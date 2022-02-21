НХЛ. «Миннесота» разгромила «Эдмонтон», «Сан-Хосе» потерпел шестое поражение подряд

«Питтсбург» — «Каролина» 3:4

Российский форвард Евгений Малкин набрал два очка за результативные передачи. Форвард гостей Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Каролина» — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) Голы: Котканиеми — 11 (Мартинук, Джарвис), 15:18 — 0:1. Стаал — 4, 20:09 — 0:2. Раст — 18 (Летанг, Малкин), 34:43 — 1:2. Кросби — 15 (Гюнтцель, Раст), 37:59 — 2:2. Фаст — 10 (Нидеррайтер, Шей), 40:09 — 2:3. Ахо — 22 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 54:18 — 2:4. Родригес — 16 (бол., Малкин, Летанг), 58:48 — 3:4Вратари: Джерри (56:56 — 58:48, 59:09) — РаантаШтраф: 4-8Броски: 34 (7+13+14) — 30 (12+13+5)

«Каролина» набрала 72 очка и занимает второе место на Востоке. У «Питтсбурга» 70 очков и четвертая позиция.

«Питтсбург» — «Каролина» 3:4

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 2:3 Б

Победный буллит в активе Рема Питлика. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков. У гостей российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Монреаль» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Питри — 3 (Кулак, Пелинг), 9:01 — 0:1. Палмиери — 4 (бол., Паризе, Бэйли), 21:29 — 1:1. Андерсон — 10 (Сузуки, Кофилд), 38:49 — 1:2. Нельсон — 17 (Беллоуз, Ахо), 57:03 — 2:2Победный буллит: ПитликВратари: Сорокин — ХэммондШтраф: 4-8Броски: 32 (10+12+9+1) — 27 (13+5+6+3)

«Монреаль» занимает последнее, 16-е, место на «Востоке». У «Айлендерс» 11-е место.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 2:3 Б

«Чикаго» — «Флорида» 2:5

В составе «Пантерз» три (1+2) очка набрал Александр Барков, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска.

«Флорида» лидирует в Восточной конференции, «Чикаго» — на 14-й строчке «Запада».

«Чикаго» — «Флорида» 2:5

«Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2

В составе победителей отличились Райан Строум и Артемий Панарин. Россиянин также отдал результативную передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 30. У проигравших гол забил Тим Штюцле, одним из его ассистентов стал Никита Зайцев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Рейнджерс» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Штютцле — 11 (Годетт, Зайцев), 4:52 — 1:0. Строум — 10 (Шнайдер, Панарин), 7:27 — 1:1. Панарин — 14 (бол., Зибанежад, Строум), 29:14 — 1:2Вратари: Густавссон (58:39) — ШестеркинШтраф: 4-2Броски: 30 (8+7+15) — 33 (7+15+11)

«Рейнджерс» занимают шестое место в Восточной конференции, «Оттава» — на 12-й строчке.

«Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2

«Коламбус» — «Баффало» 7:3

В составе «Блю Джэкетс» Егор Чинахов и Владислав Гавриков отметились результативными передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Баффало» — 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) Голы: Кукан — 2 (Чинахов, Доми), 4:47 — 1:0. Пысик — 2 (Олофссон, Козенс), 15:05 — 1:1. Томпсон — 20 (Так), 17:14 — 1:2. Дженнер — 21 (Ворачек, Лайне), 17:24 — 2:2. Кукан — 3 (Байрейтер, Гонс), 23:28 — 3:2. Веренски — 8 (Бьоркстранд, Дженнер), 28:16 — 4:2. Гонс — 2 (Лайне, Кукан), 37:43 — 5:2. Окпосо — 12 (Кребс, Миттельштадт), 39:28 — 5:3. Нюквист — 13 (п.в., Керали, Гавриков), 59:24 — 6:3. Дэнфорт — 3 (Гонс), 59:56 — 7:3Вратари: Берубе — Андерсон (58:10 — 58:59, 59:13 — 59:24)Штраф: 4-6Броски: 39 (19+12+8) — 36 (8+10+18)

«Коламбус» десятое место в Восточной конференции, «Баффало» — на 13-й строчке «Востока».

«Коламбус» — «Баффало» 7:3

«Аризона» — «Даллас» 3:1

Россияне Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Даллас» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Крауз — 14 (Шмальц), 30:13 — 1:0. Хинтц — 22 (Павелски, Хейсканен), 31:10 — 1:1. Шмальц — 9 (бол., Гостисбеер, Келлер), 37:05 — 2:1. Келлер — 20 (п.в., Шмальц, Майо), 59:25 — 3:1Вратари: Уэджвуд — Эттингер (58:13 — 59:25)Штраф: 4-6Броски: 27 (12+10+5) — 33 (7+9+17)

«Аризона» занимает последнее место в Западной конференции, «Даллас» — на десятой строчке.

«Аризона» — «Даллас» 3:1

«Эдмонтон» — «Миннесота» 3:7

В составе «Уайлд» три (2+1) очка набрал Кевин Фиала. Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов отметились результативными передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:7 (1:4, 1:2, 1:1) Голы: Духайм — 6 (Бьюгстад), 2:49 — 0:1. Эрикссон Эк — 16 (бол., Капризов, Зуккарелло), 5:21 — 0:2. Фиала — 15 (Бродин), 6:17 — 0:3. Фиала — 16 (Болди), 13:38 — 0:4. Кейн — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 16:32 — 1:4. Девар — 2 (Куликов), 28:28 — 1:5. Болди — 8 (Годро, Фиала), 34:21 — 1:6. Бенсон — 1 (Хаймэн, Лагессон), 35:58 — 2:6. Зуккарелло — 18 (Хартман), 45:36 — 2:7. Хаймэн — 18 (Маклеод), 58:54 — 3:7Вратари: Смит (Коскинен, 13:38) — КяхкененШтраф: 16-4Броски: 33 (13+14+6) — 22 (11+6+5)

«Миннесота» занимает второе место в Западной конференции, «Эдмонтон» — на седьмой строчке.

«Эдмонтон» — «Миннесота» 3:7

«Сан-Хосе» — «Вегас» 1:4

У россиянина Евгения Дадонова коэффициент полезности «-1», у Александра Барабанова — «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Колесар — 5 (Хауден, Теодор), 10:14 — 0:1. Айкел — 1 (Стивенсон, Пьетранджело), 14:34 — 0:2. Пачиоретти — 15 (Теодор, Айкел), 21:23 — 0:3. Бонино — 6 (Кольяно, Миддлтон), 50:17 — 1:3. Стивенсон — 13 (п.в., Пачиоретти, Руа), 59:27 — 1:4Вратари: Раймер (57:26 — 59:27, 59:51) — ТомпсонШтраф: 22-22Броски: 36 (8+14+14) — 35 (16+9+10)

«Шаркс» потерпели шестое поражение подряд.