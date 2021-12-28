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    ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч КХЛ 28 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо» Москва
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    Антон Белов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч ЦСКА — Динамо

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  • 4.00
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    ЦСКА

    После 42 матчей на счету «армейцев» находится 58 очков. Сейчас команда расположилась на третьем месте в зачете Западной конференции с отставанием от верхушки в 2 пункта.

    В игре 8-го декабря ЦСКА на своей территории принимал «Торпедо». В этой битве красно-синие неожиданно получили полную сетку от шумных ребят из Нижнего Новгорода (2:5).

    Из-за упомянутого поражения подопечные Сергея Федорова прервали беспроигрышную серию из пяти поединков. После матча с «Торпедо» москвичи успели отдать очки и «Локомотиву» (2:3 ОТ).

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    После паузы на Евротур ЦСКА вышел на лед трижды. На выезде ребята Федорова обыграли «Йокерит» (3:1) и уступили СКА (2:3 ОТ). Последний матч «армейцы» провели дома. При поддержке своих болельщиков хозяева разделались с «Динамо» Минск (6:4).

    «Динамо» Москва

    Еще одна столичная команда также сказала 42 встречи, а заработала в них 59 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она вторая. От первой позиции сине-белые отстают на 1 очко.

    Перед Евротуром «Динамо» Москва успело растранжирить несколько баллов. Сперва на «ВТБ Арене» хозяева потерпели поражения от ЦСКА (2:3 ОТ) и «Адмирала» (1:2 Б).

    Затем парни Алексея Кудашова посетили Санкт-Петербург. В «Ледовом дворце» динамовцы вырвали победу над СКА в битве буллитов (2:1 Б).

    После Кубка Первого канала «Динамо» Москва успело дважды сыграть дома. На своем льду столичная банда была безжалостной. При родных зрителях коллектив Кудашова разбил «Автомобилист» (7:1) и «Торпедо» (6:3).

    Коэффициенты

    Победа ЦСКА в московском дерби оценивается в 2.37, ничейный исход букмекеры дают возможность затащить за 4.10, а победу «Динамо» — за 2.78.

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    Прогноз

    В двух последних матчах команда Кудашова победила с индивидуальным тоталом больше 5.5 голов и форой в 3+ шайбы. К поединку с «армейцами» динамовцы подходят в приличной форме.

    Ставка

    В дуэли с ЦСКА, который потерпел три поражения в пяти последних встречах, шансы будут равны. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.23.

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    ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на хоккей. Добьют ли динамовцы серию побед до трех матчей?
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