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    Сколько шайб «Колорадо» и «Миннесота» бахнут в очной игре?

    «Колорадо» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Миннесота»
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    Габриэль Ландарскуг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 17 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Колорадо» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колорадо»

    Денверские хоккеисты успели провести 35 матчей и заработать 51 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда находится на первом месте, опережая конкурентов по лучшей вторичной стате.

    В новом году «Колорадо» выдал пять подряд побед. А дотянула солидная серия «альпинистов» до 11 января. Стартовала она с домашнего поединка против «Анахайма» (4:2).

    На следующий матч «Эвс» сгоняли в Иллинойс, где добили в овертайме «Чикаго» (4:3 ОТ). Вернувшись на «Болл Арену», подопечные Джареда Беднара хлопнули «Виннипег» (7:1), «Торонто» (5:4 ОТ) и «Сиэтл» (4:3).

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    Накрылся беспроигрышный стрик «Колорадо» 12 января, когда команда уступила «Нэшвиллу» на «Бриджстоун Арене» (4:5 ОТ). В последних матчах «Эвеланш» взяли верх над «Аризоной» (4:3 Б, 5:0).

    «Миннесота»

    В 34 играх ребята из Сент-Пола смогли заработать 46 баллов, что позволяет им закрепиться в четверке сильнейших Центрального дивизиона с 7-очковым отрывом от конкурентов.

    С 12 декабря «Миннесота» понесла серьезные турнирные потери, проиграв в пяти встречах кряду. Все началось с неудачного визита в Калифорнию, где «дикари» уступили «Лос-Анджелесу» (1:2).

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    • Затем парни Дина Эвансона сгоняли в Неваду и не смогли перебить «Вегас» (4:6). В остальных матчах «Минни» раздала очки «Баффало» (3:2 Б), «Далласу» (7:4) и «Сент-Луису» (4:6).

    Неприятности «Миннесоты» затихли 7 января, когда она разделалась с «Бостоном» в «ТД Гарден» (3:2). Как только банда Эвансона вернулась домой, она переиграла «Вашингтон» (3:2 Б) и «Анахайм» (7:3).

    Коэффициенты

    Зарядить на победу «Колорадо» в этой встрече можно за 2.07, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Миннесоты» — 3.01.

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    Прогноз

    К очной игре подходят одни из самых результативных клубов НХЛ, которые в недавнем прошлом и между собой рубились беспощадно, пробивая «верх» как в предсезонке, так и в официальных встречах.

    Ставка

    От очередного матча соперников, набравших приличную форму, ждем замеса. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.15.

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    «Колорадо» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Колорадо» и «Миннесота» бахнут в очной игре?
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