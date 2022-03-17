В первом матче серии 1/2 финала Востока «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 17 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Серия с «Нефтехимиком» продлилась четыре матча, однако в каждой игре «Трактор» столкнулся с жестким сопротивлением соперников из Нижнекамска.

В трех встречах «медведи» выиграли с форой в 1 шайбу, а еще в одной — затащили победу в овертайме. На старте противостояния челябинцы дважды взяли верх на своем льду (4:3, 2:1).

Коэффициенты матча Трактор — Салават Юлаев 1 1.90 X 4.10 2 3.50 Ставка

Как только серия переехала в Нижнекамск, команда Анвара Гатиятулина вынуждена была мучиться с «нефтяниками» в добавочном периоде. К счастью для гостей, все зарешал Яруллин (3:2 ОТ). В четвертой игре «мишки» также выгрызли победу (3:2).

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В регулярном первенстве «Трактор» успел поучаствовать в 49 матчах и заработать 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на втором месте.

«Салават Юлаев»

Уфимская банда скатала с «Сибирью» пять поединков. Противостояние с цепким соперником «Салават Юлаев» начал на своей площадке, где оформил пару побед (2:1, 4:2).

Переехав в Новосибирск, уфимские гости потерпели единственное поражение, прошляпив гол в овертайме (1:2 ОТ). Зато в следующем матче «Салават Юлаев» разгромил сибиряков (6:3).

Вернувшись на родную арену, команда Томи Ламсы успешно закончила серию, зацепив победу с минимальным перевесом (2:1). В этом матче зеленых выручила хорошая реализация — 12%.

Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» закончил с 45 матчами в активе, в которых ему удалось взять 62 балла. В турнирной таблице Восточной конференции уфимцы были третьими.

Коэффициенты

В этой игре победу «Трактора» букмекеры видят за 1.93, на ничью дается коэффициент 4.12, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.34.

Прогноз

В четырех победных матчах серии с «Сибирью» уфимская команда забросила суммарно 15 голов. С результативностью у нее порядок, поэтому и в замесе с «Трактором» (даже в гостях) зеленым вполне по силам зарядить несколько шайб .

Ставка

В серии с «Нефтехимиком» челябинцы пропускали много, а уж с соперником посерьезнее проблемы могут добавиться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 за 2.00.