В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 24 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Сыграв в 40 матчах, канадская команда заработала 40 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «киты» идут шестыми и отстают от плей-офф зоны на 4 пункта.

В новом году «Ванкувер» провел семь поединков, четыре из которых он слил соперникам. Но на старте 2022-го «Накс» встретились с «Сиэтлом» на «Клаймат Пледж Арене» и одержали уверенную победу (5:2).

После встречи с «Кракеном» подопечные Брюса Будро пережили серию из трех поражений. Уступили «Кэнакс» «Флориде» (2:5), «Тампе-Бэй» (2:4) и «Каролине» (1:4).

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Разогнуть 3-матчевую цепочку без побед «Ванкуверу» удалось 16 января в битве с «Вашингтоном» (4:2). Еще в паре поединков «киты» прибили «Нэшвилл» (3:1) и проиграли «Флориде» (1:2 Б).

«Сент-Луис»

В своих 40 играх парни из Миссури смогли зацепить 53 балла, что делает их вторыми в Центральном дивизионе. От «Колорадо», идущего первым, «Блюз» отстает на 4 очка.

Пять матчей из шести последних «Сент-Луис» провел в «Энтерпрайз-центре», победив в четырех встречах. Три поединка «музыканты» затащили одной серией.

В ходе мини-отрезка «Блюз» обыграл «Вашингтон» (5:1), «Даллас» (2:1) и «Сиэтл» (2:1). А прервалась череда успешных матчей в результативном замесе с «Торонто» (5:6).

Еще одну домашнюю встречу «Сент-Луис» затащил, прихлопнув «Нэшвилл» (5:3). Покинув родную площадку, «музыканты» сгоняли в Сиэтл, где снова втоптали в лед «Кракен» (5:0).

Коэффициенты

Победа «Ванкувера» оценивается в 3.46, а на победу «Сент-Луиса» букмекеры предлагают кэф 2.00. Затащить ничью в основное время можно за 4.20.

Прогноз

«Музыканты» проводят хороший отрезок сезона и подходят к предстоящему поединку с пятью победами в шести встречах.

У «Ванкувера» же не все так стабильно, команда четырежды проиграла в шести матчах и пропустила в трех слитых замесах по 4+ шайбы. Поэтому грядущее испытание «Накерс», скорее всего, провалят.

Ставка

От «Блюз» логично ждать уверенной победы, но при этом без выноса. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит + ТМ 6.5 с коэффициентом 2.80.