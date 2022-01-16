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    «Сент-Луис» и «Торонто» устроят результативную зарубу?

    «Сент-Луис» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч НХЛ 16 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Торонто»
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    Джордан Киру
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Января 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 03:00 Торонто Торонто
  • НХЛ
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    «Сент-Луис»

    После 37 матчей в распоряжении «Блюз» имеется 49 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда из Миссури занимает второе место и отстает от «Нэшвилла» на 1 очко.

    Новый год «Сент-Луис» начал с поединка в рамках «Зимней классики» против «Миннесоты». Поездка в Миннеаполис завершилась для «музыкантов» результативной победой (6:4).

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Торонто

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    После встречи с «дикарями» подопечные Крейга Беруби смотались в Пенсильванию, где сразились с «Питтсбургом». Матч на территории «пингвинов» гости завершили без набранных баллов (3:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    Три последних поединка в календаре НХЛ «Сент-Луису» посчастливилось скатать дома. В «Энтерпрайзе» хозяева обобрали всех гостей. Победили «музыканты» «Вашингтон», «Даллас» (2:1) и «Сиэтл» (2:1).

    «Торонто»

    Канадская банда из Онтарио скатала в регулярке 35 поединков, в которых взяла 49 баллов. В Атлантическом дивизионе она закрепила за собой третье место. Четвертый «Бостон» «листочки» держат на расстоянии в 5 очков.

    В конце прошлого года «Торонто» начал формировать серию побед, прожившую в итоге всего 4 матча. Стартовала цепочка с домашней войнушки против «Чикаго» (5:4).

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    • Затем «Мэйпл Лифс» провели встречу в Альберте, где разнесли «Эдмонтон» (5:1). А в начале нового года подопечные Шелдона Кифа унизили «Оттаву» (6:0) и добили лежачих «Ойлерз» (4:2).

    Как только «Торонто» прилетел в США, его сразу же «тепло» встретил «Колорадо» (4:5 ОТ). После поражения канадская команда успела победить «Вегас» (4:3 Б) и уступить «Аризоне» (1:2).

    Коэффициенты

    На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 2.47, такой же кэф они дают и на победу «Торонто». Ничейный вариант эксперты видят за 4.62.

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    Прогноз

    В очной встрече сойдутся бодрые команды, которые нередко в этом сезоне заканчивают матчи разгромными победами. От соперников, любящих атакующий хоккей, логично было бы ждать «верха».

    Ставка

    В Миссури зрители насладятся беспощадным месивом одинаково сильных сторон, которые не собираются жалеть чужих вратарей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.24.

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    «Сент-Луис» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» и «Торонто» устроят результативную зарубу?
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