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    Сколько шайб «Спартак» сможет вколотить в рамку СКА?

    СКА — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч КХЛ 20 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Спартак»
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    Никита Камалов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 20 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Декабря 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч СКА — Спартак

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  • 4.70
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    СКА

    Хоккейный клуб с Невы заработал 54 очка в 39 матчах сезона. В таблице Западной конференции он находится на втором месте и отстает от лидеров из-за худших дополнительных данных.

    Декабрь начался для СКА действительно празднично, «армейцы» оформили пять побед в основное время, а в трех встречах данной серии они забросили соперникам по 3+ шайбы.

    Хорошую волну питерцы поймали в «Ледовом», где смогли обыграть «Динамо» Минск (2:1) и «Йокерит» (3:1). Затем команда Валерия Брагина провела 3-матчевую гостевую серию.

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    На чужом льду СКА припечатал «Автомобилист» (1:0), «Трактор» (4:1) и «Металлург» Мг (5:1). В последнем поединке «армейцы» оказались слабее «Динамо» Москва (1:2 Б).

    «Спартак»

    Московская команда провела 40 поединков и заработала 45 очков. Этих показателей сейчас достаточно для седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

    В конце ноября и начале декабря «Спартак» в очередной раз пережил серию поражений. Она дошла до трех матчей, а стартовала с домашней игры против «Локомотива» (1:2 Б).

    Остальные неудачи поджидали команду Бориса Миронова на чужой территории. Сперва в Екатеринбурге красно-белые уступили «Автомобилисту» (1:3), а позже была потеря очков в матче с «Трактором» (1:4).

    Выбраться из передряг «Спартак» сумел в Магнитогорске, где одержал верх над «Магниткой» (3:2). По возвращении на родную арену москвичи прибили «Йокерит» (2:0) и «Автомобилист» (5:2).

    Коэффициенты

    В «Ледовом» букмекеры считают фаворитом СКА с кэфом 1.48. На ничью они предлагают поставить за 5.45, а на победу «Спартака» — за 6.00.

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    Прогноз

    Перед игрой с питерцами красно-белые оформили три победы с тоталом в 3+ шайбы в двух встречах.

    На данном этапе регулярки команда Миронова бьется за плей-офф места, поэтому с мотивацией у нее все будет в порядке.

    Ставка

    Ожидаем, что московская банда навяжет борьбу СКА и найдет шансы на парочку голов или больше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 2.60.

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    СКА — «Спартак»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 20.12.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Спартак» сможет вколотить в рамку СКА?
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