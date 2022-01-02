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    Какой получится встреча «Зимней классики»?

    «Миннесота» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сент-Луис»
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    Матс Цуккарелло
    В матче «Зимней классики» «Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом». Игра пройдет в «Таргет Филд» 2 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота»

    Сыграв в 30 матчах, банда из Сент-Пола захватила 40 очков, однако в таблице Центрального дивизиона она потеряла лидерство, отстав на 1 пункт от идущего первым «Сент-Луиса».

    Совсем недавно «Миннесота» была страшным соперником для любой команды, поскольку разбрасывала конкурентов в стороны в течение восьми подряд поединков.

    Беспроигрышная серия «дикарей» закончилась двумя крупными победами на чужом льду. Подопечные Дина Эвансона разгромили «Эдмонтон» (4:1) и разнесли «Сан-Хосе» (5:2).

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    После удачной игры в «САП Центре» «Миннесота» ослабила хватку и потерпела четыре подряд поражения. «Дикари» уступили «Лос-Анджелесу» (1:2), «Вегасу» (4:6), «Баффало» (2:3 Б) и «Далласу» (4:7).

    «Сент-Луис»

    Хоккеисты из Миссури провели 32 встречи, после которых вырвались на первое место в Центральном дивизионе. Сейчас в их активе имеется 41 балл.

    В первой половине декабря календарь НХЛ подарил «Сент-Луису» четыре встречи дома. Началась эта серия красиво — с трех побед, в которых «музыканты» забрасывали по 3+ шайбы.

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    • Однако в четвертом матче в «Энтерпрайз-центре» «Блюз» ждало разочарование из-за «Анахайма» (2:3 ОТ). В трех поединках из четырех дальнейших команда Крейга Беруби победила.

    Дважды кряду «Сент-Луис» вынес «Даллас» с одинаковым результатом — 4:1, после чего «ноты» уступил «Виннипегу» (2:4). Последнюю игру года «Блюз» закончил победой над «Эдмонтоном» (4:2).

    Коэффициенты

    Победа «Миннесоты» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Сент-Луиса» — 2.77.

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    Прогноз

    Перед приостановкой сезона «Минни» потерпела четыре поражения, поэтому предстоящая игра в Миннеаполисе будет важной для «дикарей» в турнирном плане. За счет серьезной мотивации парни Эвансона смогут затащить встречу с «Блюз».

    Ставка

    Перед матчем «Зимней классики» «Сент-Луис» потерял ряд важных хоккеистов, что обернется в дополнительную фору для «дикарей». Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.00.

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    «Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на хоккей. Какой получится встреча «Зимней классики»?
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