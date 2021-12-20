В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 20 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Хоккейный клуб с Невы заработал 54 очка в 39 матчах сезона. В таблице Западной конференции он находится на втором месте и отстает от лидеров из-за худших дополнительных данных.

Декабрь начался для СКА действительно празднично, «армейцы» оформили пять побед в основное время, а в трех встречах данной серии они забросили соперникам по 3+ шайбы.

Хорошую волну питерцы поймали в «Ледовом», где смогли обыграть «Динамо» Минск (2:1) и «Йокерит» (3:1). Затем команда Валерия Брагина провела 3-матчевую гостевую серию.

Все прогнозы на КХЛ

На чужом льду СКА припечатал «Автомобилист» (1:0), «Трактор» (4:1) и «Металлург» Мг (5:1). В последнем поединке «армейцы» оказались слабее «Динамо» Москва (1:2 Б).

«Спартак»

Московская команда провела 40 поединков и заработала 45 очков. Этих показателей сейчас достаточно для седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

В конце ноября и начале декабря «Спартак» в очередной раз пережил серию поражений. Она дошла до трех матчей, а стартовала с домашней игры против «Локомотива» (1:2 Б).

Остальные неудачи поджидали команду Бориса Миронова на чужой территории. Сперва в Екатеринбурге красно-белые уступили «Автомобилисту» (1:3), а позже была потеря очков в матче с «Трактором» (1:4).

Выбраться из передряг «Спартак» сумел в Магнитогорске, где одержал верх над «Магниткой» (3:2). По возвращении на родную арену москвичи прибили «Йокерит» (2:0) и «Автомобилист» (5:2).

Коэффициенты

В «Ледовом» букмекеры считают фаворитом СКА с кэфом 1.48. На ничью они предлагают поставить за 5.45, а на победу «Спартака» — за 6.00.

Прогноз

Перед игрой с питерцами красно-белые оформили три победы с тоталом в 3+ шайбы в двух встречах.

На данном этапе регулярки команда Миронова бьется за плей-офф места, поэтому с мотивацией у нее все будет в порядке .

Ставка

Ожидаем, что московская банда навяжет борьбу СКА и найдет шансы на парочку голов или больше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 2.60.