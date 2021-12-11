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    Для «Нэшвилла» выезд в Ньюарк будет удачным?

    «Нью-Джерси» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 11 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Нэшвилл Предаторз
    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»
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    Мэтт Беннинг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 11 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Нью-Джерси — Нэшвилл

  • 1
  • 2.60
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  • 4.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Нью-Джерси»

    После 24 матчей хоккеисты из Ньюарка имеют в своем резерве 25 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 4-очковым отрывом от плей-офф позиций.

    В последнем матче осени «Нью-Джерси» принимал у себя на льду «Филадельфию». В поединке двух хандрящих команд сильнее оказались хозяева «Пруденшал Центра» (5:2).

    После игры с «Флайерз» банду Линди Раффа накрыла очередная полоса поражений, стартовавшая с матча против «Сан-Хосе» (2:5). Позже на чужой территории «Девилз» слились «Миннесоте» (2:5) и «Виннипегу» (4:8).

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    Два последних поединка «Нью-Джерси» скатал дома. В одном он уступил «Оттаве» (2:3 Б), а в другом, будучи экспертом по победам над «Финляндией», снова крупно хлопнул «Флайерз» (3:0).

    «Нэшвилл»

    Парни из Теннесси провели 26 поединков и набрали за это время 31 очко. В рейтинге Центрального дивизиона им удалось подняться на третье место и оторваться от конкурентов не из плей-офф ячеек на 1 балл.

    В заключительном матче прошлого месяца «Нэшвилл» поехал на поиски приключений в Денвер. Но визит на «Болл Арену» обернулся для команды крупным поражением от «Колорадо» (2:6).

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  • Сегодня

    • На сегодня это был последний гостевой облом для «хищников». Три следующих встречи команда Джона Хайнса провела дома, где разнесла «Коламбус» (6:0), слилась «Бостону» (0:2) и оформила победу над «Монреалем» (4:3 ОТ).

    Два недавних матча «Смэшвилл» провел за пределами Теннесси. Этот факт не помешал парням Хайнса затащить максимум очков. Соперниками «Предаторз» были «Детройт» (5:2) и «Айлендерс» (4:3).

    Коэффициенты

    На «Нью-Джерси» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.93, на победу «Нэшвилла» — 2.14, а на ничью 4.62.

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    Прогноз

    Уже на этой стадии чемпионата становится очевидно, что «Джерси» не выдержит борьбу за плей-офф места и останется по итогам регулярки за бортом Кубка Стэнли.

    Ну а «Нэшвилл», безусловно, зарубится с мощными ребятами Центрального дивизиона за место в топ-4. Поэтому для «Предс» матчи вроде того, что будет в Ньюарке — отличный шанс забрать важные 2 балла.

    Ставка

    В «Пруденшал Центре» команде Хайнса сейчас не стоит раскидывать очки, которые по причине плотной борьбы не могут быть лишними. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит за 2.14.

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    «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на хоккей. Для «Нэшвилла» выезд в Ньюарк будет удачным?
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