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    Все новости спорта

    СКА вырвется вперед в серии со «Спартаком»?

    «Спартак» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 22 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — СКА
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    Леонид Комаров
    В третьем матче серии 1/2 финала Запада «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 22 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 22 Марта 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Спартак»

    На старте серии московская бригада провела шикарный матч и разгромила СКА — 6:1. В этой игре красно-белые смогли нанести 25 бросков в створ, продемонстрировав крутейшую реализацию — 24%.

    Во втором матче «Спартак» продолжил биться со СКА на равных, однако проиграл с минимальным перевесом — 1:2. Во второй попытке «гладиаторам» также удалось пробить 25 раз, вот только реализовали они 4% моментов.

    Коэффициенты матча Спартак — СКА

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
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    В четвертьфинале команда Бориса Миронова не участвовала, а в регулярном первенстве провела 48 матчей и заработала 56 очков. В Западной конференции москвичи оказались седьмыми.

    Все прогнозы на КХЛ

    В рамках подготовки к плей-офф раунду «Спартак» провел три товарищеских встречи. В контрольных матчах он победил «Авангард» (5:3), уступил «Барысу» (2:7) и разгромил ЦСКА (5:0).

    СКА

    Планы СКА о легкой прогулке в Питере накрылись в дебютной встрече — 1:6. В той провальной игре хозяева нанесли 25 бросков в створ, показав слабую реализацию — 4%.

    Во втором матче СКА также пришлось повозиться со «Спартаком». Заброшенные шайбы Волкова и Ожиганова позволили питерцам оформить победу (2:1) и выровнять серию.

    На четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга встретилась с минским «Динамо». Это противостояние СКА завершил за четыре поединка (8:3, 3:1, 3:2, 4:3).

    В регулярном первенстве клуб из Санкт-Петербурга принял участие в 48 матчах, заработав 68 очков. В турнирной таблице Западной конференции он финишировал первым.

    Коэффициенты

    На «Спартак» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.14, ничейный вариант оценивается в 4.12. Поставить на победу СКА можно за 2.01.

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    Прогноз

    Часть серии в Питере закончилась для СКА не так, как ему хотелось. Противостояние с красно-белыми дается команде тяжело. Однако «Спартак» со своими проблемами может и не выдержать зарубу на дистанции, поэтому у гостей предстоящей игры будут хорошие шансы на успех.

    Ставка

    Предполагаем, что в третьем матче питерцы выйдут вперед в серии, однако встреча не пробьет «верх». Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТМ 6.5 за 2.60.

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    «Спартак» — СКА: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 22.03.2022. Прогнозы на хоккей. СКА вырвется вперед в серии со «Спартаком»?
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