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    «Эдмонтон» устроит жаркий замес с «Сент-Луисом»?

    «Эдмонтон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 3.00) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Сент-Луис»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 2 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2022 года
    Эдмонтон
  • НХЛ
    •  Эдмонтон 04:00 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    «Эдмонтон»

    В 68 играх сезона канадской команде из Альберты удалось заработать 81 очко. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает третье место, опережая ближайших преследователей на 3+ балла.

    Во встрече 22 марта, прошедшей в Денвере, «Эдмонтон» уступил «Колорадо» (2:3 ОТ). В этот день прервалась беспроигрышная серия «нефтяников», дошедшая до пяти поединков.

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Сент-Луис

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Следом «Ойлерз» слились «Далласу» в Техасе (3:5), а в замесе 27 марта команда Джея Вудкрофта отгрузила 5 голов в сетку «Калгари». Вот только для победы этого не хватило (5:9).

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    После проигранного дерби Альберты «Эдмонтон» на своем льду уничтожил «Аризону» (6:1). В последнем матче «нефтяники» хлопнули «Лос-Анджелес» в битве буллитов (4:3 Б).

    «Сент-Луис»

    Коллектив из Миссури вышел на лед в рамках 66 игр регулярного первенства и заработал 83 очка. В Центральном дивизионе за «Блюз» закреплена третья строчка. От остальных соперников за пределами топ-4 он оторвался всего 6 баллов.

    В период с 14 по 19 марта «Сент-Луис» не сумел победить ни в одном из трех матчей, а во встрече 23 числа «музыканты» прервали эту серию благодаря выносу «Вашингтона» (5:2).

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    • После удачного выезда в столицу команда Крейга Беруби вернулась в «Энтерпрайз-Центр», где пережила два крупных поражения. Соперниками «Блюз» оказались «Филадельфия» (2:5) и «Каролина» (2:7).

    Два последних на сегодняшний день поединка «Сент-Луис» провел против «Ванкувера». Дома «музыканты» победили с солидным преимуществом (4:1), а в гостях — с минимальным (4:3).

    Коэффициенты

    Победа «Эдмонтона» в этой игре оценивается букмекерами в 2.52. Такой же коэффициент дается и на победу «Сент-Луиса». На ничью можно поставить за 4.12.

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    Прогноз

    От ближайших конкурентов не из зоны плей-офф обе команды оторвались на скромную дистанцию, поэтому в очной зарубе они будут цепляться за каждую возможность, способную принести нужные очки.

    Ставка

    В домашней встрече вновь разыгравшаяся атака «Ойлерз» покажет себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» забьет в каждом периоде за 3.00.

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    «Эдмонтон» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» устроит жаркий замес с «Сент-Луисом»?
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