В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 2 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

В 68 играх сезона канадской команде из Альберты удалось заработать 81 очко. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает третье место, опережая ближайших преследователей на 3+ балла.

Во встрече 22 марта, прошедшей в Денвере, «Эдмонтон» уступил «Колорадо» (2:3 ОТ). В этот день прервалась беспроигрышная серия «нефтяников», дошедшая до пяти поединков.

Следом «Ойлерз» слились «Далласу» в Техасе (3:5), а в замесе 27 марта команда Джея Вудкрофта отгрузила 5 голов в сетку «Калгари». Вот только для победы этого не хватило (5:9).

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После проигранного дерби Альберты «Эдмонтон» на своем льду уничтожил «Аризону» (6:1). В последнем матче «нефтяники» хлопнули «Лос-Анджелес» в битве буллитов (4:3 Б).

«Сент-Луис»

Коллектив из Миссури вышел на лед в рамках 66 игр регулярного первенства и заработал 83 очка. В Центральном дивизионе за «Блюз» закреплена третья строчка. От остальных соперников за пределами топ-4 он оторвался всего 6 баллов.

В период с 14 по 19 марта «Сент-Луис» не сумел победить ни в одном из трех матчей, а во встрече 23 числа «музыканты» прервали эту серию благодаря выносу «Вашингтона» (5:2).

После удачного выезда в столицу команда Крейга Беруби вернулась в «Энтерпрайз-Центр», где пережила два крупных поражения. Соперниками «Блюз» оказались «Филадельфия» (2:5) и «Каролина» (2:7).

Два последних на сегодняшний день поединка «Сент-Луис» провел против «Ванкувера». Дома «музыканты» победили с солидным преимуществом (4:1), а в гостях — с минимальным (4:3).

Коэффициенты

Победа «Эдмонтона» в этой игре оценивается букмекерами в 2.52. Такой же коэффициент дается и на победу «Сент-Луиса». На ничью можно поставить за 4.12.

Прогноз

От ближайших конкурентов не из зоны плей-офф обе команды оторвались на скромную дистанцию , поэтому в очной зарубе они будут цепляться за каждую возможность, способную принести нужные очки.

Ставка

В домашней встрече вновь разыгравшаяся атака «Ойлерз» покажет себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» забьет в каждом периоде за 3.00.