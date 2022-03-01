ЦСКА
Московская бригада провела 47 матчей в рамках регулярного первенства и завоевала 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась на третьем месте с разницей голов — 120:107.
Два поединка из трех последних в чемпионате ЦСКА затащил. Сперва на своем льду он обыграл «Авангард» (3:2), а в следующем матче в родных стенах — одержал верх над «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).
Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив
Последнюю встречу в регулярке подопечные Сергея Федорова сдали «Витязю» (3:4 ОТ). В феврале красно-синие провели три контрольных матча и добыли всего одну победу.
Единственный удачный поединок команда Федорова скатала с «Сибирью» (5:2). Остальные встречи закончились для московского клуба поражениями от «Авангарда» (0:2) и «Спартака» (0:5).
«Локомотив»
Ярославская банда успела провести 47 поединков и накопить за это время 55 очков. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась шестой с разницей забитых и пропущенных — 113:103.
Регулярный чемпионат «Локомотив» закончил четырьмя подряд поражениями. Неприятная серия «железнодорожников» стартовала со встречи со «Спартаком» (2:4).
Позже команда Игоря Никитина уступила «Динамо» Москва (1:2), «Трактору» (3:4 ОТ) и «Металлургу» Мг (1:3). В феврале ярославцы скатали пять товарняков, выбив две победы.
Сперва «Локомотива» уступил «Ак Барсу» (2:3), а затем — одержал верх над «Нефтехимиком» (2:1). Далее были три встречи с «Северсталью», в которых «Локо» победил (5:2), проиграл (0:4) и оформил вничью (1:1 ОТ).
Коэффициенты
Зарядить в предстоящем матче на ЦСКА можно за 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Локомотива» — 3.02.
Прогноз
На своем льду в текущем сезоне московская команда
Ставка
В дебютной игре при родной публике ребята Федорова не оступятся. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.28.