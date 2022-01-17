В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 17 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Колорадо» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Денверские хоккеисты успели провести 35 матчей и заработать 51 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда находится на первом месте, опережая конкурентов по лучшей вторичной стате.

В новом году «Колорадо» выдал пять подряд побед. А дотянула солидная серия «альпинистов» до 11 января. Стартовала она с домашнего поединка против «Анахайма» (4:2).

На следующий матч «Эвс» сгоняли в Иллинойс, где добили в овертайме «Чикаго» (4:3 ОТ). Вернувшись на «Болл Арену», подопечные Джареда Беднара хлопнули «Виннипег» (7:1), «Торонто» (5:4 ОТ) и «Сиэтл» (4:3).

Все прогнозы на НХЛ

Накрылся беспроигрышный стрик «Колорадо» 12 января, когда команда уступила «Нэшвиллу» на «Бриджстоун Арене» (4:5 ОТ). В последних матчах «Эвеланш» взяли верх над «Аризоной» (4:3 Б, 5:0).

«Миннесота»

В 34 играх ребята из Сент-Пола смогли заработать 46 баллов, что позволяет им закрепиться в четверке сильнейших Центрального дивизиона с 7-очковым отрывом от конкурентов.

С 12 декабря «Миннесота» понесла серьезные турнирные потери, проиграв в пяти встречах кряду. Все началось с неудачного визита в Калифорнию, где «дикари» уступили «Лос-Анджелесу» (1:2).

Затем парни Дина Эвансона сгоняли в Неваду и не смогли перебить «Вегас» (4:6). В остальных матчах «Минни» раздала очки «Баффало» (3:2 Б), «Далласу» (7:4) и «Сент-Луису» (4:6).

Неприятности «Миннесоты» затихли 7 января, когда она разделалась с «Бостоном» в «ТД Гарден» (3:2). Как только банда Эвансона вернулась домой, она переиграла «Вашингтон» (3:2 Б) и «Анахайм» (7:3).

Коэффициенты

Зарядить на победу «Колорадо» в этой встрече можно за 2.07, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Миннесоты» — 3.01.

Прогноз

К очной игре подходят одни из самых результативных клубов НХЛ , которые в недавнем прошлом и между собой рубились беспощадно, пробивая «верх» как в предсезонке, так и в официальных встречах.

Ставка

От очередного матча соперников, набравших приличную форму, ждем замеса. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.15.