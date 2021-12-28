Коэффициенты на матч ЦСКА — Динамо
ЦСКА
После 42 матчей на счету «армейцев» находится 58 очков. Сейчас команда расположилась на третьем месте в зачете Западной конференции с отставанием от верхушки в 2 пункта.
В игре 8-го декабря ЦСКА на своей территории принимал «Торпедо». В этой битве красно-синие неожиданно получили полную сетку от шумных ребят из Нижнего Новгорода (2:5).
Из-за упомянутого поражения подопечные Сергея Федорова прервали беспроигрышную серию из пяти поединков. После матча с «Торпедо» москвичи успели отдать очки и «Локомотиву» (2:3 ОТ).
После паузы на Евротур ЦСКА вышел на лед трижды. На выезде ребята Федорова обыграли «Йокерит» (3:1) и уступили СКА (2:3 ОТ). Последний матч «армейцы» провели дома. При поддержке своих болельщиков хозяева разделались с «Динамо» Минск (6:4).
«Динамо» Москва
Еще одна столичная команда также сказала 42 встречи, а заработала в них 59 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она вторая. От первой позиции сине-белые отстают на 1 очко.
Перед Евротуром «Динамо» Москва успело растранжирить несколько баллов. Сперва на «ВТБ Арене» хозяева потерпели поражения от ЦСКА (2:3 ОТ) и «Адмирала» (1:2 Б).
Затем парни Алексея Кудашова посетили Санкт-Петербург. В «Ледовом дворце» динамовцы вырвали победу над СКА в битве буллитов (2:1 Б).
После Кубка Первого канала «Динамо» Москва успело дважды сыграть дома. На своем льду столичная банда была безжалостной. При родных зрителях коллектив Кудашова разбил «Автомобилист» (7:1) и «Торпедо» (6:3).
Коэффициенты
Победа ЦСКА в московском дерби оценивается в 2.37, ничейный исход букмекеры дают возможность затащить за 4.10, а победу «Динамо» — за 2.78.
Прогноз
В двух последних матчах команда Кудашова победила с индивидуальным тоталом больше 5.5 голов и форой в 3+ шайбы. К поединку с «армейцами»
Ставка
В дуэли с ЦСКА, который потерпел три поражения в пяти последних встречах, шансы будут равны. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.23.