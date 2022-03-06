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    «Вашингтон» на своей арене прибьет «Сиэтл»?

    «Вашингтон» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.70) на хоккейный матч НХЛ 6 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Сиэтл»
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    Джон Карлсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 6 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Марта 2022 года

    «Вашингтон»

    Хоккеисты из округа Колумбия провели в регулярном чемпионате 56 поединков и затащили в них 67 баллов. В Столичном дивизионе «Кэпс» замыкают топ-4 и обходят пятый «Коламбус» на 10 очков.

    После пары крупных побед над «Нэшвиллом» (4:1) и «Филадельфией» (5:3) во второй половине февраля «Вашингтон» пережил не очень приятную для себя серию из трех подряд поражений.

    Коэффициенты матча Вашингтон — Сиэтл Кракен

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    Первую неудачную встречу парни Питера Лавиолетта провели в Нью-Йорке, где в одну калитку влетели «Рейнджерс» (1:4). Затем «Кэпиталз» уступили и «Филадельфии» (1:2), которую до этого обыгрывали.

    Все прогнозы на НХЛ

    Еще один матч упомянутого отрезка состоялся в столице Штатов, хозяева уступили «Торонто» (3:5). Зато в последнем поединке «Вашингтон» при родной публике грохнул «Каролину» (4:0).

    «Сиэтл»

    Дебютанты НХЛ приняли участие в 56 играх регулярного первенства, заработав 39 баллов. В Тихоокеанском дивизионе команда занимает последнее место.

    С 15 по 28 февраля на «Сиэтл» нахлынула очередная цепочка поражений, которая на этот раз дошла до семи матчей. Стартовала она с крупного домашнего облома в поединке с «Торонто» (2:6).

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    • Еще в трех встречах с канадскими соперниками «Кракен» уступил «Виннипегу» (3:5), «Калгари» (2:5) и «Ванкуверу» (2:5). Вернувшись в родную гавань, парни Дэйва Хэкстола слились «Айлендерс» (2:5).

    Закончилась серия поражений «Сиэтла» матчами с «Бостоном» (2:3 ОТ) и «Сан-Хосе» (1:3). Оборвать серую полосу «Кракену» удалось 3 марта благодаря победе над «Нэшвиллом» (4:3).

    Коэффициенты

    Победа «Вашингтона» в предстоящем матче оценивается букмекерами в 1.78, на ничью дается кэф 4.94, а на победу «Вашингтона» — 4.00.

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    Прогноз

    В гостях «Кракен» потерпел четыре подряд поражения, при этом трижды пропустил в свои ворота минимум треху. Очевидно, что дебютанты НХЛ не в состоянии тягаться на равных даже с лихорадящим «Вашингтоном».

    Ставка

    Парни Питера Лавиолетта осознают, что расслабляться им рано, поэтому в таких встречах «Кэпиталз» должны брать очки. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит + ТБ 5.5 за 2.70.

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    «Вашингтон» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» на своей арене прибьет «Сиэтл»?
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