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    «Магнитка» готова устроить ЦСКА «теплый» прием

    «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 18 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — ЦСКА
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    Артём Земчёнок
    В первом матче серии финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Металлург» 18 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 18 Апреля 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Металлург» Мг

    В четвертьфинале конференции соперником «Магнитки» оказался «Барыс». В противостоянии с ребятами из Казахстана «лисы» испытали проблемы только в первой встрече (2:3), в четырех дальнейших они оформили победы (6:2, 5:3, 5:2, 3:1).

    Самым жарким в Кубке Гагарина для «Металлурга» Мг получился замес в 1/2 финала Востока. Битва с «Авангардом» дошла до семи матчей, но в решающей игре «сталевары» вынесли омичей в одну калитку — 4:0.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — ЦСКА

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
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    В финале конференции команда Ильи Воробьева встретилась с «Трактором» и закончила эту дуэль за пять матчей. Единственное поражение «Магнитка» схлопотала дома 5 апреля (4:6).

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    В регулярном чемпионате магнитогорский клуб принял участие в 48 встречах и заработал 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на первом месте.

    ЦСКА

    Плей-офф кампанию в Кубке Гагарина московская бригада начала ярко. В четвертьфинале конференции «армейцы» пересеклись с «Локомотивом», с которым разобрались за четыре матча (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 ОТ, 4:1).

    На стадии полуфинала Запада ЦСКА бился в столичном дерби с «Динамо» Москва. Как ни странно, но в этой зарубе красно-синие также оформили победу всухую (3:2, 4:2, 2:1, 6:3).

    Самым серьезным испытанием для команды Сергея Федорова оказалась финальное сражение со СКА, дошедшее до семи матчей. Поставить точку в этом противостоянии москвичам удалось в двух последних играх (3:1, 3:0).

    В регулярном чемпионате ЦСКА успел провести 47 поединков, в которых ему на счет прилетели 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб оказался третьим.

    Коэффициенты

    Победа «Металлурга» Мг в этом матче оценивается в 2.81, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.10, а победу ЦСКА они видят за 2.35.

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    Прогноз

    В текущем сезоне эти команды зарубились друг с другом дважды и выхватили по одной победе. Но при этом «Магнитка» в каждом матче забрасывала по 4 шайбы.

    Парни Воробьева знают, как раскатать оборону ЦСКА, поэтому в стартовой домашней встрече они снова покажут топовую атаку.

    Ставка

    Победителя в предстоящем замесе определить тяжело, но при этом сама игра будет результативной. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 2.32.

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    «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» готова устроить ЦСКА «теплый» прием
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