В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «САП Центре» 21 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

В 48 встречах регулярного первенства калифорнийскому клубу удалось зацепить 49 баллов. В таблице Тихоокеанского дивизиона он успел опуститься на седьмую позицию, отстав на 8 пунктов от зоны плей-офф.

Последнюю победу «Сан-Хосе» оформил в чемпионате 27 января. Тогда в столице США изумрудные грохнули «Вашингтон» (4:1). А после выноса «Кэпиталз» на команду посыпались неудачи.

В пяти дальнейших встречах подопечные Бода Бугнера только сливались. Стартовала безвыигрышная цепочка «Шаркс» в Санрайзе, где гости не справились с «Флоридой» (4:5 ОТ).

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Затем «Сан-Хосе» проиграл «Каролине» (1:2) и «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ) на выезде. Вернувшись в «САП Центр», «акулы» крупно влетели «Эдмонтону» (0:3) и не смогли уцелеть в противостоянии с «Ванкувером» (4:5 ОТ).

«Вегас»

Парни из Невады заработали 60 очков в 50 поединках регулярного сезона. Сейчас команда находится на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и отстает от лидера на 2 пункта.

С 30 января по 9 февраля «Вегас» оформил три подряд победы. Свою небольшую серию «отбросы» начали формировать во Флориде, где одержали верх над «Тампой-Бэй» (3:2 Б).

После встречи с «Лайтнинг» подопечные Джона Купера вернулись на «Т-Мобайл Арену» и успели грохнуть «Баффало» (5:2). Затем в Канаде «рыцари» разгромили и «Эдмонтон» (4:0).

Три последних матча «Вегас» провалил, заработав в них всего 1 очко. Сперва в Альберте «Голден Найтс» слились «Калгари» (0:6), а на своей площадке — уступили «Колорадо» (0:2) и «Лос-Анджелесу» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить на победу «Сан-Хосе» в предстоящем матче букмекеры предлагают за 3.12, на ничью они дают коэффициент 4.58, а на победу «Вегаса» — 2.06.

Прогноз

Перед очным матчем команды шли со своими безвыигрышными сериями. «Голден Найтс» проиграли трижды , пропустив пару раз по 3+ шайбы.

Сейчас с кризисным «Вегасом» команда Бугнера может попробовать сыграть на равных, учитывая, что в замесах с топами «акулы» нередко показывают хорошую результативность.

Ставка

Ожидаем, что калифорнийская команда на своей площадке устроит «Вегасу» проверку на прочность. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 за 1.98.