Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола пытается выиграть свою первую ЛЧ в «Сити»Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки Даниил Медведев Надаль — величайший, но Медведев подарил ему титул своим пижонством Фрэнк Лэмпард Лэмпард спасет «Эвертон» от вылета, но не более того
  • 14:17
    • СМИ: Рамос пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
  • 13:40
    • Арустамян: Чалов проведет вторую часть сезона в «Базеле»
  • 13:25
    • ЦСКА сообщил о переходе Бохинена в «Салернитану»
  • 13:15
    • «Эвертон» может выкупить у «Бенфики» украинского форварда Яремчука
  • 12:28
    • «Ньюкасл» заплатит 25 млн евро за полузащитника «Реймса»
  • 11:12
    • «Брентфорд» объявил о переходе Эриксена
  • 10:30
    • Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине
    Все новости спорта

    «Питтсбург» сможет выпутаться из серии без побед?

    «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.46) на хоккейный матч НХЛ 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Малкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 02 Февраля 2022 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Вашингтон Вашингтон
  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    В 45 матчах регулярки ребятам из Пенсильвании удалось зацепить 61 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона «пингвины» съехали на третье место, уступив 3 балла разницы первой «Каролине».

    С 16 по 26 января «Питтсбург» успел провести шесть встреч, оформив в каждой победу. Беспроигрышный стрик «Пенс» завершился двумя домашними матчами — против «Виннипега» (3:2 Б) и «Аризоны» (6:3).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Вашингтон

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    После зарубы с «Койотис» команда Майка Салливана вышла на лед еще трижды в родных стенах, но не выиграла ни разу. Первые неприятности ждали «Пингвинз» во встрече с «Сиэтлом» (1:2 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    А еще одну победу «Питтсбург» прошляпил в противостоянии с «Детройтом» по буллитам (2:3 Б). В последнем замесе бригада Салливана оказалась слабее «Лос-Анджелеса» (3:4).

    «Вашингтон»

    «Кэпиталз», как и «Питтсбург», скатали в регулярке 45 матчей, но затащили при этом 57 очков. В Столичном дивизионе команда находится на четвертой позиции и опережает соседей снизу на 16+ баллов.

    Сегодня «Вашингтон» продолжает выдавать кривые матчи, в которых мы все еще редко видим победы. А последнее гостевое поражение «Кэпс» пережили недавно — 21 января, уступив в «ТД Гарден» «Бостону» (3:4).

  • НХЛ. «Бостон» пропустил шесть шайб от «Далласа», «Миннесота» одолела «Айлендерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января
  • Сегодня

    • После матча с «Брюинз» команда Питера Лавиолетта вернулась на три встречи домой, где сперва намучилась с «Оттавой» (3:2 ОТ), а затем осталась с нулем в играх с «Вегасом» (0:1) и «Сан-Хосе» (1:4).

    На последнюю игру «Вашингтон» сгонял в Техас, где рассчитывал на сложный вызов в виде зарубы с «Далласом». В реальности же все закончилось выносом «Старз» в одну калитку (0:5).

    Коэффициенты

    На победу «Питтсбурга» в основное время можно поставить за 2.27, коэффициент на «Вашингтон» — 2.74, а ничейный результат букмекеры оценивают в 4.52.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В трех предыдущих домашних матчах «Пингвинз» зачем-то отдали очки клубам, физическое состояние которых далеко от идеала. Несмотря на это, команда Салливана быстро прошляпила недавно заработанное лидерство в Столичном дивизионе.

    Ко встрече с «Кэпиталз» «пингвины» подойдут с другим настроем и уж точно не станут недооценивать соперника. При этом сам «Вашингтон» не настолько хорош, чтобы легко грохнуть «Питтсбург» на его территории.

    Ставка

    В предстоящем матче двух лихорадящих клубов ждем мощных цифр в атаке от хозяев. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.18
  • Прогноз на матч Эшторил — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ибица — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.22
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фамаликан — Арока
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Филадельфия — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Оттава — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 13:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабах
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» сможет выпутаться из серии без побед?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры