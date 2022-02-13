НХЛ. «Миннесота» обыграла «Каролину», «Сент-Луис» разгромил «Чикаго»

«Детройт» — «Филадельфия» 4:2

Три голевые передачи в свой актив записал капитан «Ред Уингз» Дилан Ларкин. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Филадельфия» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы: Бертуцци — 23 (Фаббри, Сутер), 5:36 — 1:0. Задина — 6 (Ларкин, Стаал), 29:37 — 2:0. Яндл — 1 (бол., Лотон, Рэтклифф), 39:52 — 2:1. Зайдер — 5 (бол., Ларкин, Раймонд), 49:05 — 3:1. Лотон — 9 (Конекны, Проворов), 49:49 — 3:2. Расмуссен — 6 (п.в.), 58:21 — 4:2Голы: Грайсс — Харт (57:19 — 58:21, 59:33)Штраф: 6-4Броски: 23 (9+10+4) — 34 (13+15+6)

Для «летчиков» это 15 поражение в последних 17 матчах.

«Детройт» — «Филадельфия» 4:2

«Монреаль» — «Коламбус» 1:2

Автором победной шайбы стал нападающий Патрик Лайне, отличившийся за 8-м секунд до финальной сирены.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Коламбус» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Голы: Бьоркстранд — 14 (Лайне), 1:16 — 0:1. Кофилд — 3 (Пелинг), 42:55 — 1:1. Лайне — 13 (бол., Веренски, Ворачек), 59:52 — 1:2Вратари: Монтембо (59:52) — МерзликинсШтраф: 8-4Броски: 31 (8+9+14) — 42 (18+14+10)

Российские легионеры команд — Егор Чинахов и Владислав Гавриков у «Коламбуса» и Александр Романов у «Монреаля», очков не набрали.

«Монреаль» — «Коламбус» 1:2

«Оттава» — «Бостон» 0:2

По шайбе в составе победителей забросили Трент Фредерик и Кертис Лазар. В составе «Оттавы» в матче приняли участие российские защитник Никита Зайцев и Артем Зуб.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Бостон» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Голы: Фредерик — 3 (Койл), 0:45 — 0:1. Лазар — 6 (Блид), 13:26 — 0:2Вратари: Мюррей (56:14 — 58:19, 58:31) — СуэйменШтраф: 6-6Броски: 30 (8+8+14) — 37 (22+6+9)

«Оттава» — «Бостон» 0:2

«Ванкувер» — «Торонто» 3:2

У «Мэйпл Ливз» Илья Михеев завершил встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Торонто» — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) Голы: Миллер — 17 (Хорват, Бесер), 1:29 — 1:0. Бесер — 14 (бол., Экман-Ларссон, Миллер), 6:00 — 2:0. Мэттьюс — 32 (бол., Таварес, Нюландер), 32:46 — 2:1. Каше — 8 (бол., Спецца, Сандин), 35:41 — 2:2. Ламмикко — 4 (Чейссон, Мотт), 38:30 — 3:2Вратари: Демко — Мразек (2:35 — 2:42, 58:13 — 59:15, 59:40)Штраф: 6-10Броски: 24 (11+7+6) — 53 (12+24+17)

«Ванкувер» занимает 11-е место в Западной конференции, «Торонто» — на шестой строчке Востока.

«Ванкувер» — «Торонто» 3:2

«Нэшвилл» — «Виннипег» 2:5

Стоит отметить, что после шести минут первого периода «Виннепег» уступал со счетом 0:2, но смог сравнять счет в середине второго периода, а в третьем забросил три безответных шайбы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) Голы: Гранлунд — 7 (Форсберг, Каррье), 3:26 — 1:0. Дюшен — 23 (бол., Йоси, Джохансен), 6:19 — 2:0. Шайфли — 13 (Хейнола, Уилер), 7:44 — 2:1. Коннор — 26 (бол., Уилер, Моррисси), 29:58 — 2:2. Уилер — 3 (бол., Шайфли, Моррисси), 50:53 — 2:3. Дюбуа — 20 (бол., Уилер, Коннор), 51:52 — 2:4. Уилер — 4 (п.в., Шайфли), 56:46 — 2:5Вратари: Сарос (55:51 — 56:46) — ХеллибакШтраф: 45-18Броски: 36 (17+8+11) — 43 (12+15+16)

Форвард «Предаторз» Яков Тренин и нападающий «Джетс» Евгений Свечников очков не набрали.

«Нэшвилл» — «Виннипег» 2:5

«Миннесота» — «Каролина» 3:2

В составе победителей одну из шайб провел Кирилл Капризов. У «Харрикейнз» дубль оформил Андрей Свечников.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Каролина» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Голы: Фиала — 14 (Годро, Меррилл), 30:14 — 1:0. Капризов — 20 (Зуккарелло), 41:16 — 2:0. Годро — 5 (Фиала), 42:34 — 3:0. Свечников — 19 (Слэвин, Деанджело), 45:02 — 3:1. Свечников — 20 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 46:23 — 3:2Вратари: Тэлбот — АндерсенШтраф: 10-6Броски: 27 (6+10+11) — 39 (8+16+15)

«Миннесота» — «Каролина» 3:2

«Сент-Луис» — «Чикаго» 5:1

В составе победителей одну из шайб провел Владимир Тарасенко. В активе Павла Бучневича голевая передача. Нападающие Иван Барбашев и Клим Костин очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Чикаго» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Голы: Перрон — 9 (бол., Фолк, Шенн), 8:19 — 1:0. Джошуа — 2 (Крюг, Сундквист), 11:31 — 2:0. Строум — 9 (бол., Кейн, Кубалик), 22:37 — 2:1. Тарасенко — 16 (Томас, Бучневич), 39:19 — 3:1. Сундквист — 3 (Миккола, Саад), 47:11 — 4:1. Кайру — 18 (Шенн, О`Райлли), 55:38 — 5:1Вратари: Хуссо — ФлериШтраф: 6-6Броски: 31 (9+9+13) — 16 (5+9+2)

«Сент-Луис» занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» — на 14-й строчке.

«Сент-Луис» — «Чикаго» 5:1

«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2