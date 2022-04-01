В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Коламбус». Игра пройдет на «UBS Арене» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Хоккейный клуб из Юниондейла, Нью-Йорк, принял участие в 65 играх регулярки и внес себе в актив 67 баллов. В Столичном дивизионе «Айлс» занимают шестое место, отставая от «Коламбуса» на 2 пункта.

В трех матчах из пяти последних «Айлендерс» победили, забросив в ворота соперников по 3+ шайбы. В двух играх «островитяне» снесли конкурентов с перевесом в три гола.

Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус 1 1.92 X 4.15 2 3.40 Ставка

Два выигранных поединка состоялись в Нью-Йорке. Сперва на «UBS Арене» подопечные Барри Троца разгромили «Оттаву» (3:0), а в другой встрече — не постеснялись грохнуть «Детройт» (5:2).

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На следующий матч «Айлендерс» отправились в «ТД Гарден», где крупно влетели «Бостону» (3:6). Затем дома команда Троца уступила «Тампе» (1:4). Последний поединок «островитяне» скатали с «Коламбусом». В результативной зарубе они взяли верх (4:3).

«Коламбус»

Команда из Огайо собрала 69 баллов в 67 встречах регулярного чемпионата. Таких показателей достаточно для пятой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от топ-4 составляет 15 очков.

В пяти матчах из шести последних «Коламбус» проиграл. Эта неприятная серия началась с домашнего поединка 18 марта, в котором «мундиры» на глазах 15 тыс. зрителей были унижены «Вашингтоном» (2:7).

Затем на своем льду подопечные Брэда Ларсена перебили в голевом замесе «Сент-Луис» (5:4), а во встрече в Пенсильвании 23 марта «Блю Джекетс» получили полную сетку от «Питтсбурга» (1:5).

На два следующих поединка «Коламбус» покинул родной штат. В гостях он раздал очки «Виннипегу» (3:4 ОТ) и «Миннесоте» (2:3 ОТ). Вернувшись домой, «Блю Джекетс» не смогли приструнить «Айлендерс» (3:4).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на победу «Айлендерс» букмекеры дают возможность за 1.92, ничья оценивается в 4.64, а победа «Коламбуса» — в 3.32.

Прогноз

Выезд в Огайо ньюйоркцы закончили успешно. Теперь им ничего не мешает снова вздернуть «Блю Джекетс», однако на этот раз при родной публике. «Коламбус» застрял в игровом кризисе , поэтому шансы на успех у «островитян» хорошие.

Ставка

Команда Троца оставит «Коламбус» без очков и оформит солидное преимущество в счете. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят с форой -1 за 2.08.