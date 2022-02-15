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    «Миннесота» без неожиданностей закончит встречу с «Детройтом»?

    «Миннесота» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Детройт»
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    Матс Цуккарелло
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 15 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Февраля 2022 года

    «Миннесота»

    В 43 играх команде из Сент-Пола удалось заработать 61 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на втором месте, опережая ближайший клуб не из зоны плей-офф на 9 пунктов.

    Перед традиционной паузой в НХЛ «Миннесота» оформила шесть побед подряд. Стартовала данная серия с двухматчевого противостояния с «Чикаго» (5:1, 4:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Миннесота — Детройт

  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    После встреч с «Блэкхокс» подопечные Дина Эвансона грохнули «Монреаль» (8:2). В остальных поединках «дикари» переиграли «Рейнджерс» (3:2), «Айлендерс» (4:3) и «Чикаго» (5:0).

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    Как только пауза завершилась, «Миннесота» допустила осечку, слившись в Канаде «Виннипегу» (0:2). В последнем на сегодня матче команда из Сент-Пола одержала верх над «Каролиной» (3:2).

    «Детройт»

    Парни из Мичигана провели в регулярке 49 матчей, в которых забрали себе 50 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «крылышки» находится на пятом месте, отставая на 7 пунктов от топ-4.

    Перед паузой в регулярке «Детройт» трижды кряду вышел на лед на «Литл Сизарс Арене». Однако два домашних матча заверишь для красно-белых потерями очков.

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    • В первой неудачной игре команда Джеффа Блашилла не смогла справиться с «Торонто» (4:7). Далее «Ред Уингз» прибили «Анахайм» (2:1 ОТ) и уступили «Лос-Анджелесу» (3:5).

    После возобновления чемпионата «Детройт» выбил две победы с общим тоталом 10 голов. Дважды «крылья» нагнули «Филадельфию». В гостях все закончилось со счетом 6:3, а дома — с результатом 4:2.

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на «Миннесоту» букмекеры предлагают за 1.87, на ничью они дают коэффициент 4.72, а на победу «Детройта» — 3.56.

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    Прогноз

    Сейчас у «Миннесоты» все хорошо в дивизионе, но все же транжирить очки команда Эвансона не собирается, особенно в поединке «Детройтом», который парни из Сент-Пола обыгрывали в трех последних очных встречах.

    Ставка

    «Детройт» не идеален в обороне, а значит, «дикари» могут накидать ему приличную стопку голов на своей площадке. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 1.98.

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    «Миннесота» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» без неожиданностей закончит встречу с «Детройтом»?
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