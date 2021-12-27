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    Сколько шайб Финляндия U20 забросит Австрии?

    Австрия U20 — Финляндия U20. Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Австрия U20 — Финляндия U20
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    Финляндия в игре с Германией
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Австрия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Роджерс Плейс» 27 декабря. Начало запланировано на 22:00 мск. Австрия U20 — Финляндия U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2022. Группа A 27 Декабря 2021 года
    Австрия U20
  • МЧМ-2022. Группа A
    •  Австрия U20 22:00 Финляндия U20 Финляндия U20
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    Коэффициенты на матч Австрия U20 — Финляндия U20

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    Австрия U20

    Австрийская сборная, которой на текущем МЧМ будет руководить Марко Певаль, не сыграла еще ни в одном матче. Бороться за сказочную путевку в плей-офф команда будет с Канадой, Финляндией, Германией и Чехией.

    Если вспоминать прошлый чемпионат мира, то там Австрия исполняла роль команды для битья. В четырех играх она без шансов уступила и закончила группу последней с гандикапом голов — 1:29.

    Уже в первом поединке «орлята» были безжалостно раздавлены США (0:11). Затем австрийцы слились Швеции (0:4), России (1:7) и Чехии (0:7).

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    В ноябре и декабре Австрия поучаствовала в четырех товарищеских встречах, в одной из которых смогла даже победить. Это был матч против Латвии U20 12-го ноября (2:1).

    Финляндия U20

    В первой игре МЧМ-2022 Финляндии U20 пришлось повозиться с Германией. Но свою победу «львы» затащили (3:1). В группе A они с канадцами завоевали по 3 очка.

    В матче с немцами подопечные Антти Пеннанена нанесли 22 броска в створ ворот, 13.64% из которых превратились в голы. Неплохо финны отработали и в защите, отразив 95.83% угроз бундес-команды.

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    • Преимущество в счете Финляндия получила уже в первом периоде, но во второй двадцатиминутке Германия сравняла счет, реализовав лишнего. Гол немцев заставил финнов собраться и закинуть еще две шайбы в двух периодах.

    На прошлом чемпионате мира Финляндия U20 была второй в группе, а в плей-офф обеспечила себе матч за третье место, в котором в одну калитку вынесла Россию (4:1).

    Коэффициенты

    В Австрию букмекеры не верят, давая на ее победу коэффициент 28.0, ничья оценивается в 22.0, а победа Финляндии — в 1.01.

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    Прогноз

    Конечно же, в этой игре австрийцы отлетят, но Финляндия не будет настаивать на крупном выносе и предпочтет сэкономить силы для более важных матчей.

    Ставка

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Финляндии U20 меньше 6.5 с коэффициентом 1.98.

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    Австрия U20 — Финляндия U20: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб Финляндия U20 забросит Австрии?
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