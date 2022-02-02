«Питтсбург»
В 45 матчах регулярки ребятам из Пенсильвании удалось зацепить 61 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона «пингвины» съехали на третье место, уступив 3 балла разницы первой «Каролине».
С 16 по 26 января «Питтсбург» успел провести шесть встреч, оформив в каждой победу. Беспроигрышный стрик «Пенс» завершился двумя домашними матчами — против «Виннипега» (3:2 Б) и «Аризоны» (6:3).
Коэффициенты матча Питтсбург — Вашингтон
После зарубы с «Койотис» команда Майка Салливана вышла на лед еще трижды в родных стенах, но не выиграла ни разу. Первые неприятности ждали «Пингвинз» во встрече с «Сиэтлом» (1:2 ОТ).
А еще одну победу «Питтсбург» прошляпил в противостоянии с «Детройтом» по буллитам (2:3 Б). В последнем замесе бригада Салливана оказалась слабее «Лос-Анджелеса» (3:4).
«Вашингтон»
«Кэпиталз», как и «Питтсбург», скатали в регулярке 45 матчей, но затащили при этом 57 очков. В Столичном дивизионе команда находится на четвертой позиции и опережает соседей снизу на 16+ баллов.
Сегодня «Вашингтон» продолжает выдавать кривые матчи, в которых мы все еще редко видим победы. А последнее гостевое поражение «Кэпс» пережили недавно — 21 января, уступив в «ТД Гарден» «Бостону» (3:4).
После матча с «Брюинз» команда Питера Лавиолетта вернулась на три встречи домой, где сперва намучилась с «Оттавой» (3:2 ОТ), а затем осталась с нулем в играх с «Вегасом» (0:1) и «Сан-Хосе» (1:4).
На последнюю игру «Вашингтон» сгонял в Техас, где рассчитывал на сложный вызов в виде зарубы с «Далласом». В реальности же все закончилось выносом «Старз» в одну калитку (0:5).
Коэффициенты
На победу «Питтсбурга» в основное время можно поставить за 2.27, коэффициент на «Вашингтон» — 2.74, а ничейный результат букмекеры оценивают в 4.52.
Прогноз
В трех предыдущих домашних матчах «Пингвинз» зачем-то отдали очки клубам, физическое состояние которых далеко от идеала. Несмотря на это, команда Салливана быстро прошляпила недавно заработанное лидерство в Столичном дивизионе.
Ко встрече с «Кэпиталз» «пингвины» подойдут с другим настроем и уж точно не станут недооценивать соперника. При этом сам
Ставка
В предстоящем матче двух лихорадящих клубов ждем мощных цифр в атаке от хозяев. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.46.