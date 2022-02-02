В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 45 матчах регулярки ребятам из Пенсильвании удалось зацепить 61 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона «пингвины» съехали на третье место, уступив 3 балла разницы первой «Каролине».

С 16 по 26 января «Питтсбург» успел провести шесть встреч, оформив в каждой победу. Беспроигрышный стрик «Пенс» завершился двумя домашними матчами — против «Виннипега» (3:2 Б) и «Аризоны» (6:3).

Коэффициенты матча Питтсбург — Вашингтон 1 2.20 X 4.30 2 2.70 Ставка

После зарубы с «Койотис» команда Майка Салливана вышла на лед еще трижды в родных стенах, но не выиграла ни разу. Первые неприятности ждали «Пингвинз» во встрече с «Сиэтлом» (1:2 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

А еще одну победу «Питтсбург» прошляпил в противостоянии с «Детройтом» по буллитам (2:3 Б). В последнем замесе бригада Салливана оказалась слабее «Лос-Анджелеса» (3:4).

«Вашингтон»

«Кэпиталз», как и «Питтсбург», скатали в регулярке 45 матчей, но затащили при этом 57 очков. В Столичном дивизионе команда находится на четвертой позиции и опережает соседей снизу на 16+ баллов.

Сегодня «Вашингтон» продолжает выдавать кривые матчи, в которых мы все еще редко видим победы. А последнее гостевое поражение «Кэпс» пережили недавно — 21 января, уступив в «ТД Гарден» «Бостону» (3:4).

После матча с «Брюинз» команда Питера Лавиолетта вернулась на три встречи домой, где сперва намучилась с «Оттавой» (3:2 ОТ), а затем осталась с нулем в играх с «Вегасом» (0:1) и «Сан-Хосе» (1:4).

На последнюю игру «Вашингтон» сгонял в Техас, где рассчитывал на сложный вызов в виде зарубы с «Далласом». В реальности же все закончилось выносом «Старз» в одну калитку (0:5).

Коэффициенты

На победу «Питтсбурга» в основное время можно поставить за 2.27, коэффициент на «Вашингтон» — 2.74, а ничейный результат букмекеры оценивают в 4.52.

Прогноз

В трех предыдущих домашних матчах «Пингвинз» зачем-то отдали очки клубам, физическое состояние которых далеко от идеала. Несмотря на это, команда Салливана быстро прошляпила недавно заработанное лидерство в Столичном дивизионе.

Ко встрече с «Кэпиталз» «пингвины» подойдут с другим настроем и уж точно не станут недооценивать соперника. При этом сам «Вашингтон» не настолько хорош , чтобы легко грохнуть «Питтсбург» на его территории.

Ставка

В предстоящем матче двух лихорадящих клубов ждем мощных цифр в атаке от хозяев. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.46.