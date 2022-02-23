В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Проведя в чемпионате 49 матчей, канадская бригада из Онтарио сумела собрать всего 41 очко. С такими показателями она находится на шестом месте в Атлантическом дивизионе, отставая на 19 пунктов от плей-офф.

Последний раз на своей территории «Оттава» победила 9 февраля. В тот день она подготовила неприятный сюрприз для «Каролины» (4:3). С момента игры против «Кейнс» «сенаторы» успели пережить пять поражений в семи поединках.

После встречи с «Каролиной» подопечные Ди Джея Смита на своем льду уступили «Питтсбургу» (0:2) и «Бостону» (0:2). А 13 числа текущего месяца они разгромили «Вашингтон» на территории «Кэпиталз» (4:1).

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Вернувшись в «Канадиен Тайер Центр», «Оттава» крупно влетела «Сент-Луису» (2:5). А после выездной победы над «Баффало» (3:1) «Сенаторз» дома слились «Бостону» (2:3 ОТ) и «Рейнджерс» (1:2).

«Миннесота»

Хоккеисты из Сент-Пола скатали в регулярном первенстве 47 поединков, в которых заработали 65 баллов. В Центральном дивизионе команда занимает второе место, опережая ближайшего конкурента на 1 пункт.

Отдохнув недельку в начале февраля, «Миннесота» вернулась на лед и успела скатать шесть матчей, в трех из которых осталась без очков. Первых баллов она лишилась в гостевой зарубе с «Виннипегом» (0:2).

Позже в «Эксел Энерджи Центре» подопечные Дина Эвансона прихлопнули «Каролину» (3:2) и «Детройт» (7:4). А в очередном противостоянии с «Джетс» «Минни» снова сыграла плохо (3:6).

Еще одно поражение «Миннесота» испытала на себе дома, когда была раздавлена «Флоридой» (2:6). В последней игре, прошедшей в Канаде, «дикари» уничтожили «Эдмонтон» (7:3).

Коэффициенты

Победа «Оттавы» в предстоящем матче оценивается букмекерами в 3.20, на ничью они дают кэф 4.70, а на победу «Миннесоты» — 1.99.

Прогноз

В прошлой игре, прошедшей в Альберте, Канада, «дикари» уничтожили «Эдмонтон». Раз уж команда Эвансона смогла грохнуть набравших ход «Ойлерз», то с унылой «Оттавой» она должна еще спокойнее разбираться .

Ставка

В гостях в Онтарио парни из Сент-Пола вынесут «сенаторов» с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 2.14.