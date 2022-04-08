В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Калифорнийская команда вышла на лед в рамках 72 поединков регулярки и затащила в них 86 очков. В зачете Тихоокеанского дивизиона она занимает третье место, отставая от «Ойлерз» на 1 балл.

После провальной игры с «Сиэтлом» 29 марта (1:6) «Лос-Анджелес» отправился в Канаду, где встретился как раз с «Эдмонтоном». В «верховом» замесе гости уступили по буллитам (3:4 Б).

Задержавшись в провинции Альберта еще на один матч, команда Тодда Маклеллана сразилась с «Калгари» и снова довела поединок до буллитов. На этот раз «Кингз» оказались сильнее (3:2 Б).

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Игру 3 апреля «Лос-Анджелес» также скатал в Канаде. В зарубе с «Виннипегом» калифорнийцы уложились в основное время (3:2). Последний матч «короли» провели дома. При родных трибунах парни Маклеллана не справились с «Калгари» (2:3).

«Эдмонтон»

Канадцы из Альберты провели в чемпионате 71 встречу, заработав 87 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда поднялась на вторую строчку. Разрыв между лидером — 4 очка.

Последний раз без набранных баллов «Эдмонтон» оставался 27 марта. В дерби провинции «нефтяники» уступили «Калгари» (5:9). Зато в пяти дальнейших играх они победили.

Новая серия без поражений стартовала с выноса «Аризоны» на своем льду (6:1). Еще в двух встречах в «Роджерс Плейс» подопечные Джея Вудкрофта припечатали «Лос-Анджелес» (4:3 Б) и «Сент-Луис» (6:5 ОТ).

Два последних матча «Эдмонтон» скатал в Калифорнии. Сперва в Солнечном штате канадцы в одну калитку вынесли «Анахайм» (6:1), а в поединке 6 апреля — взяли верх над «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить в этом матче на победу «Лос-Анджелеса» букмекеры предлагают с кэфом 2.45, ничья оценивается в 4.58, а победа «Эдмонтона» — в 2.44.

Прогноз

Для «королей» «Эдмонтон» является одним из основных соперников в борьбе за второе место в дивизионе, поэтому дома даже не в лучшем состоянии они готовы зарубиться с «нефтяниками» в результативный хоккей , который начнет навязывать именно канадский коллектив.

Ставка

Команда Маклеллана будет вынуждена активно играть впереди, иначе встреча закончится выносом в одну калитку. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» забьет в каждом периоде за 3.20.