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    Продолжит ли «Каролина» выносить конкурентов?

    «Каролина» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч НХЛ 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Калгари»
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    Йеспери Котканиеми
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «PNC-Арене» 8 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    Ребята из Северной Каролины завоевали 47 очков в 31 встрече, благодаря чему оказались третьими в Столичном дивизионе. От первых двух команд в таблице они отстают всего на 1 пункт.

    Еще в середине декабря «Каролина» неудачно сгоняла в Канаду, где потерпела поражение в игре со слабым «Ванкувером» (2:1). Эта потеря очков прервала победную серию «Кейнс», дошедшую до четырех поединков.

    После осечки на территории северных соседей подопечные Рода Бриндамора продолжили гнуть свою линию и оформили еще четыре победы с внушительным индивидуальным тоталом.

    Все прогнозы на НХЛ

    На «PNC-Арене» «Каролина» грохнула «Детройт» (5:3), «Лос-Анджелес» (5:1) и «Монреаль» (4:0). Последнюю встречу она провела в Огайо, где припечатала «Коламбус» (7:4).

    «Калгари»

    Канадская команда из Альберты имеет в резерве 40 баллов, добытых в 32 встречах. В таблице Тихоокеанского дивизиона она закрепилась на третьем месте, определив «Эдмонтон» на 2 пункта.

    Незадолго до ухода на вынужденную паузу «Калгари» четырежды проиграл, а внушительный отдых пошел «Флеймз» на пользу, поскольку после возвращения на лед они оформили пару побед.

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    • Съездив в штат Вашингтон, парни Дэррила Саттера припечатали «Сиэтл» (6:4). А после праздника на «Клаймат Пледж Арене» «огни» устроили разнос «Чикаго» в «Юнайтед Центре» (5:1).

    Закончив встречу с «Блэкхокс», «Калгари» отправился во Флориду, где дважды получил от местных команд полную рамку. Крупно канадцы уступили «Пантерз» (2:6) и «Тампе-Бэй» (1:4).

    Коэффициенты

    На «Каролину» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, ничья оценивается в 4.26, а победа «Калгари» — в 2.92.

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    Прогноз

    С середины декабря «Кейнс» четырежды разгромили соперников и забили в каждом матче по 4+ шайбы. Находясь в такой форме, коллектив Бриндамора не оставит шансов «Калгари», который в последнее время нередко страдает из-за поражений.

    Ставка

    Ожидаем, что хозяева спокойно оформят себе пятую победу, решив исход встречи в основное время. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.23.

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    «Каролина» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на хоккей. Продолжит ли «Каролина» выносить конкурентов?
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