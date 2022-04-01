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    «Айлендерс» снова прибьют «Коламбус»?

    «Айлендерс» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Коламбус»
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    Энди Грин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Коламбус». Игра пройдет на «UBS Арене» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2022 года

    «Айлендерс»

    Хоккейный клуб из Юниондейла, Нью-Йорк, принял участие в 65 играх регулярки и внес себе в актив 67 баллов. В Столичном дивизионе «Айлс» занимают шестое место, отставая от «Коламбуса» на 2 пункта.

    В трех матчах из пяти последних «Айлендерс» победили, забросив в ворота соперников по 3+ шайбы. В двух играх «островитяне» снесли конкурентов с перевесом в три гола.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус

  • 1
  • 1.92
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Два выигранных поединка состоялись в Нью-Йорке. Сперва на «UBS Арене» подопечные Барри Троца разгромили «Оттаву» (3:0), а в другой встрече — не постеснялись грохнуть «Детройт» (5:2).

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    На следующий матч «Айлендерс» отправились в «ТД Гарден», где крупно влетели «Бостону» (3:6). Затем дома команда Троца уступила «Тампе» (1:4). Последний поединок «островитяне» скатали с «Коламбусом». В результативной зарубе они взяли верх (4:3).

    «Коламбус»

    Команда из Огайо собрала 69 баллов в 67 встречах регулярного чемпионата. Таких показателей достаточно для пятой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от топ-4 составляет 15 очков.

    В пяти матчах из шести последних «Коламбус» проиграл. Эта неприятная серия началась с домашнего поединка 18 марта, в котором «мундиры» на глазах 15 тыс. зрителей были унижены «Вашингтоном» (2:7).

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    • Затем на своем льду подопечные Брэда Ларсена перебили в голевом замесе «Сент-Луис» (5:4), а во встрече в Пенсильвании 23 марта «Блю Джекетс» получили полную сетку от «Питтсбурга» (1:5).

    На два следующих поединка «Коламбус» покинул родной штат. В гостях он раздал очки «Виннипегу» (3:4 ОТ) и «Миннесоте» (2:3 ОТ). Вернувшись домой, «Блю Джекетс» не смогли приструнить «Айлендерс» (3:4).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на победу «Айлендерс» букмекеры дают возможность за 1.92, ничья оценивается в 4.64, а победа «Коламбуса» — в 3.32.

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    Прогноз

    Выезд в Огайо ньюйоркцы закончили успешно. Теперь им ничего не мешает снова вздернуть «Блю Джекетс», однако на этот раз при родной публике. «Коламбус» застрял в игровом кризисе, поэтому шансы на успех у «островитян» хорошие.

    Ставка

    Команда Троца оставит «Коламбус» без очков и оформит солидное преимущество в счете. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят с форой -1 за 2.08.

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    «Айлендерс» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Айлендерс» снова прибьют «Коламбус»?
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