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    Беспроигрышная плей-офф серия ЦСКА не прервется в «Ледовом»?

    СКА — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
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    Антон Слепышев
    В первом матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 02 Апреля 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    СКА

    Первым соперником СКА в плей-офф Кубка Гагарина оказалось минское «Динамо». В противостоянии с белорусским клубом питерцы оформили четыре победы в четырех играх, забросив в каждой минимум 3 шайбы — 4:0.

    На стадии полуфинала Запада СКА встретился со «Спартаком». Заруба с красно-белыми стартовала для ребят из Санкт-Петербурга с сенсационного унижения в «Ледовом» (1:6).

    Коэффициенты матча СКА — ЦСКА

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В четырех следующих матчах команда Романа Ротенберга победила. В трех поединках СКА был сильнее лишь с минимальным перевесом, а еще в одном — затащил нужный результат в овертайме (2:1, 2:1, 2:1 ОТ, 2:1).

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    В регулярном чемпионате питерский клуб успел провести 48 матчей, в которых взял 68 очков. В турнирной таблице Западной конференции СКА оказался на первом месте.

    ЦСКА

    В восьми матчах Кубка Гагарина московская команда сумела забросить соперникам суммарно 28 голов в основное время и победить в каждой плей-офф встрече.

    Первым, с кем зарубился ЦСКА в раунде на вылет, оказался «Локомотив». С «Локо» красно-синими пришлось помучиться в двух поединках из четырех, однако со всеми трудностями московские парни справились (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 ОТ, 4:1).

    Полуфинальный замес подарил фанатам столичное дерби с «Динамо». В этом противостоянии подопечные Сергея Федорова, сами того не ожидая, в одну калитку вынесли принципиальных соперников (3:2, 4:2, 2:1, 6:3).

    В регулярном чемпионате ЦСКА вышел на лед в рамках 47 матчей. За этот период ему удалось накопить 63 балла и занять третье место в турнирной таблице Западной конференции.

    Коэффициенты

    Победа СКА в этой встрече оценивается в 2.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу СКА — 2.28.

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    Прогноз

    В финал конференции ЦСКА вышел без единого поражения на предыдущих стадиях. Кроме того, в шести встречах из восьми коллектив Федорова обыгрывал соперников в основное время.

    Поверившая в свои силы московская команда в состоянии вынести СКА в дебютном матче серии и завладеть преимуществом на старте.

    Ставка

    Безусловно, СКА является сильнейшим оппонентом среди всех, с кем пересекался столичный клуб в плей-офф, однако заморачиваться о статусе второго финалиста Запада гости не будут. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.28.

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    СКА — ЦСКА: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на хоккей. Беспроигрышная плей-офф серия ЦСКА не прервется в «Ледовом»?
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