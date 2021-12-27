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    Как много шайб «Барыс» запульнет в ворота «Автомобилиста»?

    «Барыс» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 27 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Автомобилист»
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    «Барыс» в игре с «Автомобилистом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Барыс Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Декабря 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч Барыс — Автомобилист

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Барыс»

    В 42 играх хоккеисты из Нур-Султана подняли 40 очков. В таблице Восточной конференции они втиснулись в список плей-офф, заняв восьмое место. От девятого «Автомобилиста» «барсы» оторвались всего на 1 балл.

    В начале декабря «Барыс» провел достойную серию побед, во время которой успел вынести «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (2:1), «Сочи» (5:2) и «Куньлунь» (7:4).

    После ряда хороших матчей банда Юрия Михайлиса ослабила хватку и потерпела три неудачи в четырех играх. Одно разочарование команду ждало во встрече с «Нефтехимиком» (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Отдохнув во время Кубка Первого канала, «Барыс» вернулся на лед и успел победить «Автомобилист» (2:0). В паре поединков посвежее ребята из Нур-Султана проиграли «Ак Барсу» (3:5) и «Трактору» (2:4).

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы после 42 встреч остались с 39 баллами в копилке, из-за чего переехали на девятую ячейку в таблице Восточной конференции. Теперь они отстали на 1 балл от зоны восьмерки.

    Последняя победа «Автомобилиста» была зафиксирована в игре 10 декабря против «Локомотива». Матч на «Арене-2000» гости с Урала закончили без единой шайбы в своей рамке (2:0).

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  • Вчера

    • А после успеха в Ярославле подопечные Николая Заварухина потерпели четыре поражения. Трижды «Авто» позволило противникам забросить слишком много — 4+ шайбы.

    Сперва екатеринбуржцы недооценили «Спартак» (2:5), а затем дома не сдержали «Барыс» (0:2). В следующих поединках «Автомобилист» влетел московскому «Динамо» (1:7) и «Салавату Юлаеву» (2:4).

    Коэффициенты

    На «Барыс» в предстоящем матче можно грузануть за 2.45. Аналогичный кэф букмекеры дают и на «Автомобилист». Ничья оценивается в 4.14.

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    Прогноз

    К очной игре обе команды идут в сомнительной форме, но казахстанцы при проблемах с набором очков стараются ловить все моменты в атаке, реализовывая побольше шансов. Про «Авто» сейчас так сказать нельзя.

    Ставка

    В матче прямых конкурентов в Восточной таблице команда Михайлиса отнимет очки и увеличит отрыв от екатеринбуржцев. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 1.85.

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    «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на хоккей. Как много шайб «Барыс» запульнет в ворота «Автомобилиста»?
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