Коэффициенты на матч Нью-Джерси — Нэшвилл
«Нью-Джерси»
После 24 матчей хоккеисты из Ньюарка имеют в своем резерве 25 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 4-очковым отрывом от плей-офф позиций.
В последнем матче осени «Нью-Джерси» принимал у себя на льду «Филадельфию». В поединке двух хандрящих команд сильнее оказались хозяева «Пруденшал Центра» (5:2).
После игры с «Флайерз» банду Линди Раффа накрыла очередная полоса поражений, стартовавшая с матча против «Сан-Хосе» (2:5). Позже на чужой территории «Девилз» слились «Миннесоте» (2:5) и «Виннипегу» (4:8).
Два последних поединка «Нью-Джерси» скатал дома. В одном он уступил «Оттаве» (2:3 Б), а в другом, будучи экспертом по победам над «Финляндией», снова крупно хлопнул «Флайерз» (3:0).
«Нэшвилл»
Парни из Теннесси провели 26 поединков и набрали за это время 31 очко. В рейтинге Центрального дивизиона им удалось подняться на третье место и оторваться от конкурентов не из плей-офф ячеек на 1 балл.
В заключительном матче прошлого месяца «Нэшвилл» поехал на поиски приключений в Денвер. Но визит на «Болл Арену» обернулся для команды крупным поражением от «Колорадо» (2:6).
На сегодня это был последний гостевой облом для «хищников». Три следующих встречи команда Джона Хайнса провела дома, где разнесла «Коламбус» (6:0), слилась «Бостону» (0:2) и оформила победу над «Монреалем» (4:3 ОТ).
Два недавних матча «Смэшвилл» провел за пределами Теннесси. Этот факт не помешал парням Хайнса затащить максимум очков. Соперниками «Предаторз» были «Детройт» (5:2) и «Айлендерс» (4:3).
Коэффициенты
На «Нью-Джерси» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.93, на победу «Нэшвилла» — 2.14, а на ничью 4.62.
Прогноз
Уже на этой стадии чемпионата становится очевидно, что «Джерси» не выдержит борьбу за плей-офф места и останется по итогам регулярки за бортом Кубка Стэнли.
Ну а «Нэшвилл», безусловно, зарубится с мощными ребятами Центрального дивизиона за место в топ-4. Поэтому для «Предс» матчи вроде того, что будет в Ньюарке —
Ставка
В «Пруденшал Центре» команде Хайнса сейчас не стоит раскидывать очки, которые по причине плотной борьбы не могут быть лишними. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит за 2.14.