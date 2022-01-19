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    Удачно ли «Флорида» съездит в Канаду?

    «Калгари» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.73) на хоккейный матч НХЛ 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Флорида»
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    «Флорида» во встрече с «Далласом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 19 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    Канадский коллектив из Альберты имеет в своей копилке 40 очков, добытых в 34 играх. В Тихоокеанской таблице он находится на пятом месте и отстает от позиции в четверке всего на 2 пункта.

    Со старым годом «Калгари» попрощался на территории США, где переиграл «Сиэтл» (6:4), а новый — встретил выездной победой над «Чикаго» (5:1). После поединка с «Блэкхокс» у команды начались проблемы.

    В четырех следующих встречах ребята Дэррила Саттера проиграли, позволив соперникам слишком многое у своих ворот. В первом таком матче «Флеймз» были унижены «Флоридой» (2:6).

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    Еще в одном поединке в том же штате «Калгари» крупно влетел «Тампе-Бэй» (1:4). Поиздевалась над «огоньками» и «Каролина» (3:6). А в последнем домашнем матче парни Саттера влетели «Оттаве» (1:4).

    «Флорида»

    В 38 поединках парни из Санрайза смогли взять 57 баллов. В Атлантическом дивизионе «коты» занимают первую строчку и опережают преследователя по дополнительным показателям.

    В конце прошлого и начале этого года «Флорида» выдала 4-матчевую победную серию с космической результативностью. В четырех играх «пантеры» смогли забросить 24 шайбы.

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    • Накрылась же цепочка «Флориды» 7 января. В Техасе банда Эндрю Брюнетта также выдала крутой поединок, пробила тотал «больше», но была обыграна «Далласом» в битве буллитов (5:6 Б).

    После встречи с «шерифами» «Пантерз» слепили новую беспроигрышную серию. В ходе очередной удачной полосы «Флорида» победила «Каролину» (4:3 ОТ), «Ванкувер» (5:2), «Даллас» (7:1) и «Коламбус» (9:2).

    Коэффициенты

    Победа «Калгари» в этой встрече оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Флориды» — 2.41.

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    Прогноз

    В последних четырех матчах команда Брюнетта не только взяла очки, но и показала бешеную результативность, забрасывая в среднем 6 шайб за игру.

    «Калгари» же подходит к этому поединку, держа в памяти четыре недавних поражения. В тех матчах в сетку «Флеймз» залетали 4+ шайбы. Сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы гости из Санрайза уступили ослабленному канадскому сопернику.

    Ставка

    От «Пантерз» в этом матче ждем победы, да еще и с хорошим запасом. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 2.73.

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    «Калгари» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на хоккей. Удачно ли «Флорида» съездит в Канаду?
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