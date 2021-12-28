В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

После 42 матчей на счету «армейцев» находится 58 очков. Сейчас команда расположилась на третьем месте в зачете Западной конференции с отставанием от верхушки в 2 пункта.

В игре 8-го декабря ЦСКА на своей территории принимал «Торпедо». В этой битве красно-синие неожиданно получили полную сетку от шумных ребят из Нижнего Новгорода (2:5).

Из-за упомянутого поражения подопечные Сергея Федорова прервали беспроигрышную серию из пяти поединков. После матча с «Торпедо» москвичи успели отдать очки и «Локомотиву» (2:3 ОТ).

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После паузы на Евротур ЦСКА вышел на лед трижды. На выезде ребята Федорова обыграли «Йокерит» (3:1) и уступили СКА (2:3 ОТ). Последний матч «армейцы» провели дома. При поддержке своих болельщиков хозяева разделались с «Динамо» Минск (6:4).

«Динамо» Москва

Еще одна столичная команда также сказала 42 встречи, а заработала в них 59 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она вторая. От первой позиции сине-белые отстают на 1 очко.

Перед Евротуром «Динамо» Москва успело растранжирить несколько баллов. Сперва на «ВТБ Арене» хозяева потерпели поражения от ЦСКА (2:3 ОТ) и «Адмирала» (1:2 Б).

Затем парни Алексея Кудашова посетили Санкт-Петербург. В «Ледовом дворце» динамовцы вырвали победу над СКА в битве буллитов (2:1 Б).

После Кубка Первого канала «Динамо» Москва успело дважды сыграть дома. На своем льду столичная банда была безжалостной. При родных зрителях коллектив Кудашова разбил «Автомобилист» (7:1) и «Торпедо» (6:3).

Коэффициенты

Победа ЦСКА в московском дерби оценивается в 2.37, ничейный исход букмекеры дают возможность затащить за 4.10, а победу «Динамо» — за 2.78.

Прогноз

В двух последних матчах команда Кудашова победила с индивидуальным тоталом больше 5.5 голов и форой в 3+ шайбы. К поединку с «армейцами» динамовцы подходят в приличной форме .

Ставка

В дуэли с ЦСКА, который потерпел три поражения в пяти последних встречах, шансы будут равны. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.23.