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    Сколько голов «Салават Юлаев» бахнет в ворота «Трактора»?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 17 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
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    Николай Кулёмин
    В первом матче серии 1/2 финала Востока «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 17 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 17 Марта 2022 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    «Трактор»

    Серия с «Нефтехимиком» продлилась четыре матча, однако в каждой игре «Трактор» столкнулся с жестким сопротивлением соперников из Нижнекамска.

    В трех встречах «медведи» выиграли с форой в 1 шайбу, а еще в одной — затащили победу в овертайме. На старте противостояния челябинцы дважды взяли верх на своем льду (4:3, 2:1).

    Коэффициенты матча Трактор — Салават Юлаев

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
    •

    Как только серия переехала в Нижнекамск, команда Анвара Гатиятулина вынуждена была мучиться с «нефтяниками» в добавочном периоде. К счастью для гостей, все зарешал Яруллин (3:2 ОТ). В четвертой игре «мишки» также выгрызли победу (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном первенстве «Трактор» успел поучаствовать в 49 матчах и заработать 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на втором месте.

    «Салават Юлаев»

    Уфимская банда скатала с «Сибирью» пять поединков. Противостояние с цепким соперником «Салават Юлаев» начал на своей площадке, где оформил пару побед (2:1, 4:2).

    Переехав в Новосибирск, уфимские гости потерпели единственное поражение, прошляпив гол в овертайме (1:2 ОТ). Зато в следующем матче «Салават Юлаев» разгромил сибиряков (6:3).

    Вернувшись на родную арену, команда Томи Ламсы успешно закончила серию, зацепив победу с минимальным перевесом (2:1). В этом матче зеленых выручила хорошая реализация — 12%.

    Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» закончил с 45 матчами в активе, в которых ему удалось взять 62 балла. В турнирной таблице Восточной конференции уфимцы были третьими.

    Коэффициенты

    В этой игре победу «Трактора» букмекеры видят за 1.93, на ничью дается коэффициент 4.12, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.34.

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    Прогноз

    В четырех победных матчах серии с «Сибирью» уфимская команда забросила суммарно 15 голов. С результативностью у нее порядок, поэтому и в замесе с «Трактором» (даже в гостях) зеленым вполне по силам зарядить несколько шайб.

    Ставка

    В серии с «Нефтехимиком» челябинцы пропускали много, а уж с соперником посерьезнее проблемы могут добавиться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 за 2.00.

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    «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «Салават Юлаев» бахнет в ворота «Трактора»?
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