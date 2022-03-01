В первом матче четвертьфинала конференций ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 1 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Московская бригада провела 47 матчей в рамках регулярного первенства и завоевала 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась на третьем месте с разницей голов — 120:107.

Два поединка из трех последних в чемпионате ЦСКА затащил. Сперва на своем льду он обыграл «Авангард» (3:2), а в следующем матче в родных стенах — одержал верх над «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив 1 2.18 X 3.80 2 3.00 Ставка

Последнюю встречу в регулярке подопечные Сергея Федорова сдали «Витязю» (3:4 ОТ). В феврале красно-синие провели три контрольных матча и добыли всего одну победу.

Все прогнозы на КХЛ

Единственный удачный поединок команда Федорова скатала с «Сибирью» (5:2). Остальные встречи закончились для московского клуба поражениями от «Авангарда» (0:2) и «Спартака» (0:5).

«Локомотив»

Ярославская банда успела провести 47 поединков и накопить за это время 55 очков. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась шестой с разницей забитых и пропущенных — 113:103.

Регулярный чемпионат «Локомотив» закончил четырьмя подряд поражениями. Неприятная серия «железнодорожников» стартовала со встречи со «Спартаком» (2:4).

Позже команда Игоря Никитина уступила «Динамо» Москва (1:2), «Трактору» (3:4 ОТ) и «Металлургу» Мг (1:3). В феврале ярославцы скатали пять товарняков, выбив две победы.

Сперва «Локомотива» уступил «Ак Барсу» (2:3), а затем — одержал верх над «Нефтехимиком» (2:1). Далее были три встречи с «Северсталью», в которых «Локо» победил (5:2), проиграл (0:4) и оформил вничью (1:1 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить в предстоящем матче на ЦСКА можно за 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Локомотива» — 3.02.

Прогноз

На своем льду в текущем сезоне московская команда оформила две победы . Перед паузой в КХЛ она была в хорошей форме, поэтому и на старте плей-офф красно-синие должны разобраться с нестабильным «Локомотивом».

Ставка

В дебютной игре при родной публике ребята Федорова не оступятся. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.28.