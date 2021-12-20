Коэффициенты на матч СКА — Спартак
СКА
Хоккейный клуб с Невы заработал 54 очка в 39 матчах сезона. В таблице Западной конференции он находится на втором месте и отстает от лидеров из-за худших дополнительных данных.
Декабрь начался для СКА действительно празднично, «армейцы» оформили пять побед в основное время, а в трех встречах данной серии они забросили соперникам по 3+ шайбы.
Хорошую волну питерцы поймали в «Ледовом», где смогли обыграть «Динамо» Минск (2:1) и «Йокерит» (3:1). Затем команда Валерия Брагина провела 3-матчевую гостевую серию.
На чужом льду СКА припечатал «Автомобилист» (1:0), «Трактор» (4:1) и «Металлург» Мг (5:1). В последнем поединке «армейцы» оказались слабее «Динамо» Москва (1:2 Б).
«Спартак»
Московская команда провела 40 поединков и заработала 45 очков. Этих показателей сейчас достаточно для седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции.
В конце ноября и начале декабря «Спартак» в очередной раз пережил серию поражений. Она дошла до трех матчей, а стартовала с домашней игры против «Локомотива» (1:2 Б).
Остальные неудачи поджидали команду Бориса Миронова на чужой территории. Сперва в Екатеринбурге красно-белые уступили «Автомобилисту» (1:3), а позже была потеря очков в матче с «Трактором» (1:4).
Выбраться из передряг «Спартак» сумел в Магнитогорске, где одержал верх над «Магниткой» (3:2). По возвращении на родную арену москвичи прибили «Йокерит» (2:0) и «Автомобилист» (5:2).
Коэффициенты
В «Ледовом» букмекеры считают фаворитом СКА с кэфом 1.48. На ничью они предлагают поставить за 5.45, а на победу «Спартака» — за 6.00.
Прогноз
Перед игрой с питерцами красно-белые оформили три победы с тоталом в 3+ шайбы в двух встречах.
На данном этапе регулярки команда Миронова бьется за плей-офф места, поэтому
Ставка
Ожидаем, что московская банда навяжет борьбу СКА и найдет шансы на парочку голов или больше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 2.60.