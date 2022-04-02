В первом матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Первым соперником СКА в плей-офф Кубка Гагарина оказалось минское «Динамо». В противостоянии с белорусским клубом питерцы оформили четыре победы в четырех играх, забросив в каждой минимум 3 шайбы — 4:0.

На стадии полуфинала Запада СКА встретился со «Спартаком». Заруба с красно-белыми стартовала для ребят из Санкт-Петербурга с сенсационного унижения в «Ледовом» (1:6).

Коэффициенты матча СКА — ЦСКА 1 2.70 X 4.00 2 2.35 Ставка

В четырех следующих матчах команда Романа Ротенберга победила. В трех поединках СКА был сильнее лишь с минимальным перевесом, а еще в одном — затащил нужный результат в овертайме (2:1, 2:1, 2:1 ОТ, 2:1).

Все прогнозы на КХЛ

В регулярном чемпионате питерский клуб успел провести 48 матчей, в которых взял 68 очков. В турнирной таблице Западной конференции СКА оказался на первом месте.

ЦСКА

В восьми матчах Кубка Гагарина московская команда сумела забросить соперникам суммарно 28 голов в основное время и победить в каждой плей-офф встрече.

Первым, с кем зарубился ЦСКА в раунде на вылет, оказался «Локомотив». С «Локо» красно-синими пришлось помучиться в двух поединках из четырех, однако со всеми трудностями московские парни справились (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 ОТ, 4:1).

Полуфинальный замес подарил фанатам столичное дерби с «Динамо». В этом противостоянии подопечные Сергея Федорова, сами того не ожидая, в одну калитку вынесли принципиальных соперников (3:2, 4:2, 2:1, 6:3).

В регулярном чемпионате ЦСКА вышел на лед в рамках 47 матчей. За этот период ему удалось накопить 63 балла и занять третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Коэффициенты

Победа СКА в этой встрече оценивается в 2.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу СКА — 2.28.

Прогноз

В финал конференции ЦСКА вышел без единого поражения на предыдущих стадиях . Кроме того, в шести встречах из восьми коллектив Федорова обыгрывал соперников в основное время.

Поверившая в свои силы московская команда в состоянии вынести СКА в дебютном матче серии и завладеть преимуществом на старте.

Ставка

Безусловно, СКА является сильнейшим оппонентом среди всех, с кем пересекался столичный клуб в плей-офф, однако заморачиваться о статусе второго финалиста Запада гости не будут. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.28.