В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 16 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Сыграв в 60 матчах, клуб из Вашингтона сумел заработать 74 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона он никуда не сдвинулся с четвертого места. Пятый «Коламбус» «Кэпс» опережают на 11 пунктов.

С 25 февраля по 1 марта «Вашингтон» трижды кряду проиграл, после сумел оформить три победы, накидав соперникам суммарно 14 голов. Первой пострадавшей от «Кэпиталз» командой оказалась «Каролина» (4:0).

Коэффициенты матча Вашингтон — Нью-Йорк Айлендерс 1 2.10 X 4.40 2 2.85 Ставка

Вторым под каток «Вашингтона» попал «Сиэтл» (5:2). В следующем поединке бригада Питера Лавиолетта устроила замес с «Калгари», в котором также одержала победу (5:4).

Все прогнозы на НХЛ

Обломал серию «Кэпиталз» «Эдмонтон» (3:4 ОТ). Не менее сложным для столичной банды получился матч с «Ванкувером». В нем «Вашингтон» оказался сильнее в овертайме (4:3 ОТ).

«Айлендерс»

Ребята из Юниондейла провели в чемпионате 56 матчей и заработали столько же очков. На данный момент команда занимает шестую позицию в рейтинге Столичного дивизиона.

В первых мартовских играх «Айлендерс» остались без набранных баллов. Соперниками «островитян» были «Колорадо» (3:5) и «Ванкувер» (3:4). После двух осечек «Айлс» скатали еще пять матчей, сделав четыре победы.

Первые баллы в весенней кампании команда Барри Троца затащила в поединке с «Сент-Луисом» (4:5). А в следующей встрече ньюйоркцы дома не справились с «Колорадо» (4:5).

В трех дальнейших матчах «Айлендерс» были на высоте. Сперва они разгромили «Коламбус» (6:0) и «Виннипег» (5:2), а затем переиграли «Анахайм» в плотной борьбе (4:3).

Коэффициенты

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью они предлагают кэф 4.20, а на победу «Айлендерс» — 3.10.

Прогноз

Ньюйоркцы победили только в одном очном матче из пяти предыдущих. При этом в четырех встречах с «Кэпиталз» команды суммарно забивали максимум 2 гола .

Учитывая, что текущая форма обоих коллективов вызывает сомнения, в очередном очном поединке шайбы также не будут летать в хаотичном порядке.

Ставка

В столице Штатов соперники традиционно обойдутся малой результативностью. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.32.