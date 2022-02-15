В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 15 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 43 играх команде из Сент-Пола удалось заработать 61 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на втором месте, опережая ближайший клуб не из зоны плей-офф на 9 пунктов.

Перед традиционной паузой в НХЛ «Миннесота» оформила шесть побед подряд. Стартовала данная серия с двухматчевого противостояния с «Чикаго» (5:1, 4:3 ОТ).

Коэффициенты матча Миннесота — Детройт 1 1.77 X 4.70 2 3.65 Ставка

После встреч с «Блэкхокс» подопечные Дина Эвансона грохнули «Монреаль» (8:2). В остальных поединках «дикари» переиграли «Рейнджерс» (3:2), «Айлендерс» (4:3) и «Чикаго» (5:0).

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Как только пауза завершилась, «Миннесота» допустила осечку, слившись в Канаде «Виннипегу» (0:2). В последнем на сегодня матче команда из Сент-Пола одержала верх над «Каролиной» (3:2).

«Детройт»

Парни из Мичигана провели в регулярке 49 матчей, в которых забрали себе 50 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «крылышки» находится на пятом месте, отставая на 7 пунктов от топ-4.

Перед паузой в регулярке «Детройт» трижды кряду вышел на лед на «Литл Сизарс Арене». Однако два домашних матча заверишь для красно-белых потерями очков.

В первой неудачной игре команда Джеффа Блашилла не смогла справиться с «Торонто» (4:7). Далее «Ред Уингз» прибили «Анахайм» (2:1 ОТ) и уступили «Лос-Анджелесу» (3:5).

После возобновления чемпионата «Детройт» выбил две победы с общим тоталом 10 голов. Дважды «крылья» нагнули «Филадельфию». В гостях все закончилось со счетом 6:3, а дома — с результатом 4:2.

Коэффициенты

Поставить в этой игре на «Миннесоту» букмекеры предлагают за 1.87, на ничью они дают коэффициент 4.72, а на победу «Детройта» — 3.56.

Прогноз

Сейчас у «Миннесоты» все хорошо в дивизионе, но все же транжирить очки команда Эвансона не собирается, особенно в поединке «Детройтом», который парни из Сент-Пола обыгрывали в трех последних очных встречах .

Ставка

«Детройт» не идеален в обороне, а значит, «дикари» могут накидать ему приличную стопку голов на своей площадке. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 1.98.