В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

После 37 матчей в распоряжении «Блюз» имеется 49 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда из Миссури занимает второе место и отстает от «Нэшвилла» на 1 очко.

Новый год «Сент-Луис» начал с поединка в рамках «Зимней классики» против «Миннесоты». Поездка в Миннеаполис завершилась для «музыкантов» результативной победой (6:4).

После встречи с «дикарями» подопечные Крейга Беруби смотались в Пенсильванию, где сразились с «Питтсбургом». Матч на территории «пингвинов» гости завершили без набранных баллов (3:5).

Все прогнозы на НХЛ

Три последних поединка в календаре НХЛ «Сент-Луису» посчастливилось скатать дома. В «Энтерпрайзе» хозяева обобрали всех гостей. Победили «музыканты» «Вашингтон», «Даллас» (2:1) и «Сиэтл» (2:1).

«Торонто»

Канадская банда из Онтарио скатала в регулярке 35 поединков, в которых взяла 49 баллов. В Атлантическом дивизионе она закрепила за собой третье место. Четвертый «Бостон» «листочки» держат на расстоянии в 5 очков.

В конце прошлого года «Торонто» начал формировать серию побед, прожившую в итоге всего 4 матча. Стартовала цепочка с домашней войнушки против «Чикаго» (5:4).

Затем «Мэйпл Лифс» провели встречу в Альберте, где разнесли «Эдмонтон» (5:1). А в начале нового года подопечные Шелдона Кифа унизили «Оттаву» (6:0) и добили лежачих «Ойлерз» (4:2).

Как только «Торонто» прилетел в США, его сразу же «тепло» встретил «Колорадо» (4:5 ОТ). После поражения канадская команда успела победить «Вегас» (4:3 Б) и уступить «Аризоне» (1:2).

Коэффициенты

На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 2.47, такой же кэф они дают и на победу «Торонто». Ничейный вариант эксперты видят за 4.62.

Прогноз

В очной встрече сойдутся бодрые команды, которые нередко в этом сезоне заканчивают матчи разгромными победами . От соперников, любящих атакующий хоккей, логично было бы ждать «верха».

Ставка

В Миссури зрители насладятся беспощадным месивом одинаково сильных сторон, которые не собираются жалеть чужих вратарей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.24.