонтону» (1:2 ОТ) и «Калгари» (2:4).

Четыре последних матча «Сан-Хосе» скатал в рамках гостевой серии. На чужом льду парни Боба Бугнера проиграли «Ванкуверу» (2:4), «Нэшвиллу» (0:1 ОТ), «Чикаго» (4:5 Б) и «Далласу» (1:2).

Коэффициенты

На «Миннесоту» в этой игре букмекеры дают скромный коэффициент 1.66, поставить на «Сан-Хосе» можно пожирнее — за 4.20. Ничья оценивается в 4.50.

Прогноз

Несмотря на потерю очков в недавней зарубе с «Сент-Луисом», «Миннесота» по-прежнему в полном порядке , включая ее нападение, любящее забрасывать в сетку соперников по 5+ голов (так было в трех встречах из четырех последних). «Сан-Хосе» со своей кучей проблем банально не в состоянии навредить «дикарям» на их льду.

Ставка

В домашней встрече никакой сенсации не будет, парни Эвансона спокойно возьмут 2 балла, подарив публике результативный хоккей. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит + ТБ 4.5 за 2.12.