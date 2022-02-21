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    Сколько шайб «Сан-Хосе» сумеет положить в ворота «Вегаса»?

    «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 21 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Вегас»
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    Тимо Майер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «САП Центре» 21 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2022 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 04:00 Вегас Вегас
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    «Сан-Хосе»

    В 48 встречах регулярного первенства калифорнийскому клубу удалось зацепить 49 баллов. В таблице Тихоокеанского дивизиона он успел опуститься на седьмую позицию, отстав на 8 пунктов от зоны плей-офф.

    Последнюю победу «Сан-Хосе» оформил в чемпионате 27 января. Тогда в столице США изумрудные грохнули «Вашингтон» (4:1). А после выноса «Кэпиталз» на команду посыпались неудачи.

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Вегас

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
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    В пяти дальнейших встречах подопечные Бода Бугнера только сливались. Стартовала безвыигрышная цепочка «Шаркс» в Санрайзе, где гости не справились с «Флоридой» (4:5 ОТ).

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    Затем «Сан-Хосе» проиграл «Каролине» (1:2) и «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ) на выезде. Вернувшись в «САП Центр», «акулы» крупно влетели «Эдмонтону» (0:3) и не смогли уцелеть в противостоянии с «Ванкувером» (4:5 ОТ).

    «Вегас»

    Парни из Невады заработали 60 очков в 50 поединках регулярного сезона. Сейчас команда находится на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и отстает от лидера на 2 пункта.

    С 30 января по 9 февраля «Вегас» оформил три подряд победы. Свою небольшую серию «отбросы» начали формировать во Флориде, где одержали верх над «Тампой-Бэй» (3:2 Б).

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    • После встречи с «Лайтнинг» подопечные Джона Купера вернулись на «Т-Мобайл Арену» и успели грохнуть «Баффало» (5:2). Затем в Канаде «рыцари» разгромили и «Эдмонтон» (4:0).

    Три последних матча «Вегас» провалил, заработав в них всего 1 очко. Сперва в Альберте «Голден Найтс» слились «Калгари» (0:6), а на своей площадке — уступили «Колорадо» (0:2) и «Лос-Анджелесу» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить на победу «Сан-Хосе» в предстоящем матче букмекеры предлагают за 3.12, на ничью они дают коэффициент 4.58, а на победу «Вегаса» — 2.06.

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    Прогноз

    Перед очным матчем команды шли со своими безвыигрышными сериями. «Голден Найтс» проиграли трижды, пропустив пару раз по 3+ шайбы.

    Сейчас с кризисным «Вегасом» команда Бугнера может попробовать сыграть на равных, учитывая, что в замесах с топами «акулы» нередко показывают хорошую результативность.

    Ставка

    Ожидаем, что калифорнийская команда на своей площадке устроит «Вегасу» проверку на прочность. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 за 1.98.

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    «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Сан-Хосе» сумеет положить в ворота «Вегаса»?
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