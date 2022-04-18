«Миннесота»
В 74 матчах регулярного чемпионата бригада из Сент-Пола сумела зацепить 99 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает третье место.
Последний раз без очков «Миннесота» заканчивала встречу 6 апреля. На «Бриджстоун Арене» ее в одну калитку вынес «Нэшвилл» (2:6). В пяти следующих поединках «дикари» взяли минимум 1 балл, при этом трижды они выиграли.
Коэффициенты матча Миннесота — Сан-Хосе
Поражением «Миннесоты» в овертайме закончился ее выезд в «Энтерпрайз-центр» на матч с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ), после чего подопечные Дина Эвансона выбили три подряд победы.
Соперниками «дикарей» в этой серии оказались «Лос-Анджелес» (6:3), «Эдмонтон» (5:1) и «Даллас» (3:2 ОТ). В последней встрече «Миннесота» снова зарубилась с «Сент-Луисом» и уступила в овертайме (5:6 ОТ).
«Сан-Хосе»
В регулярном первенстве калифорнийцы скатали 74 встречи, в которых взяли всего 69 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «рыбы» занимают седьмую позицию.
С 31 марта «Сан-Хосе» всем подряд проигрывает. Серия поражений «акул» доросла до девяти матчей. Первая беда настигла их в Финиксе, где было унижение от «Аризоны» (2:5).
Позже в Денвере команда Боба Бугнера осталась без набранных баллов в игре с «Колорадо» (2:4), а затем в «САП Центре» «Шаркс» слились «Далласу» (4:5), «Эдмонтону» (1:2 ОТ) и «Калгари» (2:4).
Четыре последних матча «Сан-Хосе» скатал в рамках гостевой серии. На чужом льду парни Боба Бугнера проиграли «Ванкуверу» (2:4), «Нэшвиллу» (0:1 ОТ), «Чикаго» (4:5 Б) и «Далласу» (1:2).
Коэффициенты
На «Миннесоту» в этой игре букмекеры дают скромный коэффициент 1.66, поставить на «Сан-Хосе» можно пожирнее — за 4.20. Ничья оценивается в 4.50.
Прогноз
Несмотря на потерю очков в недавней зарубе с «Сент-Луисом»,
Ставка
В домашней встрече никакой сенсации не будет, парни Эвансона спокойно возьмут 2 балла, подарив публике результативный хоккей. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит + ТБ 4.5 за 2.12.