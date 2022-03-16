«Вашингтон»
Сыграв в 60 матчах, клуб из Вашингтона сумел заработать 74 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона он никуда не сдвинулся с четвертого места. Пятый «Коламбус» «Кэпс» опережают на 11 пунктов.
С 25 февраля по 1 марта «Вашингтон» трижды кряду проиграл, после сумел оформить три победы, накидав соперникам суммарно 14 голов. Первой пострадавшей от «Кэпиталз» командой оказалась «Каролина» (4:0).
Коэффициенты матча Вашингтон — Нью-Йорк Айлендерс
Вторым под каток «Вашингтона» попал «Сиэтл» (5:2). В следующем поединке бригада Питера Лавиолетта устроила замес с «Калгари», в котором также одержала победу (5:4).
Обломал серию «Кэпиталз» «Эдмонтон» (3:4 ОТ). Не менее сложным для столичной банды получился матч с «Ванкувером». В нем «Вашингтон» оказался сильнее в овертайме (4:3 ОТ).
«Айлендерс»
Ребята из Юниондейла провели в чемпионате 56 матчей и заработали столько же очков. На данный момент команда занимает шестую позицию в рейтинге Столичного дивизиона.
В первых мартовских играх «Айлендерс» остались без набранных баллов. Соперниками «островитян» были «Колорадо» (3:5) и «Ванкувер» (3:4). После двух осечек «Айлс» скатали еще пять матчей, сделав четыре победы.
Первые баллы в весенней кампании команда Барри Троца затащила в поединке с «Сент-Луисом» (4:5). А в следующей встрече ньюйоркцы дома не справились с «Колорадо» (4:5).
В трех дальнейших матчах «Айлендерс» были на высоте. Сперва они разгромили «Коламбус» (6:0) и «Виннипег» (5:2), а затем переиграли «Анахайм» в плотной борьбе (4:3).
Коэффициенты
На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью они предлагают кэф 4.20, а на победу «Айлендерс» — 3.10.
Прогноз
Ньюйоркцы победили только в одном очном матче из пяти предыдущих. При этом в четырех встречах с «Кэпиталз» команды
Учитывая, что текущая форма обоих коллективов вызывает сомнения, в очередном очном поединке шайбы также не будут летать в хаотичном порядке.
Ставка
В столице Штатов соперники традиционно обойдутся малой результативностью. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.32.