В первом матче серии финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Металлург» 18 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В четвертьфинале конференции соперником «Магнитки» оказался «Барыс». В противостоянии с ребятами из Казахстана «лисы» испытали проблемы только в первой встрече (2:3), в четырех дальнейших они оформили победы (6:2, 5:3, 5:2, 3:1).

Самым жарким в Кубке Гагарина для «Металлурга» Мг получился замес в 1/2 финала Востока. Битва с «Авангардом» дошла до семи матчей, но в решающей игре «сталевары» вынесли омичей в одну калитку — 4:0.

Коэффициенты матча Металлург Мг — ЦСКА 1 2.75 X 4.15 2 2.25 Ставка

В финале конференции команда Ильи Воробьева встретилась с «Трактором» и закончила эту дуэль за пять матчей. Единственное поражение «Магнитка» схлопотала дома 5 апреля (4:6).

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В регулярном чемпионате магнитогорский клуб принял участие в 48 встречах и заработал 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на первом месте.

ЦСКА

Плей-офф кампанию в Кубке Гагарина московская бригада начала ярко. В четвертьфинале конференции «армейцы» пересеклись с «Локомотивом», с которым разобрались за четыре матча (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 ОТ, 4:1).

На стадии полуфинала Запада ЦСКА бился в столичном дерби с «Динамо» Москва. Как ни странно, но в этой зарубе красно-синие также оформили победу всухую (3:2, 4:2, 2:1, 6:3).

Самым серьезным испытанием для команды Сергея Федорова оказалась финальное сражение со СКА, дошедшее до семи матчей. Поставить точку в этом противостоянии москвичам удалось в двух последних играх (3:1, 3:0).

В регулярном чемпионате ЦСКА успел провести 47 поединков, в которых ему на счет прилетели 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб оказался третьим.

Коэффициенты

Победа «Металлурга» Мг в этом матче оценивается в 2.81, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.10, а победу ЦСКА они видят за 2.35.

Прогноз

В текущем сезоне эти команды зарубились друг с другом дважды и выхватили по одной победе. Но при этом «Магнитка» в каждом матче забрасывала по 4 шайбы.

Парни Воробьева знают, как раскатать оборону ЦСКА , поэтому в стартовой домашней встрече они снова покажут топовую атаку.

Ставка

Победителя в предстоящем замесе определить тяжело, но при этом сама игра будет результативной. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 2.32.