В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «PNC-Арене» 8 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Ребята из Северной Каролины завоевали 47 очков в 31 встрече, благодаря чему оказались третьими в Столичном дивизионе. От первых двух команд в таблице они отстают всего на 1 пункт.

Еще в середине декабря «Каролина» неудачно сгоняла в Канаду, где потерпела поражение в игре со слабым «Ванкувером» (2:1). Эта потеря очков прервала победную серию «Кейнс», дошедшую до четырех поединков.

После осечки на территории северных соседей подопечные Рода Бриндамора продолжили гнуть свою линию и оформили еще четыре победы с внушительным индивидуальным тоталом.

Все прогнозы на НХЛ

На «PNC-Арене» «Каролина» грохнула «Детройт» (5:3), «Лос-Анджелес» (5:1) и «Монреаль» (4:0). Последнюю встречу она провела в Огайо, где припечатала «Коламбус» (7:4).

«Калгари»

Канадская команда из Альберты имеет в резерве 40 баллов, добытых в 32 встречах. В таблице Тихоокеанского дивизиона она закрепилась на третьем месте, определив «Эдмонтон» на 2 пункта.

Незадолго до ухода на вынужденную паузу «Калгари» четырежды проиграл, а внушительный отдых пошел «Флеймз» на пользу, поскольку после возвращения на лед они оформили пару побед.

Съездив в штат Вашингтон, парни Дэррила Саттера припечатали «Сиэтл» (6:4). А после праздника на «Клаймат Пледж Арене» «огни» устроили разнос «Чикаго» в «Юнайтед Центре» (5:1).

Закончив встречу с «Блэкхокс», «Калгари» отправился во Флориду, где дважды получил от местных команд полную рамку. Крупно канадцы уступили «Пантерз» (2:6) и «Тампе-Бэй» (1:4).

Коэффициенты

На «Каролину» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, ничья оценивается в 4.26, а победа «Калгари» — в 2.92.

Прогноз

С середины декабря «Кейнс» четырежды разгромили соперников и забили в каждом матче по 4+ шайбы. Находясь в такой форме, коллектив Бриндамора не оставит шансов «Калгари» , который в последнее время нередко страдает из-за поражений.

Ставка

Ожидаем, что хозяева спокойно оформят себе пятую победу, решив исход встречи в основное время. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.23.