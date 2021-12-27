В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Барыс Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

В 42 играх хоккеисты из Нур-Султана подняли 40 очков. В таблице Восточной конференции они втиснулись в список плей-офф, заняв восьмое место. От девятого «Автомобилиста» «барсы» оторвались всего на 1 балл.

В начале декабря «Барыс» провел достойную серию побед, во время которой успел вынести «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (2:1), «Сочи» (5:2) и «Куньлунь» (7:4).

После ряда хороших матчей банда Юрия Михайлиса ослабила хватку и потерпела три неудачи в четырех играх. Одно разочарование команду ждало во встрече с «Нефтехимиком» (1:3).

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Отдохнув во время Кубка Первого канала, «Барыс» вернулся на лед и успел победить «Автомобилист» (2:0). В паре поединков посвежее ребята из Нур-Султана проиграли «Ак Барсу» (3:5) и «Трактору» (2:4).

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы после 42 встреч остались с 39 баллами в копилке, из-за чего переехали на девятую ячейку в таблице Восточной конференции. Теперь они отстали на 1 балл от зоны восьмерки.

Последняя победа «Автомобилиста» была зафиксирована в игре 10 декабря против «Локомотива». Матч на «Арене-2000» гости с Урала закончили без единой шайбы в своей рамке (2:0).

А после успеха в Ярославле подопечные Николая Заварухина потерпели четыре поражения. Трижды «Авто» позволило противникам забросить слишком много — 4+ шайбы.

Сперва екатеринбуржцы недооценили «Спартак» (2:5), а затем дома не сдержали «Барыс» (0:2). В следующих поединках «Автомобилист» влетел московскому «Динамо» (1:7) и «Салавату Юлаеву» (2:4).

Коэффициенты

На «Барыс» в предстоящем матче можно грузануть за 2.45. Аналогичный кэф букмекеры дают и на «Автомобилист». Ничья оценивается в 4.14.

Прогноз

К очной игре обе команды идут в сомнительной форме, но казахстанцы при проблемах с набором очков стараются ловить все моменты в атаке, реализовывая побольше шансов . Про «Авто» сейчас так сказать нельзя.

Ставка

В матче прямых конкурентов в Восточной таблице команда Михайлиса отнимет очки и увеличит отрыв от екатеринбуржцев. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 1.85.